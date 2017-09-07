 В ходе спецоперации в Одессе полиция изъяла $1 млн, 90 тыс. евро и 500 тыс. грн из тайника "вора в законе", - Аваков. ФОТО

Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - 1,069 млн $, 90 000 €, 500 000 грн", - сообщил министр.
Напомним, по данным замглавы Нацполиции Аброськина, подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия.
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Если конфисковала по решению суда, то почему полиция, а не судебные исполнители.
Или при "жыты по новому" вот так приходить и забирать деньги это норма ?
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«Он вернулся легально, с паспортом гражданина Украины, который ему вернул Верховный суд Украины,
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с каких х...йов общее у вора храниться?
или фармазонщики или комерсы на ячейках хранят
скорее личное взяли
больно укусил их пиковый мусор)))
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