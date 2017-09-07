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Все про:Вишневый (9) Киевская область (1710) оружие (4100)

 У переселенца с Донбасса изъят арсенал оружия в Вишневом, - Нацполиция. ФОТО

оружие

Полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов в Вишневом Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В сообщении отмечается: "В городе Вишневое, по месту временного проживания 28-летнего мужчины, который приехал в столичную области в 2014 году, работники полиции изъяли 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова, пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа. Также изъяли другие вещественные доказательства.

В квартире молодчика санкционированный обыск проводили сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции совместно с бойцами полка полиции особого назначения, в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Переселенец пояснил, что оружие привез с Востока страны три года назад.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проверяют молодчика на причастность к совершению краж и других преступлений на территории столичной области. Продолжается следствие".

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У переселенца с Донбасса изъят арсенал оружия в Вишневом, - Нацполиция 01

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Да уж быдла в мой город немерено понаехало
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У нас тоже столько их приперлось что школу на две смены перевели. Мало того они суки еще такие наглые и права качают как будто им все должны. Дня не бывает чтобы не было криков родителей что их ребенок не понимает украинского языка и требуют разяснять им по руски.
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В Фастове в 2014 году было тоже самое, но там их быстро заткнули
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Повешать п-са! И всех кто прийдет к нему на похороны.
Только не злитесь на всех переселенцев... Я сейчас живу в Марике... И никто не может гарантировать. что моя жена с сыном не окажутся однажды в Вашем городе. Они точно не будут быковать, скорее с точностью до наоборот. Но примите их как Люди, пока я снова вернусь в армию.
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Везде свое дерьмо есть и от географии оно мало зависит. Просто процентное соотношение отличается. У нас в Киеве есть такие сепары что аж руки дрожат хочется удавить их на месте. Да что там говорить, у меня есть дальние родственики ублюдки которые радовались смертям наших людей и все грозились всех поубивать и сравнять танками Киев. И на западной Украине гнид и сепаров полно. Зато есть друг на Рашке который с самого начала поддерживал Украину и до сих пор боится за свою жизнь от соседей.
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Мой родной брат попал в Марике, на Восточном, под атаку "Градов" рашистов, вместе с предками. Через несколько недель, он вместе с женой, уехали в Киев... Через месяц жизни в столице он уверял, что сепаров в Киеве больше, чем в Марике. Причем у нас они пуганные, а вот в Киеве - нет... (((((
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Ну то что в Киеве сепаров больше чем в Марике ето вряд ли, просто в Киеве они действительно не пуганные и открыто об етом верещат зная что с ними ничего не будет. Ну конечно некоторым особо буйным гранаты во дворы залетали и зубы вылетали. А в Марике все пока затихарились и выжидают чья возьмет, и спиной ни к кому лучше не поворачиваться, не знаешь кто в спину нож воткнет. Да и в прифронтовой зоне уже увидели что такое война и наелись рузкого мира от которого кроме смерти и разрухи ничего не светит...
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Хорошо же у нас на блокпостах проверяют людей с окупированной территории. Видать все силы кинули на сигаретных челноков.
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революціонера спалили. хтось продав за пляшку.
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такие же кацапы, как и он, сдали - это у них в крови...
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Майдан угрожал мирным, рядовым гражданам? Ты это хотела сказать?
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Тогда власть раздавала титушкам оружие и титушки убивали украинцев . Этот переселенец такой же титушка , который хочет убивать украинцев...
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Начни с валерианки, а то, закончишь галаперидолом
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Общаюсь со многими киявлянами,кто был и есть активным в политической жизни страны-оружие есть у многих.С Востока также везут,кто воевал в АТО,не раз писали про это.Ничего здесь удивительного.Если переселенец-то сразу сволочь?надо узнать его позицию,если он проукраинский,то что тут особенного,что припас на всякий случай.Ну а если сволота сепарская,то другой разговор.
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Согласен.
Но, ест несколько моментов. например. Я тоже родился и живу в Мариуполе. Я тоже участник АТО.
Но ствола у меня дома нет.
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Ага. если он патриот -украинец его не посадят в тюрьму? это бред.
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Тоже мне оружие пневматы и флоберы. Таким даже ворону не убьёшь.
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Будут меня еще всякие сопляковы учить что мне делать когда здается ))
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Дурик, а может я еврей или муслим или вообще жертв Перуну приношу, а ты сразу креститься
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Первый раз слышу чтобы язычников обрезали, вам скорее всего соврали, вас скорее всего поимел еврей
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Баран, ты же сам себя муслимом назвал. См. выше. Убогий....
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бабушка з половими органами дєдушкі, прочитай уважно як там написано
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Усы сбрил Володька. Классику нужно знать в лицо
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Ишотакое?Даунбасянин взял самое необходимое и к чему привык,без чего не знает как жить.Оно до сих пор не поняло,что Киев-не Даунбас!
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Иметь ствол как бы незаконно,но это потому ,что законы такие.Власть боиться,что народ не выдержит"покращення",потому и не допускает,чтоб имели оружие,как во многих свободных странах,где после ее легализации упал уровень преступности.Когда видишь на Майдане погибших ,Небесную сотню,понимаешь,что значит быть безоружным.А власть у нас не лучше "папередников",да и разная нечисть затаилась,вроде проросийских и рыгов.Как говорил герой фильма "Ворошиловский стрелок"-щас жисть такая,шо без пулемета никуда...
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Заголовок на рубль , а событие копеечное .
Причём , статью можно и не читать - в заголовке уже всё растолкованно . Гадский сепар хранил танк под диваном . Не иначе .
И почему-то нет заголовка - " Уродливый еврей подстрелил украинца из Глока !!! " .
Так , чтобы тоже сразу всё было ясно .
Вынужден заметить , при Порошенко журналистика превратилась в говно , а при Януковиче свободы слова было больше .
Как это не противно .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ переселенца с Донбасса изъят арсенал оружия в Вишневом, - Нацполиция. ФОТО
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