 Власти Москвы намерены снять мемориальную доску Немцову, установленную сегодня. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в Отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок столичного Департамента культурного наследия.
"В постановлении 1287 "Об утверждении положения о порядке установки в городе Москве мемориальных досок" все прописано о порядке установки. В ситуации с Немцовым ничего законного нет, одно беззаконие", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в случае признания мемориальной доски незаконной ее демонтаж будет производиться "за счет инициаторов, которые это сделали незаконно".
Отправлено ли уже уведомление о необходимости демонтажа инициаторам установки, она не уточнила.
Ранее о появлении доски сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель политкомитета оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин. По его словам, жильцы дома голосованием поддержали установку мемориала.
В постановлении правительства Москвы говорится, что мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица.
"На лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством", полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Москвы" и лауреатов премии правительства Москвы "Легенда века" ограничения по срокам установки не распространяются", - отмечается в документе.
Сообщается, что исключением могут стать особые решения Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры.
Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.
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если уже и доска мемориальная ... "стреляет" по холуйству, цинизму, предательству и лжи, то скоро погаснет свет в конце туннеля для холопов с рабскою душою ...
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Ноооооо!!!
Почему тогда Членин, который вольодя, еще не погребён???
Да уж... Закон в кащенкососсия, еще то пропеллерное дышло...
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