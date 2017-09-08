 "Запад-2017": генералы НАТО и РФ обсудили белорусско-российские учения. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
В ходе консультаций они обменялись мнениями о ситуации в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, указывается в пресс-релизе Минобороны РФ. Кроме того, Герасимов заверил своего коллегу в том, что военные учения "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран.
"Эта личная встреча демонстрирует явный взаимный интерес к сохранению военных каналов коммуникации в соответствии с политикой прозрачности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высокопоставленными представителями российского руководства", - отмечается в сообщении на сайте Североатлантического альянса.
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Учения "Запад-2017" будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие 12 700 военных. В то же время некоторые члены НАТО полагают, что на самом деле к маневрам могут привлечь до 100 тысяч военнослужащих. Если численность личного состава на учениях окажется свыше 13 тысяч человек, то, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, страны-организаторы должны будут допустить на учения иностранных наблюдателей.
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Кацапам вірить,це себе не поважати!
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Але вони розуміють,що спочатку Україна,а потім хто? Казахстан? Ні! Там Китай писти дасть!
Беларусь вже кацапська! Хто наступний по защитє рускаго язика?
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А Герасимов животина смотрю живёт.
Это он командовал операцией в Чечне и на Донбассе.
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Просто я боюся того,що на наступних виборах ватники візьмуть верх! Як в Молдові! Аце буде дійсно громадянська війна! В угоду кремлю!
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Вибори- це завжди не на свою користь та користь політика, якому ти імпонуєш, а на користь своєї держави. Так має бути.
А вата в Україні вже не має взяти гору!
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