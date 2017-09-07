 У переселенца с Донбасса изъят арсенал оружия в Вишневом, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
В сообщении отмечается: "В городе Вишневое, по месту временного проживания 28-летнего мужчины, который приехал в столичную области в 2014 году, работники полиции изъяли 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова, пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа. Также изъяли другие вещественные доказательства.
В квартире молодчика санкционированный обыск проводили сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции совместно с бойцами полка полиции особого назначения, в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Переселенец пояснил, что оружие привез с Востока страны три года назад.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проверяют молодчика на причастность к совершению краж и других преступлений на территории столичной области. Продолжается следствие".
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Только не злитесь на всех переселенцев... Я сейчас живу в Марике... И никто не может гарантировать. что моя жена с сыном не окажутся однажды в Вашем городе. Они точно не будут быковать, скорее с точностью до наоборот. Но примите их как Люди, пока я снова вернусь в армию.
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Но, ест несколько моментов. например. Я тоже родился и живу в Мариуполе. Я тоже участник АТО.
Но ствола у меня дома нет.
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Причём , статью можно и не читать - в заголовке уже всё растолкованно . Гадский сепар хранил танк под диваном . Не иначе .
И почему-то нет заголовка - " Уродливый еврей подстрелил украинца из Глока !!! " .
Так , чтобы тоже сразу всё было ясно .
Вынужден заметить , при Порошенко журналистика превратилась в говно , а при Януковиче свободы слова было больше .
Как это не противно .
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