 Полицейские Ривненщины пресекли конфликт между нелегальными копателями янтаря и лесниками. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Ривненской области.
В сообщении отмечается: "Около 15-00 лесники тракторами двигались на территорию заповедника, чтобы ликвидировать последствия размытие почвы и засыпать ямы в местах незаконной добычи янтаря. Им помешали около 40 старателей, заблокировав движение.
Лесники вызвали на помощь полицейских. В селе Бельская Воля дорогу им преградили около 150 местных жителей, которые начали оказывать сопротивление и бросать камни в сторону правоохранителей. Полицейские использовали устройства для отстрела резиновыми пулями и баллончики со слезоточивым газом.
По состоянию на 17-00 конфликт был исчерпан. Предварительно, сообщений о пострадавших не поступало.
По данному факту в полиции проводится проверка, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение".
Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.
В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.
В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.
В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.
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ибо этот конфликт вечный
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