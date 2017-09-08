EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Киевские новости, Фоторепортаж
  343  0
Все про:Киев (18091) Киевсовет (1154) коррупция (7427) Нацполиция (8630) торги (52)

 В Киеве помощнику депутата горсовета сообщено о подозрении в незаконном влиянии на результаты конкурсных торгов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве помощнику одного из депутатов городского совета, который подозревается в получении "откатов", сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, злоумышленник вымогал и получил более 460 тысяч гривен от представителя компании. За эти деньги он обещал повлиять на принятие должностными лицами управления жилищно-коммунального хозяйства одного из районов столицы решения по определению компании победителем конкурсных торгов на проведение капитальных ремонтов объектов жилого фонда и учебной сферы района на сумму более 20 миллионов гривен. Деньги должны были быть перечислены на счет одного из предприятий за изготовление и установку на земельном участке дома по канадской технологии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец. ФОТОрепортаж

"В результате проведенных одиннадцати обысков была обнаружена и изъята первичная бухгалтерская документация, акты выполненных работ, договоры подряда, печати, компьютерная техника, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц, а также электронные документы по распределению объектов между предприятиями-подрядчиками по конкурсным торгам, которые еще не объявлялись. В настоящее время следственные действия продолжаются", - рассказала Калиновская.


В Киеве помощнику депутата горсовета сообщено о подозрении в незаконном влиянии на результаты конкурсных торгов, - Нацполиция 01

В Киеве помощнику депутата горсовета сообщено о подозрении в незаконном влиянии на результаты конкурсных торгов, - Нацполиция 02

В Киеве помощнику депутата горсовета сообщено о подозрении в незаконном влиянии на результаты конкурсных торгов, - Нацполиция 03

Она подчеркнула, что в настоящее время помощнику депутата сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369 - 2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Врезка в нефтепровод: полиция изъяла оборудование у дельцов на Сумщине. ФОТО

Ранее сообщалось, что сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с Киевской местной прокуратурой №3 и следствием полиции разоблачили преступную группу, в которую входили должностные лица одной из районных в городе Киеве администраций и руководители ряда предприятий, которые получили более трех миллионов гривен "откатов".

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ Киеве помощнику депутата горсовета сообщено о подозрении в незаконном влиянии на результаты конкурсных торгов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти