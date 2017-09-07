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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (324) Госпогранслужба (3034) граница (3179) Румыния (508)

 Украинские и румынские пограничники начали совместное патрулирование границы на Буковине. ФОТОрепортаж

Участок украинско-румынской границы в пределах Черновицкой области будут охранять совместные патрули пограничной полиции Румынии и военнослужащих Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Такая инициатива введена в рамках "Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о совместном патрулировании украинско-румынской государственной границы".

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"Совместная охрана госграницы является одним из современных методов в системе управления границами ЕС, предусмотренных Шенгенским кодексом и другими документами. Совместное патрулирование дает возможность более эффективно противодействовать организованной преступной деятельности, оперативно реагировать на попытки нарушителями незаконно пересечь границу и переправлять контрабандные товары. Кроме того, это позволит экономить кадровые, транспортные, технические, топливные ресурсы и тому подобное", - сказано в сообщении.

Перед введением совместной охраны границы украинские и румынские правоохранители прошли обучение и ознакомились с тонкостями и различиями практического осуществления охраны границы и с вопросами, касающимися правовых норм.

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Румыны, те что на нашей границе, такие же взяточники как и наши. А вот румыны уже на границе с Сербией, уже отличаются...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские и румынские пограничники начали совместное патрулирование границы на Буковине. ФОТОрепортаж
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