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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2618) вор в законе (192) обыск (1217) Одесса (5895) Нацполиция (8622)

 В ходе спецоперации в Одессе полиция изъяла $1 млн, 90 тыс. евро и 500 тыс. грн из тайника "вора в законе", - Аваков. ФОТО

Полицейские в рамках спецоперации в Одессе изъяли из тайника вора в законе 1,069 млн долларов, 90 тыс. евро и 500 тыс. грн.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - 1,069 млн $, 90 000 €, 500 000 грн", - сообщил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузинские воры в законе продолжают попытки оказывать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области, - Головин


В ходе спецоперации в Одессе полиция изъяла $1 млн, 90 тыс. евро и 500 тыс. грн из тайника вора в законе, - Аваков 01

В ходе спецоперации в Одессе полиция изъяла $1 млн, 90 тыс. евро и 500 тыс. грн из тайника вора в законе, - Аваков 02

Напомним, по данным замглавы Нацполиции Аброськина, подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия.
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надо когда-нибудь ограбить взяточника. только проблема- не знаю когда и где кому дадут
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Что значит "полиция изъяла". Последний раз так изымали в 30-е годы прошлого века.
Если конфисковала по решению суда, то почему полиция, а не судебные исполнители.
Или при "жыты по новому" вот так приходить и забирать деньги это норма ?
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Вот теперь и посмотрим с попкорном кто кого.
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Пишут про лям евро, а показывают доллары. Дежурное фото!
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Воровской мир изменился настолько, что отличие только в том что фирма кроме обычной теневой активности еще и немножко приторговывает марафетом, оружием или проститутками. Вот и вся разница. Вор у вора теперь ворует аж бегом. Так что "пристрелить Авакова", или даже участкового (который может пальнуть в ответ) это скорее из совковых мифов. А вот выставить хату что Авакова, что судьи с прокурором - это запросто. Так что отворуют по новой. Стрелять в ментов себе дороже выйдет и "новое" ворье против власти никогда не перло - симбиоз.
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так, минутку, там два млн долларов лежало, остальные где?
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Если всех воров переворошить можно и бюджет существенно пополнить...
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Если бы всех переворошили, а то вор у вора забирает.
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усе, нет общака, Аваков унёс. Вот так если бы в свое время бомбонули общак у Ахметова - то не было б в Украине электричества.
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В Одессу вернулся бывший «криминальный король Украины» Антимос 30 декабря 2016 года он сошел с трапа самолета в нашем аэропорту Напомним, в 2009 Кухилаву лишили украинского гражданства и выдворили из страны. Он жил в турецком Стамбуле.

«Он вернулся легально, с паспортом гражданина Украины, который ему вернул Верховный суд Украины,
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Петя своего смотрящего посадил в ВР, кабмин тоже...А будут ли в ВР представители от народа???
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В ходе спецоперации в Одессе полиция изъяла $1 млн, 90 тыс. евро и 500 тыс. грн из тайника "вора в законе Авакова." ФОТО Как то так.
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Вы оффшоры олигархов потрясите. Там побольше будет. Как-никак с сегодняшним вором коллеги по цеху.
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"На прошлой неделе банчишко у Верки--модистки сообразили,вот я у Фокса его и выиграл"...(с).
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Опана, общак взяли! Круто...теперь, за некоторых мурчащих, копейку не занесут, придется на зону
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В киевском СИЗО общак 500 000 долларов. Заносить не нужно, уже там! Осталось только заказывать "услуги".
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А кто то ждет Придется переносить дела... Щас такое в судах Одесских начнется... В Апеляционном, таксы пересмотрят...
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А чому коли Міхо був губернатором , такі заходи не проводились ? Га-а-а ????
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А кем нужно быть чтобы ворованное не положить в бюджет и не давать вору извлекать выгоду с преступления?
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І що одні бандюки(мусора) віджали бабло у інших
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Такая сумма у каждого депутата дома хранится. Даже больше.
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Законник у законника гроши забрав.В чём новина?
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Сколько потрачено в стране на ментовню в этом году???Возвращать в бюджет нужно в сотни раз больше.
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Изьяв казну, порох убрал не нужного короля ,а поставил своего ставленника.
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взяли то просто бабки
с каких х...йов общее у вора храниться?
или фармазонщики или комерсы на ячейках хранят
скорее личное взяли
больно укусил их пиковый мусор)))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ ходе спецоперации в Одессе полиция изъяла $1 млн, 90 тыс. евро и 500 тыс. грн из тайника "вора в законе", - Аваков. ФОТО
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