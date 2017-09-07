 Возгорание троллейбуса ликвидировано в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"7 сентября в 18:06 на пункт связи службы 101 поступило сообщение о возгорании троллейбуса в депо №2 КП "Киевпастранс" на ул. Довженко, 7. На месте происшествия работали спасатели 6-й пожарной части, которые в 18:12 локализовали пожар, а в 18:24 - ликвидировали", - говорится в сообщении.
Погибших и травмированных при пожаре нет, причины возгорания устанавливаются.
Для ликвидации пожара было задействовано 2 единицы пожарной техники и 10 чел. личного состава.
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