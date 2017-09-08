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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3038) Одесса (5897) торговля людьми (139)

 Отправка в Германию трех украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации пресечена на Одесском вокзале, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

7 сентября представителями оперативно-розыскного управления Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины совместно с работниками ГУНП в Одесской области на перроне Одесского железнодорожного вокзала задержан 26-летний гражданин по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека) УК Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

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Подозреваемый, вступив в сговор со своим 20-летним братом и другим лицом, которое проживает на территории Германии, в течение года убеждал женщин в возможности заработать большие деньги на предоставлении ими сексуальных услуг за рубежом.

Злоумышленники знали об отсутствии у этих женщин постоянного места трудоустройства, наличии несовершеннолетних детей, а также о тяжелом материальном положении в связи с переселением из зоны проведения антитеррористической операции. Войдя в доверие, задержанный и его соратники совершили вербовку и попытку перемещения через государственную границу Украины трех украинок с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Германии.

Во время вербовки за женщин оплатили получение визовых и проездных документов для поездки в Германию через Республику Польша. При этом их предупредили, что потраченные средства они должны будут отработать, предоставляя сексуальные услуги, тем самым втянув их в долговую зависимость.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на установление и задержание других причастных лиц.

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Отправка в Германию трех украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации пресечена на Одесском вокзале, - ГПСУ 01Отправка в Германию трех украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации пресечена на Одесском вокзале, - ГПСУ 02

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Отправка в Германию трех украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации пресечена на Одесском вокзале, - ГПСУ 03Отправка в Германию трех украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации пресечена на Одесском вокзале, - ГПСУ 04
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для дальнейшей сексуальной эксплуатации

"И он подверг ее сексуальной эксплуатации за 100 баксов".
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Подвійне відчуття до цієї події. Та точно нікого не жаль з дійових осіб.
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Какая же у нас пркрасная и высокоморальная власть ! Надо же ! Проституцию пресекли. - А теперь серьезно. Реально девок обломали. Я бы мог беспокоится за них,если бы они куда то в Албанию или Турцию перли. А в Германии проститутка стоит 100 евро в час. Ну пусть половина хозяевам. В день 10 клиентов вполне нормально. Итого в карман 500 евро в день. А теперь пусть скажут эти "моралисты" - всякий ли бизесмен средней руки заработает в день с учетом наемного труда - 15 000 грн ? Ответ очевиден.
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