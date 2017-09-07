EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Фоторепортаж
  42  2
Материалы по теме:
Все про:взятка (4462) ГПУ (8885) Житомирщина (677) Нацполиция (8622)

 Майор полиции задержан в Бердичеве при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Бердичеве Житомирской области при получении взятки задержан старший оперуполномоченный местного отдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

7 сентября 2017 года следователями прокуратуры совместно с сотрудниками внутренней безопасности Нацполиции в Бердичеве около 9 ч утра, задержан майор полиции во время получения неправомерной выгоды на сумму 3 тыс грн.

Майор полиции задержан в Бердичеве при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Подполковник полиции задержан при получении взятки 30 тысяч от бизнесмена в Винницкой области, - СБУ. ФОТО

Майор полиции задержан в Бердичеве при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура 02
Майор полиции задержан в Бердичеве при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура 03

За эту ​​сумму правоохранитель обещал местному жителю не привлекать его к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Смотрите также: Сотрудник прокуратуры задержан в Одесской области за взятку 20 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМайор полиции задержан в Бердичеве при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти