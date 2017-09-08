НАБУ и румынский Антикоррупционный директорат договорились об обмене информацией. ФОТО
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальный антикоррупционный директорат в системе прокуратуры при Высшем кассационном суде Румынии (Direcţia Naţională Anticorupţie, DNA) усилят сотрудничество в сфере выявления и расследования коррупционных правонарушений.
В сообщении отмечается: "7 сентября под время рабочей встречи в Бухаресте (Румыния) директор НАБУ Артем Сытник и главный прокурор DNA Лаура Кодруц Ковеси подписали соответствующий Меморандум.
В частности, стороны обязались обмениваться информацией, опытом, методами борьбы с коррупцией. Предусмотрено, что антикоррупционные органы вместе будут организовывать совместные учебные и тренировочные мероприятия, поддерживать служебную коммуникацию.
Подписание Меморандума стало логичным продолжением сотрудничества между НАБУ и DNA. Учреждения имеют положительный опыт взаимодействия в рамках международной правовой помощи. Национальный антикоррупционный директорат Румынии дважды привлекался к выполнению международных следственных поручений детективов Национального бюро по расследованиям уголовных производств. Все запрашиваемые следственные действия были выполнены качественно и в сжатые сроки. Кроме того, при содействии Консультативного миссии Европейского Союза (EUAM) прокуроры DNA уже делились опытом особенностей обезвреживания топ-коррупции с детективами НАБУ.
Рабочий визит директора Бюро проходит при поддержке антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине.
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Справка. Национальный антикоррупционный директорат Румынии создан в 2012 году. К 2015 году Директорат под руководством Лауры Ковеси показал впечатляющий результат борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, привлек к ответственности пятерых парламентариев, двух бывших министров, премьер-министра и сотни судей и прокуроров".
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Direcţia Naţională Anticorupţie - Национальное Антикоррупционное УПРАВЛЕНИЕ
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ПОЧЕМУ?
Почему когда приглашали заграничных легионеров работать у нас на высших постах, не пригласили эту бесстрашную женщину???
ПОЧЕМУ?
забздели... да?
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антивірус аж верещить.
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