 Полиция раскрыла в Черновицкой области масштабную схему по незаконному ввозу в страну автомобилей с иностранной регистрацией, - замглавы Нацполиции Купранец. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщил заместитель Главы Национальной полиции - начальник Департамента защиты экономики НПУ Игорь Купранец.
По его словам, должностные лица одного из таможенных пунктов пропуска организовали схему, по которой граждане-нерезиденты беспрепятственно ввозили в страну автомобили на иностранной регистрации. Кроме того, все транспортные средства были оформлены на подставных лиц. За такую услугу таможенники получали по 200 долларов США за один автомобиль.
"В схеме были задействованы руководитель одного из структурных подразделений международного автомобильного пункта пропуска, инспекторы и посредники. По такой схеме только в течение двух месяцев было ввезено более 800 автомобилей", - рассказал Игорь Купранец.
Он также подчеркнул, что оперативники и следователи полиции с привлечением подразделения КОРД провели 14 обысков, уже задержаны 5 человек, среди которых руководитель структурного подразделения и 2 инспектора таможенного пункта пропуска.
"Также изъяты черновые записи, свидетельствующие о миллионных прибылях задержанных. В настоящее время проверяется причастность к указанной преступной схеме и распределению взяток других работников таможни, в том числе ее руководства. У одного из фигурантов производства по месту жительства изъяли более 100 тысяч долларов и 4000 евро", - отметил Игорь Купранец.
Он добавил, что уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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Нормальный таможенник не будет вести записи в блокноте и тем более хранить деньги на рабочем месте
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прямо к сессии подогнали - чтобы была уважительная причина у депутатов правильно голосовать!!
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иным (держилицам) даже в голову не приходит мысль, что бы водичку сделать прозрачной!!
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