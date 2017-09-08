 Иностранцы готовы инвестировать в разработку украинских недр, - Госгеонедра. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госгеонедра Как отмечается, президент Палаты Андрей Гундер подводя итоги встречи отметил: "Энергетика сейчас на первом месте, и иностранные компании смотрят на Украину. Нам нужно дать месседж, что можно инвестировать в Украину, а особенно во все, что связано со Службой Госгеонедра".

Американская Промышленная Палата в Украине поблагодарила Госгеонедр за визит, конструктивный разговор и инициативу внесении изменений в Кодекс о недрах. А также заявила, что готова работать вместе со службой над изменениями в Кодекс о недрах."Мы будем Вам очень благодарны за привлечение Американской Палаты в качестве эксперта в качестве группы людей, которые готовы поддержать вас. Мы полностью вас поддержим", - заявила Ольга Адамовская, сопредседатель Комитета по вопросам энергетики Американской Промышленной Палаты в Украине.

Во время обсуждений Олег Кирилюк заверил предпринимателей и представителей Палаты, что: "Проблемные вопросы будут решены в кратчайшие сроки. Я, как руководитель Госгеонедра, заинтересован в прозрачности работы Службы. Госгеонедр приветствует инициативу Промышленной Палаты по дальнейшему сотрудничеству. Ведь мне, как госслужащему, очень приятно, что Американская промышленная палата в Украине делает весомый вклад в формирование украинского бюджета, объединяя вокруг себя мощных инвесторов и международных экспертов. Считаю, что диалог удался и будут результаты".В дискуссии что в необходимых институциональных изменений в области разработки ископаемых в Украине принимали участие представители известных международных и отечественных компаний в добывающей отрасли: ОАО "Укргаздобыча", ДТЭК Нафтогаз UNI Ukraine, Метинвест ХОЛДИНГ, ENERGY RESOURSE OF UKRAINE и другие.Напомним, 23 августа 2016 Госгеонедра официально подписали Меморандум о сотрудничестве с Американской Промышленной Палатой, цель которого является развитие сотрудничества между странами в области геологического изучения и рационального использования недр путем совместных мероприятий и обменом опыта.