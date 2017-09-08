 Врезка в нефтепровод: полиция изъяла оборудование у дельцов на Сумщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской обл.
"Летом мы обнаружили одну такую врезку в нефтепровод и резиновый резервуар, наполовину наполненный сырой нефтью, открыли по данному факту уголовное производство. В рамках этого дела получили информацию, что в одном из частных гаражей на территории райцентра "нефтеискатели" могут сохранять соответствующее оборудование. Сообщение подтвердилось во время санкционированного обыска - мы обнаружили и изъяли большое количество вещей, предметов и оборудования, что свидетельствует о большом размахе, с которым действовали неизвестные злоумышленники", - заявил заместитель начальника Ахтырского отдела полиции Юрий Жабко.
"Воры даже предусмотрели способ задержания преследователей или лишних свидетелей, если таковые внезапно появятся. Они имели при себе и могли в любой момент разбросать на дороге самодельные шипы, каждый из которых изготовлен из двух гвоздей с помощью сварки и обострения. Такие шипы легко прокалывают камеру и шину любого автомобиля, поэтому пока охрана предприятия, если такая застанет их на месте совершения преступления, будет менять колесо, у злоумышленников будет время и возможность быстро исчезнуть", - заявил Жабко.
Кроме того, следователи изъяли и автомобиль, который находился в гараже. И хотя государственные номера на машине были украинские следователи быстро установили, числящихся они за другим транспортным средством. Сам внедорожник и найденные в нем документы и другие номерные знаки свидетельствуют, что автомобиль пригнали из Латвии в 2008 году и все это время он незаконно находится в Украине.
В рамках еще одного уголовного производства, открытого по признакам ст. 292 ч.1 и ст. 185 ч.3 УК Украины, ведутся дальнейшие оперативные мероприятия, устанавливаются личности "нефтеискателей" и выясняются места, где они "работали". Следствие продолжается.
1079 8
Нефтяники пикетировали Кабмин(29)
Институт транспорта нефти обвиняет бывший топ-менеджмент в попытке похитить помещение компании, - "Українські новини"(0)
Российский экономист Некрасов презентует в Киеве доклад "Пределы стойкости России"(42)
Высший хозсуд отказал НБУ в отмене ареста нефтебазы Курченко в Херсоне(12)
США намерены восстановить демократию в Венесуэле(0)
ExxonMobil просит Минфин США позволить возобновить на Черном море проекты с "Роснефтью", которая попала под санкции после оккупации Крыма(35)
Беларусь впервые купила иранскую нефть вместо российской, - Reuters(164)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить