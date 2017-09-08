 Иностранцы готовы инвестировать в разработку украинских недр, - Госгеонедра. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госгеонедра.
Как отмечается, президент Палаты Андрей Гундер подводя итоги встречи отметил: "Энергетика сейчас на первом месте, и иностранные компании смотрят на Украину. Нам нужно дать месседж, что можно инвестировать в Украину, а особенно во все, что связано со Службой Госгеонедра".
"Мы будем Вам очень благодарны за привлечение Американской Палаты в качестве эксперта в качестве группы людей, которые готовы поддержать вас. Мы полностью вас поддержим", - заявила Ольга Адамовская, сопредседатель Комитета по вопросам энергетики Американской Промышленной Палаты в Украине.
В дискуссии что в необходимых институциональных изменений в области разработки ископаемых в Украине принимали участие представители известных международных и отечественных компаний в добывающей отрасли: ОАО "Укргаздобыча", ДТЭК Нафтогаз UNI Ukraine, Метинвест ХОЛДИНГ, ENERGY RESOURSE OF UKRAINE и другие.
Напомним, 23 августа 2016 Госгеонедра официально подписали Меморандум о сотрудничестве с Американской Промышленной Палатой, цель которого является развитие сотрудничества между странами в области геологического изучения и рационального использования недр путем совместных мероприятий и обменом опыта.
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Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
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Недра, ліс, родючі чорноземи під технічними культурами, дармова робоча сила... скажені ціни і тарифи, мізерні зарплати...
Он ти який євросоюз...
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Фінансовим радником Міністерства фінансів України виступає Rothschild.
Зустрічі з інвесторами відбудуться у Лондоні - 11-12 вересня, Нью-Йорку - 13 вересня та Бостоні - 14 вересня. З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики за Правилом 144А / Положенням S, деномінованих в доларах США. Разом із запропонованим випуском, Міністерство фінансів України оголосило про пропозицію викупу існуючих облігацій зовнішньої державної позики України з погашенням у 2019 та 2020 роках.
https://minfin.gov.ua/news/view/ministerstvo-finansiv-ukrainy-zaluchylo-----ta---dlia-orhanizatsii-riadu-zustrichei-z-investoramy-shcho-investuiut-v-tsinni-papery-z-fiksovanoiu-dokhidnistiu?category=novini-ta-media
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а вот наладить производство, переработку, продажу готовой продукции за кордон, (а не разработку недр, плюс лес-кругляк и янтарь мешками) - что-то маловато желающих...
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