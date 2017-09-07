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 За рубежом
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 Власти Москвы намерены снять мемориальную доску Немцову, установленную сегодня. ФОТО

Власти Москвы считают незаконной и требуют демонтировать мемориальную доску памяти убитого два года назад оппозиционного политика Бориса Немцова, которая появилась в четверг, 7 сентября, на стене его дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в Отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок столичного Департамента культурного наследия.

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"В постановлении 1287 "Об утверждении положения о порядке установки в городе Москве мемориальных досок" все прописано о порядке установки. В ситуации с Немцовым ничего законного нет, одно беззаконие", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в случае признания мемориальной доски незаконной ее демонтаж будет производиться "за счет инициаторов, которые это сделали незаконно".

Отправлено ли уже уведомление о необходимости демонтажа инициаторам установки, она не уточнила.

Власти Москвы намерены снять мемориальную доску Немцову, установленную сегодня 01

Ранее о появлении доски сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель политкомитета оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин. По его словам, жильцы дома голосованием поддержали установку мемориала.

В постановлении правительства Москвы говорится, что мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица.

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"На лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством", полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Москвы" и лауреатов премии правительства Москвы "Легенда века" ограничения по срокам установки не распространяются", - отмечается в документе.

Сообщается, что исключением могут стать особые решения Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры.

Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.
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надо было доску заминировать чтоб снимальщиков разнесло
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правильно, краще фелікса повісьте або жукова, вибір у вас широченний
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оооо! да!
если уже и доска мемориальная ... "стреляет" по холуйству, цинизму, предательству и лжи, то скоро погаснет свет в конце туннеля для холопов с рабскою душою ...
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Аргументы, конечно, они привели правильные... юридически...
Ноооооо!!!
Почему тогда Членин, который вольодя, еще не погребён???
Да уж... Закон в кащенкососсия, еще то пропеллерное дышло...
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомВласти Москвы намерены снять мемориальную доску Немцову, установленную сегодня. ФОТО
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