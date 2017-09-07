 Майор полиции задержан в Бердичеве при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
7 сентября 2017 года следователями прокуратуры совместно с сотрудниками внутренней безопасности Нацполиции в Бердичеве около 9 ч утра, задержан майор полиции во время получения неправомерной выгоды на сумму 3 тыс грн.
За эту сумму правоохранитель обещал местному жителю не привлекать его к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
42 2
Материалы по теме: Взяточники
Полиция на Житомирщине задержала на взятке главу сельсовета. ФОТОрепортаж(11)
При получении миллионной взятки на Буковине задержан начальник объединенной областной налоговой инспекции, - ГПУ. ФОТО(48)
На взятке $500 задержан главврач одного из медучреждений Хмельнитчины, - СБУ. ФОТО(22)
Депутат поселкового совета на Киевщине задержан на взятке в 30 тысяч, - прокуратура(10)
Розслідування ГПУ щодо Іловайська в кращому разі непрофесійне, у гіршому – знущання над усіма українцями(0)
Осенью будут новые дела по депутатам-взяточникам, - ГПУ(94)
В Полтавской области глава и депутат сельсовета погорели на взятке. ФОТОрепортаж(12)
Ответить
Ответить