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 НАБУ и румынский Антикоррупционный директорат договорились об обмене информацией. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальный антикоррупционный директорат в системе прокуратуры при Высшем кассационном суде Румынии (Direcţia Naţională Anticorupţie, DNA) усилят сотрудничество в сфере выявления и расследования коррупционных правонарушений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "7 сентября под время рабочей встречи в Бухаресте (Румыния) директор НАБУ Артем Сытник и главный прокурор DNA Лаура Кодруц Ковеси подписали соответствующий Меморандум.

В частности, стороны обязались обмениваться информацией, опытом, методами борьбы с коррупцией. Предусмотрено, что антикоррупционные органы вместе будут организовывать совместные учебные и тренировочные мероприятия, поддерживать служебную коммуникацию.

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Подписание Меморандума стало логичным продолжением сотрудничества между НАБУ и DNA. Учреждения имеют положительный опыт взаимодействия в рамках международной правовой помощи. Национальный антикоррупционный директорат Румынии дважды привлекался к выполнению международных следственных поручений детективов Национального бюро по расследованиям уголовных производств. Все запрашиваемые следственные действия были выполнены качественно и в сжатые сроки. Кроме того, при содействии Консультативного миссии Европейского Союза (EUAM) прокуроры DNA уже делились опытом особенностей обезвреживания топ-коррупции с детективами НАБУ.

Рабочий визит директора Бюро проходит при поддержке антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине.

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Справка. Национальный антикоррупционный директорат Румынии создан в 2012 году. К 2015 году Директорат под руководством Лауры Ковеси показал впечатляющий результат борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, привлек к ответственности пятерых парламентариев, двух бывших министров, премьер-министра и сотни судей и прокуроров".

Читайте на Цензор.НЕТ - АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РУМЫНИИ И УКРАИНЫ: ВРЕМЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

НАБУ и румынский Антикоррупционный директорат договорились об обмене информацией 01
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НАБУ и румынский Антикоррупционный директорат договорились об обмене информацией 02
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Гарна новина- румуни знаються на боротьбі з корупцією.
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та не можно в нете почитать, когда у них было создан Антирорупционный деректорат и когда начал давать результат - я об этом
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что за бездари в НАБУ ?

Direcţia Naţională Anticorupţie - Национальное Антикоррупционное УПРАВЛЕНИЕ



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Главное что бы фотографиями для СМИ обмен опытом с румынами не закончился))
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Может стоит Румынам выдать сына Румынскоподданого Пэдру Барыгу?На историческую родину,может хоть там его посадят?
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Это гражданская позиция,а вот у тебя работа,легко лизать "провладный лединец",ни чести, ни совести, ни отваги для этого не требуется.
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троль знаешь чем отличаеться - тем шо понимая шо он в интернете - то бишь не сможет сразу ответить за свои слова - оскорблает собеседника - вывод - ты тролль
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"К 2015 году Директорат под руководством Лауры Ковеси показал впечатляющий результат борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, привлек к ответственности пятерых парламентариев, двух бывших министров, премьер-министра и сотни судей и прокуроров".

ПОЧЕМУ?
Почему когда приглашали заграничных легионеров работать у нас на высших постах, не пригласили эту бесстрашную женщину???
ПОЧЕМУ?
забздели... да?
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А в Румынии первого директора ихнего НАБУ посадили... за коррупцию. Только со следующим началась эффективная борьба с коррупцией.
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А одного из президентов в 89-м расстреляли
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У нас может быть та же самая история) Потому что этот директор годится только на то, что бы оправдывать друзей АП и объяснять кто как и чем мешает НАБУ работать. А, ну и еще что НАБУ должны - суды там, аудитора такого, как им нужно и т.д. и т.п.
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Гарна жінка 😉 В жінок краще виходить прибирати в домі 😉
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цензор у тебе в рекламі якісь запоребрикові сайти постійно хочуть встановити якесь "соєдіненіє".
антивірус аж верещить.
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Спеца уровня Лауры у нас поставят руководить НАБУ когда захотят на самом деле бороться с топ-коррупционерами, а не имитировать расследования, выбрасывая из бюджета по 500 - 800 млн в год.
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Доречі, зараз з'явилось дуже багато жінок на різних посадах . І ставлення до них поважне . Як до спеціалістів . Це дуже приємно
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не прошло и трех лет, как НАБУ начали сотрудничать со своими партнерами в Румынии! Им действительно, удалось много добиться в борьбе с коррупционерами и там никто не смотрел на ранги и чины, если воровал - значит ответственность несешь, а у нас только имитируют работу
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Очень хочется надеяться, что этот обмен опытом поможет нашим антикоррупционным органам бороться с коррупцией в Украине, а не возглавлять ее
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Надеюсь, один из первых вопросов, которые Артем сергеевич задаст - это как же Бюро сэкономить госсредства и начать так же эффективно работать, как и румынские коллеги, без создания лишней структуры - антикоррупционных судов.
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Бюро как всегда действует в своем репертуаре, вот очередная красивая картинка для СМИ
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это принцип работы у них такой) ведь информацией и раньше обменивались отлично под запрос правоохранительных органов! Потому не вижу ничего выдающего в этом техническом документе, качеств работы оно явно не добавит( лучше бы поменяли начальников местами)
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может поменяемся руководством и сотрудниками ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНАБУ и румынский Антикоррупционный директорат договорились об обмене информацией. ФОТО
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