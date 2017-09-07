 Украина первой в мире запустила электронный государственный аукцион на технологии blockchain, - Гройсман. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Blockchain является мировым трендом и рассматривается как ключевая новация, которая способна в корне изменить все сферы - от финансовой до управления государством. Именно эта технология, предусматривает децентрализованное хранение и защиту информации, может привести к замене классических функций банков, нотариусов, даже государственных, уничтожить коррупцию, обеспечить полную прозрачность всех процессов и дать огромное конкурентное преимущество стране", - отметил премьер-министр.
"Сделан еще один важный шаг для развития цифровой экономики в Украине. Именно цифровая экономика является акселератором социально-экономической жизни общества в современном мире и способна стремительно повысить ВВП страны", - написал Гройсман.
По его словам, пилотный проект стал действительно прорывным и инновационным в масштабах всего мира для обеспечения полной прозрачности крупнейшего государственного аукциона (свыше 4,5 млрд грн реализованных активов).
58 0
Гройсман - разведчикам: Вы - опора безопасности и защиты украинского народа и государства, элита украинского войска(9)
Правительство снизило портовые сборы(13)
"Мы будем выделять 10 минут на каждом Кабмине, чтобы заслушать отчеты областей", - Гройсман(24)
Гройсман сегодня проведет заседание Кабмина(32)
Сенченко: Съехались депутаты и по всем каналам опять началась тошниловка(0)
"Задача правительства - построить справедливую пенсионную систему", - Гройсман(118)
Гройсман: Новая сессия Рады - это возможности. ВИДЕО(29)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума