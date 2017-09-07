 Разведчики ОТГ "Мариуполь" получили награды по случаю профессионального праздника. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В поздравлении от имени командования было отмечено, что при выполнении боевых задач в районе проведения антитеррористической операции, воины-разведчика, многочисленными подвигами, мастерством и профессионализмом наводили ужас на врага, получили славу и авторитет украинской армии", - говорится в сообщении.
В этот день свои поздравления разведчикам также прислали школьники Мариуполя.
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