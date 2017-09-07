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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Разведчики ОТГ "Мариуполь" получили награды по случаю профессионального праздника. ФОТОрепортаж

В оперативно-тактической группировке "Мариуполь" по случаю профессионального праздника, отметили воинов-разведчиков, вручили им очередные воинские звания, наградили знаками отличия и почетными грамотами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"В поздравлении от имени командования было отмечено, что при выполнении боевых задач в районе проведения антитеррористической операции, воины-разведчика, многочисленными подвигами, мастерством и профессионализмом наводили ужас на врага, получили славу и авторитет украинской армии", - говорится в сообщении.

Разведчики ОТГ Мариуполь получили награды по случаю профессионального праздника 01
Разведчики ОТГ Мариуполь получили награды по случаю профессионального праздника 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Память генерал-майора Максима Шаповала почтили украинские разведчики: "Подивись в мої очі, враже. Ти дивишся в очі смерті". ВИДЕО

Разведчики ОТГ Мариуполь получили награды по случаю профессионального праздника 03

В этот день свои поздравления разведчикам также прислали школьники Мариуполя.

Разведчики ОТГ Мариуполь получили награды по случаю профессионального праздника 04
Разведчики ОТГ Мариуполь получили награды по случаю профессионального праздника 05

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Наш снайпер ликвидировал двух сепарских. Даже наркоману Басурину пришлось признать.
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БУДЬТЕ ЖИВЫ, МУЖИКИ!!! СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ!!! Мы перед вами в неоплатном долгу!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРазведчики ОТГ "Мариуполь" получили награды по случаю профессионального праздника. ФОТОрепортаж
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