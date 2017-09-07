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Все про:аукцион (152) технологии (613) Гройсман (3366) электронное управление (63)

 Украина первой в мире запустила электронный государственный аукцион на технологии blockchain, - Гройсман. ФОТО

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украине следует развивать цифровую экономику, ведь она способна стремительно повысить ВВП страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Blockchain является мировым трендом и рассматривается как ключевая новация, которая способна в корне изменить все сферы - от финансовой до управления государством. Именно эта технология, предусматривает децентрализованное хранение и защиту информации, может привести к замене классических функций банков, нотариусов, даже государственных, уничтожить коррупцию, обеспечить полную прозрачность всех процессов и дать огромное конкурентное преимущество стране", - отметил премьер-министр.

"Сделан еще один важный шаг для развития цифровой экономики в Украине. Именно цифровая экономика является акселератором социально-экономической жизни общества в современном мире и способна стремительно повысить ВВП страны", - написал Гройсман.

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По его словам, пилотный проект стал действительно прорывным и инновационным в масштабах всего мира для обеспечения полной прозрачности крупнейшего государственного аукциона (свыше 4,5 млрд грн реализованных активов).

Украина первой в мире запустила электронный государственный аукцион на технологии blockchain, - Гройсман 01

Украина первой в мире запустила электронный государственный аукцион на технологии blockchain, - Гройсман 02

Украина первой в мире запустила электронный государственный аукцион на технологии blockchain, - Гройсман 03

Украина первой в мире запустила электронный государственный аукцион на технологии blockchain, - Гройсман 04

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