 Украинские и румынские пограничники начали совместное патрулирование границы на Буковине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
Такая инициатива введена в рамках "Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о совместном патрулировании украинско-румынской государственной границы".
"Совместная охрана госграницы является одним из современных методов в системе управления границами ЕС, предусмотренных Шенгенским кодексом и другими документами. Совместное патрулирование дает возможность более эффективно противодействовать организованной преступной деятельности, оперативно реагировать на попытки нарушителями незаконно пересечь границу и переправлять контрабандные товары. Кроме того, это позволит экономить кадровые, транспортные, технические, топливные ресурсы и тому подобное", - сказано в сообщении.
Перед введением совместной охраны границы украинские и румынские правоохранители прошли обучение и ознакомились с тонкостями и различиями практического осуществления охраны границы и с вопросами, касающимися правовых норм.
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