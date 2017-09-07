 "300 засранцев": "Миротворец" внесет в базу данных строителей Керченского моста. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщается на странице "Миротворца" в Facebook "300-1 строителя страны-агрессора и пособников оккупантов за незаконное пересечение государственной границы Украины и участие в совершении экологических преступлений готовы к вступлению в Чистилище", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Установленные Россией ограничения для судов из-за Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА



Напомним, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.



Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.

