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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (805) США (13364) Госгеонедр (36)

 Иностранцы готовы инвестировать в разработку украинских недр, - Госгеонедра. ФОТО

В среду, 6 сентября, состоялись переговоры о сотрудничестве между и. о. председателя Госгеонедр Олегом Кирилюком и представителями Американской Промышленной Палаты в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госгеонедра.

Как отмечается, президент Палаты Андрей Гундер подводя итоги встречи отметил: "Энергетика сейчас на первом месте, и иностранные компании смотрят на Украину. Нам нужно дать месседж, что можно инвестировать в Украину, а особенно во все, что связано со Службой Госгеонедра".

Иностранцы готовы инвестировать в разработку украинских недр, - Госгеонедра 01

Американская Промышленная Палата в Украине поблагодарила Госгеонедр за визит, конструктивный разговор и инициативу внесении изменений в Кодекс о недрах. А также заявила, что готова работать вместе со службой над изменениями в Кодекс о недрах.

"Мы будем Вам очень благодарны за привлечение Американской Палаты в качестве эксперта в качестве группы людей, которые готовы поддержать вас. Мы полностью вас поддержим", - заявила Ольга Адамовская, сопредседатель Комитета по вопросам энергетики Американской Промышленной Палаты в Украине.

Иностранцы готовы инвестировать в разработку украинских недр, - Госгеонедра 02

Во время обсуждений Олег Кирилюк заверил предпринимателей и представителей Палаты, что: "Проблемные вопросы будут решены в кратчайшие сроки. Я, как руководитель Госгеонедра, заинтересован в прозрачности работы Службы. Госгеонедр приветствует инициативу Промышленной Палаты по дальнейшему сотрудничеству. Ведь мне, как госслужащему, очень приятно, что Американская промышленная палата в Украине делает весомый вклад в формирование украинского бюджета, объединяя вокруг себя мощных инвесторов и международных экспертов. Считаю, что диалог удался и будут результаты".

В дискуссии что в необходимых институциональных изменений в области разработки ископаемых в Украине принимали участие представители известных международных и отечественных компаний в добывающей отрасли: ОАО "Укргаздобыча", ДТЭК Нафтогаз UNI Ukraine, Метинвест ХОЛДИНГ, ENERGY RESOURSE OF UKRAINE и другие.

Напомним, 23 августа 2016 Госгеонедра официально подписали Меморандум о сотрудничестве с Американской Промышленной Палатой, цель которого является развитие сотрудничества между странами в области геологического изучения и рационального использования недр путем совместных мероприятий и обменом опыта.
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Иностранцы Януковчарс, Азириди, Бойкорс и прочие хотят инвестировать в недра Украины.
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Всё гораздо хуже - Украина становится т.о. сырьевым придатком мирового олигархата.
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С отдуплением, Наташа! Это "хуже" было всегда, есть и, вероятно, будет. Ничего страшного...
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Конституція України
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
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Конституцию легко изменить. Порошенко и Ко это уже хорошо показали.
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Дело не в настоящем или прошлом президенте, а законах развития общества. Всё что препятствует росту капитала рано или поздно убирается с пути.
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"Проблемные вопросы будут решены в кратчайшие сроки" - а за три года еблования кто ответит?
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Наші завжди красиво говорили,але жаба накладала лапу і все закінчувалось.
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пілять...
Недра, ліс, родючі чорноземи під технічними культурами, дармова робоча сила... скажені ціни і тарифи, мізерні зарплати...

Он ти який євросоюз...
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Міністерство фінансів України залучило BNP Paribas, J.P. Morgan та Goldman Sachs для організації ряду зустрічей з інвесторами, що інвестують в цінні папери з фіксованою дохідністю.
Фінансовим радником Міністерства фінансів України виступає Rothschild.
Зустрічі з інвесторами відбудуться у Лондоні - 11-12 вересня, Нью-Йорку - 13 вересня та Бостоні - 14 вересня. З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики за Правилом 144А / Положенням S, деномінованих в доларах США. Разом із запропонованим випуском, Міністерство фінансів України оголосило про пропозицію викупу існуючих облігацій зовнішньої державної позики України з погашенням у 2019 та 2020 роках.
https://minfin.gov.ua/news/view/ministerstvo-finansiv-ukrainy-zaluchylo-----ta---dlia-orhanizatsii-riadu-zustrichei-z-investoramy-shcho-investuiut-v-tsinni-papery-z-fiksovanoiu-dokhidnistiu?category=novini-ta-media
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так в недра вкладывать и наши совсем не против!
а вот наладить производство, переработку, продажу готовой продукции за кордон, (а не разработку недр, плюс лес-кругляк и янтарь мешками) - что-то маловато желающих...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИностранцы готовы инвестировать в разработку украинских недр, - Госгеонедра. ФОТО
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