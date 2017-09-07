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 Полиция на Житомирщине задержала на взятке главу сельсовета. ФОТОрепортаж

В Житомирской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следственным управлением НПУ под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали на взятке председателя одного из сельских советов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, злоумышленник, используя свое служебное положение, вымогал от гражданина 500 долларов США за выдачу решения сельсовета о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства относительно выделения в частную собственность земельного участка площадью 0,25 га для строительства жилого дома.

"Глава сельсовета был задержан "на горячем" при получении второй части взятки в размере 400 долларов США", - рассказала Наталья Калиновская.

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Она также подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

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Сьогодні ж з інфарктом ночуватиме в кардіології.
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На рубашке пятно. Это, извините,после задержания со страху ?
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Что-то рыбка обмельчала. Или большую уже выловили, что теперь только тюлька ловится.
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не-не крупная рыбка хитрее стала, а мелочь по старинке работает... ручечками хапает заветные баксы...
опять же у крупной рыбки адвокаты-гении
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