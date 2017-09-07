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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18084) пожар (3527) транспорт (1237) ГСЧС (1365)

 Возгорание троллейбуса ликвидировано в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

В одном из депо Киева сгорел троллейбус.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"7 сентября в 18:06 на пункт связи службы 101 поступило сообщение о возгорании троллейбуса в депо №2 КП "Киевпастранс" на ул. Довженко, 7. На месте происшествия работали спасатели 6-й пожарной части, которые в 18:12 локализовали пожар, а в 18:24 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

Возгорание троллейбуса ликвидировано в Киеве, - ГСЧС 01

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Возгорание троллейбуса ликвидировано в Киеве, - ГСЧС 02

Погибших и травмированных при пожаре нет, причины возгорания устанавливаются.

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Для ликвидации пожара было задействовано 2 единицы пожарной техники и 10 чел. личного состава.

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Думаю, что если это оказался бы Львовский. То так бы и написали "Возгорание троллейбуса "Электрон Т19" ликвидировано в Киеве, - ГСЧС. ФОТО" А тут сгорел судя по останкам "Богдан Т701.10" и типа не знают. А всё чего? Струсили?
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