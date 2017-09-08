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 Экономика, Общество, Фоторепортаж
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Все про:авто (4558) взятка (4464) Нацполиция (8625) растаможка (54) таможня (1422)

 Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец. ФОТОрепортаж

нацполиция

В Черновицкой области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с областной прокуратурой раскрыли масштабную схему получения взяток за беспрепятственный ввоз в страну автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил заместитель Главы Национальной полиции - начальник Департамента защиты экономики НПУ Игорь Купранец.

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По его словам, должностные лица одного из таможенных пунктов пропуска организовали схему, по которой граждане-нерезиденты беспрепятственно ввозили в страну автомобили на иностранной регистрации. Кроме того, все транспортные средства были оформлены на подставных лиц. За такую ​​услугу таможенники получали по 200 долларов США за один автомобиль.

"В схеме были задействованы руководитель одного из структурных подразделений международного автомобильного пункта пропуска, инспекторы и посредники. По такой схеме только в течение двух месяцев было ввезено более 800 автомобилей", - рассказал Игорь Купранец.

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Он также подчеркнул, что оперативники и следователи полиции с привлечением подразделения КОРД провели 14 обысков, уже задержаны 5 человек, среди которых руководитель структурного подразделения и 2 инспектора таможенного пункта пропуска.

"Также изъяты черновые записи, свидетельствующие о миллионных прибылях задержанных. В настоящее время проверяется причастность к указанной преступной схеме и распределению взяток других работников таможни, в том числе ее руководства. У одного из фигурантов производства по месту жительства изъяли более 100 тысяч долларов и 4000 евро", - отметил Игорь Купранец.

Он добавил, что уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 01Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 02Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 03Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 04Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 05Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 06Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 07Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 08Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 09Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 10Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 11Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец 12
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Лучше раскройте схему почему судьи и прокуроры ездят на ворованных и не растаможенных машинах по поддельным документам.
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Какой тут секрет. Грабь награбленное, все по заветам Иллича-Бланка.
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Убрать растаможку, сделать адекватный платеж в кассу, и сделать норм техосмотр - вот и рецепт против коррупции на данном участке.
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Нахрена техосмотр? Опять кормушку для ментов?
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получения взяток за беспрепятственный ввоз в страну автомобилей с иностранной регистрацией. За такую ​​услугу таможенники получали по 200 долларов США за один автомобиль. Ось і коріння всіх проблем в країні і основна причина чому в країні нічого не працює, немає бізнесу, немає економіки, немає права, немає інвестицій. Чому прибрали цих таможеників? Не тому що вони брали хабарі - всі беруть і система це сприймає як нормлаьне явище. Їх почали прибирати тому що водії на таких машинах виступили політично - тобто ці таможеники створили загрозу для системи. А якби водії нічого не робили і не підняли хай, то ці таможеники працювали б ще роками без жодних проблем. Цих таможеників приберуть - на їх місце прийдуть інші яки будуть брати хабарі за всі інші речі - контрабанду лісу та ресурсів, ввіз товарів без уплати мита, та таке інше. Треба не проституток міняти, а бордель закривати.
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Безмозглые.
Нормальный таможенник не будет вести записи в блокноте и тем более хранить деньги на рабочем месте
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Делайте законы нормальные,что бы люди могли нормально ввозить машины и растаможку делайте адекватной,налоги пусть платят стране ,по которой ездят такие машины,все уже давно придумано в ЕС,не нужно изобретать велосипед! И такое вообще впечатление, что не хотят делать для людей,потому что ,кто то на верхах миллионы делает на этом,пожтому власти невыгодно,защищают свои интересы!
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так пусть платят налоги, кто ж против. Да только они сами не хотят платить налоги, им лучше 200 долларов сунуть таможеннику чем платить законный налог в бюджет.
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Тех, кто ввозил и давал те самые 200 долларов, надеюсь, тоже за жопу возьмут?
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Если бы наши барыги-депутаты реально стремились жить по европейски,то они просто переписали бы правила растаможки наших ближайших соседей-Польши и Литвы.Но этого никогда не будет,потому что воры не могут не воровать
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Если таможенник не будет брать взятки, то ему нет смысла работать. На таможне тогда никто не будет работать, так как туда только ради взяток и идут. Это что, для кого-то секрет? Сделайте обыск дома у любого таможенника и вы увидите, что он живет не на зарплату. Но то же явление присутствует у любого чиновника, от которого что-нибудь зависит. Бессеребренников нет.
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и как во-время!
прямо к сессии подогнали - чтобы была уважительная причина у депутатов правильно голосовать!!
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в мутной воде все ловят рыбку сетью!!!! и так на любом (воровском) поприще!!
иным (держилицам) даже в голову не приходит мысль, что бы водичку сделать прозрачной!!
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаПолиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец. ФОТОрепортаж
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