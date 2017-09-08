 В Киеве помощнику депутата горсовета сообщено о подозрении в незаконном влиянии на результаты конкурсных торгов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленник вымогал и получил более 460 тысяч гривен от представителя компании. За эти деньги он обещал повлиять на принятие должностными лицами управления жилищно-коммунального хозяйства одного из районов столицы решения по определению компании победителем конкурсных торгов на проведение капитальных ремонтов объектов жилого фонда и учебной сферы района на сумму более 20 миллионов гривен. Деньги должны были быть перечислены на счет одного из предприятий за изготовление и установку на земельном участке дома по канадской технологии.
"В результате проведенных одиннадцати обысков была обнаружена и изъята первичная бухгалтерская документация, акты выполненных работ, договоры подряда, печати, компьютерная техника, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц, а также электронные документы по распределению объектов между предприятиями-подрядчиками по конкурсным торгам, которые еще не объявлялись. В настоящее время следственные действия продолжаются", - рассказала Калиновская.
Она подчеркнула, что в настоящее время помощнику депутата сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369 - 2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с Киевской местной прокуратурой №3 и следствием полиции разоблачили преступную группу, в которую входили должностные лица одной из районных в городе Киеве администраций и руководители ряда предприятий, которые получили более трех миллионов гривен "откатов".
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