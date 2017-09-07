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 Полицейские Ривненщины пресекли конфликт между нелегальными копателями янтаря и лесниками. ФОТО

Сегодня, 7 сентября, вблизи села Бельская Воля Владимирецкого района между нелегальными копателями янтаря, лесниками и полицейскими произошла стычка. Правоохранители пресекли конфликт и не допустили массовых волнений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Ривненской области.

В сообщении отмечается: "Около 15-00 лесники тракторами двигались на территорию заповедника, чтобы ликвидировать последствия размытие почвы и засыпать ямы в местах незаконной добычи янтаря. Им помешали около 40 старателей, заблокировав движение.

Лесники вызвали на помощь полицейских. В селе Бельская Воля дорогу им преградили около 150 местных жителей, которые начали оказывать сопротивление и бросать камни в сторону правоохранителей. Полицейские использовали устройства для отстрела резиновыми пулями и баллончики со слезоточивым газом.

По состоянию на 17-00 конфликт был исчерпан. Предварительно, сообщений о пострадавших не поступало.

По данному факту в полиции проводится проверка, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение".

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Полицейские Ривненщины пресекли конфликт между нелегальными копателями янтаря и лесниками 01

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Полицейские Ривненщины пресекли конфликт между нелегальными копателями янтаря и лесниками 02

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Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.

В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.

В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.

В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.
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вопрос : кого отстрелили - копателей или лесников?
ибо этот конфликт вечный
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васятка-эти лесники вырезают на палеты весь молодняк. причем руками самозаготовителей,-дядек с полесских сел, и здеся же,-на месте, распускают на палеты посредством нелегальных ленточных пилорам, которые держат дядьки в сарае
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... и на лунной поверхности воцарилось временное перемирие...
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Цікаво, до кого ведуть ниточки незаконного видобутку бурштину. Що досі питання не розслідуване і не вирішене.
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ройте,тепилы, и отдавайте за сотую часть и менее стоимости, тем кто там жить не будет
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