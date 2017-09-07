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 Политика Украины
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 "300 засранцев": "Миротворец" внесет в базу данных строителей Керченского моста. ДОКУМЕНТ

Сайт "Миротворец" подготовил информацию для внесения в свою базу данных около 300 человек, которые участвуют в незаконном строительстве моста через Керченский пролив в оккупированном Россией Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Миротворца" в Facebook.

Также читайте: Нидерланды проверяют участие компаний в строительстве Керченского моста, - посол Украины

"300-1 строителя страны-агрессора и пособников оккупантов за незаконное пересечение государственной границы Украины и участие в совершении экологических преступлений готовы к вступлению в Чистилище", - говорится в сообщении.

300 засранцев: Миротворец внесет в базу данных строителей Керченского моста 01

300 засранцев: Миротворец внесет в базу данных строителей Керченского моста 02

300 засранцев: Миротворец внесет в базу данных строителей Керченского моста 03

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Установленные Россией ограничения для судов из-за Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Напомним, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.

300 засранцев: Миротворец внесет в базу данных строителей Керченского моста 04

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Можно строить мост, а можно хрюкать
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хрюкаешь тут только ты русошваль! надо вас тварей в Станице у банкоматов арматурой порихтовать хорошенько
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Это засранцы из расейских ибеней....им пох что Миротворец ими засрет свою базу
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Там есть и донбаситы(домбасяне), котрые приезжают продлевать пенсии в Мариуполь, Волноваху.
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в век цифровых технологий-ну что такое 300 засранцев?сколько килобайт памяти они занимают? наносекунды для опознания...
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Три десятка, без малого, можно вычеркнуть, они уже снизу сваи поддерживают от проседания
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Там все кацапы до единного три раза за сезон побывали,шо с этим то делать
"300 засранцев": "Миротворец" внесет в базу данных строителей Керченского моста - Цензор.НЕТ 4518

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Так это только легально. А сколько проникли из Украины не легально? думаю ещё миллионов 500. Не меньше
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В рашке проживает 148 млн и в Украине 42, что это за цифры у вас (?)
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Засранцев? Я уже думаю что про строителей Зенит арены..
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Може пора СБУ заканчивать крышевать бизнес и бандюков, и начать занимаца своими прямыми проф обязаностями. Ну там мост строящийся взорвать. Только попрошу без визгов о полит коректности, гуманизме, правде и прочей ереси. Да взорвать, как никак война с козломордыми окупантами. Хватит эту шваль кацапскую нянчить. Потому что сейчас их именно нянчат.
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Низзя Олег взрывать!! У нас толерантность и политкорректность! Да и вообще СБУ это не по этим делам! А вот если покажешь точку где девки сиськи показывает то бравое СБУ готово отработать-каски защита вся экипировка имеется!
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Да пусть строят, х.р с ними... Може - так и Раша чуть быстрее развалится...
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Есть данные про украинцев на этой стройке? Или так...абы пукнуть в воздух....
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Ти хоча б списки подивився, там практично всі з кацапії ))
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Шо ню-ню, подивись викладені списки та порахуй, із 75 викладених лише 7 тих хто з України (й ті кримчаки), довбню
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это не важно , один хрен этим чертям голову отстрелят. При чем здесь гражданство этих смертников?
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То є так, але та потвора сказала що там в більшості працюють українці. Я довів йому що ні.
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Сайт "Миротворец" подготовил информацию для внесения в свою базу данных около 300 человек, которые участвуют в незаконном строительстве моста через Керченский пролив в оккупированном Россией Крыму.Источник: https://censor.net.ua/f940292


где там про гражданство?всех,кто засветился внесут,независимо от страны происхождения
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ломать не строить, вот бы мост метро на Троещину перекинуть
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Интересно, какой бандеровец слил скрепеную базу Миротворцу, так и с террористами будет, свои за шкварки продадут .
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На расєї народився - засранец, живеш - гівнюк, керуєш - ху#ло, іздох - ма-ла-дєц.
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Помниться мне -- есть тут на форуме такой Андрей Шевченко из Мариуполя, так он вроде писал , что принимал там какое-то участие в строительстве и типо ему так спокойней , что через его Марик уже не пойдут...
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Він моряк- яку в біса участь він міг приймати?
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Ну внесли в базу Миротворца и что дальше? Какие реальные последствия для этих преступников (а они несомненно с точки зрения нашего УК преступники)? А то глядя на то как к нам свободно ездят кацапские артисты занесенные в Миротворец (как я понял их концерты срывают по большей части неравнодушные граждане), то все это пшик чистой воды.
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это хорошо. Список смертников на крысме пополняется.
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на крысме сегодня :
1. В следующем году оккупанты откроют в Крыму круглогодичный военный лагерь для детей в рамках программы "Православный ИГИЛ". Готовь мясо смолоду https://twitter.com/CrimeaUA1/status/905453673312124928 (фото-скрин).
2. Предатель Ленур Усманов написал письмо путину, в котором напомнил сцарю, что "народ - единственный источник власти в Севастополе", но эта норма не действует в городе, что привело "к беспрецедентному нарушению конституционных и МЕЖДУНАРОДНЫХ прав человека и гражданина рф". В письме холоп жалуется на безнаказанную, бесконечную ложь и неуважение со стороны бояр. Далее выдвинуты требования, которые ранее были озвучены на несогласованном митинге по отжиму земли https://twitter.com/KrimRt/status/905694778402189313 (скрин и ссылка).
3. БТР оккупанта, автомобиль газовой службы и две иномарки столкнулись вчера на въезде в Керчь. Туристы в бронемашине не пострадали https://kerch.fm/2017/09/06/btr-avtomobil-gazovoy-sluzhby-i-dve-inomarki-stolknulis-na-vezde-v-kerch.html (фото).
4. Жителям Яны-Капу (Красноперекопска) стрёмно: "0:20 ночи!!!! Кто слышал этот звук?? Звук чего-то взлетающего!!!! ВАГОНЫ гремят. Танки, что ли, разгружают? И так несколько ночей. Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/905715010827157504 (скрин).
5. Оккупанты в лице "главы" Госкомводхоза Игоря Вайля сообщили, что всё ещё надеются на воду с материковой Украины: "Лично я окончательно крест не ставил. Я думаю, что мозги заработают у людей, просто сейчас застой. Но просто так случилось, что у людей мозги просто вылетели из головы. Придёт время - всё встанет на свои места". Достаточно самокритично про мозги предатель сказал, не правда ли? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/905782370200145920 (скрин).
6. Очередной успех и антирекорд в гавани: Севастополь признан оккупантами регионом с наихудшей экологической обстановкой http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/sevastopol-popal-v-konets-ekologycheskogo-rejtynga.html
7. У некоторых жителей Севастополя (и не только) напряжение в энергосети периодически падает до 156 Вольт https://twitter.com/SouthUkr/status/905792104823181312 (фото).
8. Конец "сезона" и опять вата бредит: "Вот в следующем году…". Вы думайте не про "следующий год", идиоты, а как зимой ласты с голоду не склеить.
9. Предлагаю посмотреть фоторепортаж унылого бархатного не сезона в Мисхоре, а также немного патриотизма из Мисхорского парка https://twitter.com/CrimeaUA1/status/905717693084561409 (фоторепортаж).
10. Севастополь. 11 часов утра. Город пустой. Редкие прохожие, почти нет машин. Где, я спрашиваю, где 400 миллионов туристов?
11. Оккупанты уже бредят "ростом турпотока после открытия моста". Ватка бежит скупать чемоданы, чтоб потом в них валюту паковать http://fresh.org.ua/novosti/136695/krym-spravitsya-s-rostom-turpotoka-posle-otkrytiya-mosta_2017-09-07
12. Оккупанты в Керчи упростили процедуру изъятия имущества из зоны строительства моста, с чем и поздравляю всех бегавших на оккупендум https://kerch.fm/2017/09/07/v-kerchi-uprostili-proceduru-izyatiya-imuschestva-s-zony-stroitelstva-mosta.html
13. Жители Гурзуфа проиграли битву за посёлок. На вчерашние слушания орки свезли сотрудников "Артека", и было "проголосовано" за продолжение фактического уничтожения курортного посёлка: пляжи останутся недоступными, мусульманские кладбища вспашут и застроят… https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr_2017/gurzuf_proigral_arteku_slushaniya_po_gurovskim_kamnyam/
14. Севастополь. Понаехавшие из россии строят дом. С одной стороны участка забор не поставили. Говорят: "Всё равно (соседний) участок будет наш". Владельцы этого самого соседнего участка в шоке. Знакомый почерк?
15. Две новости: "Затраты на проект перехода в Крым перевалили за 300 млрд рублей", "Минздраву россии не хватает 226 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу" https://twitter.com/Lndcalling/status/905783067884867585 (скрин).
16. Гоблин рассказал, что "Киев панически боится правды из Крыма", поэтому украинская власть подумывает о закрытии одного из КПП (Чаплынку), чтобы "изолировать народ Украины от любых объективных источников информации, от объективной реальности". Чота ржу))) Ему новую дурь подвезли? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/905788509600063488 (скрин). Тем временем украинские власти прокомментировали возможное закрытие одного пункта пропуска: "Там трафик небольшой, закрытие пункта на общую ситуацию не повлияет. Летом накопления транспортных средств были практически только на «Чонгаре», и то - в 90 процентах случаев это было создано искусственно оккупантами для создания картинки активного движения в Крым" http://krymsos.com/ru/news/u-derzhprikordonsluzhbi-zapevnili-shcho-zakrittya-punktu-chaplinka-ne-zminit-obstanovku-na-adminkordoni/
17. Ходил в кинотеатр. Перед сеансом показывали трейлер пропагандонского фильма "Крым" про оккупацию полуострова. Но когда показали трейлер к "Матильде", я думал, что из темноты выйдет Поклонская и всех убьёт)))
18. В Европейском Союзе заявили, что не признают ни "губернаторских выборов" в оккупированном россией Севастополе, ни избранного "губернатора", оставаясь приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины. Отмечу, что так называемые "выборы" не собираются признавать даже многие ватники города https://www.unian.net/politics/2121286-v-es-ozvuchili-pozitsiyu-po-vyiboram-v-okkupirovannom-sevastopole.html
19. "Эхо Москвы" провело опрос на тему "Представителя какой национальности в тёмное время дня вы опасаетесь?". 59% проголосовавших ответили, что падают в обморок от страха перед украинцами. 31% боится чеченцев. Это объясняет, почему россияне не едут в захваченный Крым https://twitter.com/wasily_crimea/status/905495026989502464 (скрин опроса).
20. Я считаю, что "Ухо Москвы" провело обнадёживающий опрос. Это же прекрасно, что они нас боятся!
P.S. Крымчанин поведал историю, которую можно назвать продолжением и подтверждением потрясающего опроса на Эхе Москвы: "Я узнал, почему в Крыму так много пилят деревьев. Как сказал ватник, это чтобы, когда придут бандеровцы, им негде было вешать предателей… А самое смешное или грустное в том, что он сказал об этом на полном серьёзе".
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"300 засранцев": "Миротворец" внесет в базу данных строителей Керченского моста. ДОКУМЕНТ
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