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Все про:конвертцентр (374) налоговая милиция (1595) Николаевская область (866) ГФС (3209)

 Налоговики в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр. ФОТОрепортаж

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 56 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областей незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и легализации теневых схем по проведению строительных работ и транспортных перевозок.

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Для ведения своей незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали ряд фиктивных и транзитных предприятий, которые якобы осуществляли операции по купле-продаже строительных материалов, оборудования, а также предоставляли услуги по строительству, ремонту и грузовым перевозкам. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за оказанные услуги или приобретенные материалы. В дальнейшем деньги обналичивались с помощью денежных чеков или перечислялись для обналичивания на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Налоговый кредит по НДС формировался за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бе зтоварных операций по приобретению горюче-смазочных материалов.

Общий оборот конвертационного центра составил более 56 миллионов гривен. Установлены компании - выгодоприобретатели.

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В результате проведенных в Николаеве и Николаевской области девяти обысков были обнаружены и изъяты 90,3 тысячи гривен наличными, 12 печатей предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичные бухгалтерские документы. Также наложен арест на банковские счета шести предприятий, на которых заблокированы 220 тысяч гривен.

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В настоящее время следственные действия продолжаются.
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Во в Николаеве движ какой в последнее время.
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