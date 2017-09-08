 Отправка в Германию трех украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации пресечена на Одесском вокзале, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
Подозреваемый, вступив в сговор со своим 20-летним братом и другим лицом, которое проживает на территории Германии, в течение года убеждал женщин в возможности заработать большие деньги на предоставлении ими сексуальных услуг за рубежом.
Злоумышленники знали об отсутствии у этих женщин постоянного места трудоустройства, наличии несовершеннолетних детей, а также о тяжелом материальном положении в связи с переселением из зоны проведения антитеррористической операции. Войдя в доверие, задержанный и его соратники совершили вербовку и попытку перемещения через государственную границу Украины трех украинок с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Германии.
Во время вербовки за женщин оплатили получение визовых и проездных документов для поездки в Германию через Республику Польша. При этом их предупредили, что потраченные средства они должны будут отработать, предоставляя сексуальные услуги, тем самым втянув их в долговую зависимость.
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на установление и задержание других причастных лиц.
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"И он подверг ее сексуальной эксплуатации за 100 баксов".
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