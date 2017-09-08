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 Фоторепортаж
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 Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01
Юля спешит на помощь

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко поедет встречать и поддерживать Саакашвили на польско-украинской границе

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02
Миротворец

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин никогда не возражал против размещения миротворцев на Донбассе, - Песков

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03
Бабушка и дедушка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не моя невеста, а я не его жених, - Путин

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
В засаде

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
МИД уполномочен заявить...

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
Патриот Украины

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
Где реформы?

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
Параллели истории

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09
Случай на границе


Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 60% россиян признались, что боятся встретить украинцев ночью, - опрос "Эха Москвы"

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10
Страна возможностей

Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11
Отечественный автопром


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Так бляхари протестовали против того, что их обман не удался. А к качеству отечественного автопрома это не имеет ни какого отношения. Если бы они протестовали до покупки авто...
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Какая тупая заказуха на Михо. Хоть бы остроумно шутили, что ли. Хотя о чем я? Порохососы и остроумие...
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