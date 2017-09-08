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Все про:НАТО (5721) учения (2006) Герасимов (87)

 "Запад-2017": генералы НАТО и РФ обсудили белорусско-российские учения. ФОТО

Председатель военного комитета НАТО генерал-полковник Петр Павел и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провели встречу в Баку в четверг, 7 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

В ходе консультаций они обменялись мнениями о ситуации в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, указывается в пресс-релизе Минобороны РФ. Кроме того, Герасимов заверил своего коллегу в том, что военные учения "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

Запад-2017: генералы НАТО и РФ обсудили белорусско-российские учения 01

"Эта личная встреча демонстрирует явный взаимный интерес к сохранению военных каналов коммуникации в соответствии с политикой прозрачности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высокопоставленными представителями российского руководства", - отмечается в сообщении на сайте Североатлантического альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об учениях "Запад-2017": Нападать ни на кого не собираемся. Есть совместная группировка Беларуси и России: мы ее будем учить воевать

Запад-2017: генералы НАТО и РФ обсудили белорусско-российские учения 02
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны ФРГ об учениях "Запад-2017": Русские демонстрируют силу. Количество военных - более 100 тысяч
Учения "Запад-2017" будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие 12 700 военных. В то же время некоторые члены НАТО полагают, что на самом деле к маневрам могут привлечь до 100 тысяч военнослужащих. Если численность личного состава на учениях окажется свыше 13 тысяч человек, то, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, страны-организаторы должны будут допустить на учения иностранных наблюдателей.
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Вір у краще- а готуйся до гіршого. Це мій принцип.
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Ось і вірять ,що у кацапів буде здоровий глузд,але його немає!
Кацапам вірить,це себе не поважати!
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Глузду в них таки немає- тільки страх є. Як і у будь- кого. Нема їм віри вже ні в кого.
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Європа боїться Росію! Це факт! Їм Україна як бєльмо на глазу!
Але вони розуміють,що спочатку Україна,а потім хто? Казахстан? Ні! Там Китай писти дасть!
Беларусь вже кацапська! Хто наступний по защитє рускаго язика?
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Ніхто- поки пат. Та час працює на нашу користь- аби наші політики цей час дарма не витратили.
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Пётр Павел. Прям как Апостолы.

А Герасимов животина смотрю живёт.
Это он командовал операцией в Чечне и на Донбассе.
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Ага! И кцапам поверили! Хотя знают,что кацапам верить нельзя! Но надежда что...........!
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Як би не Америка,то Європа б вже поплила в російському руслі! Я так вважаю!
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Десь так- та маємо, що маємо. І багато в чому ми маємо за це подякувати українській дипломатії та особисто Порошенко та його виступу в США.
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Хоча я не в усьому підтримую Порошка,але не все від нього залежить!
Просто я боюся того,що на наступних виборах ватники візьмуть верх! Як в Молдові! Аце буде дійсно громадянська війна! В угоду кремлю!
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Як можна когось підтримувати повністю? Це означає втратити власний глузд.
Вибори- це завжди не на свою користь та користь політика, якому ти імпонуєш, а на користь своєї держави. Так має бути.
А вата в Україні вже не має взяти гору!
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по фоткам сразу видно где умные лица а где пропитые рожи.....
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А мне этот начальник гэнштаба шо-то не внушает доверия... )
"Запад-2017": генералы НАТО и РФ обсудили белорусско-российские учения - Цензор.НЕТ 3595
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Похоже придурковатое удивление - постоянная эмоция у него на лице. Кацап.
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Кацапский генерал герасимов в домашней обстановке:
"Запад-2017": генералы НАТО и РФ обсудили белорусско-российские учения - Цензор.НЕТ 449
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по хлеборезке Герасима можно как то национальность индентифицировать??? ("титульную" не предлагать).
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Запад-2017": генералы НАТО и РФ обсудили белорусско-российские учения. ФОТО
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