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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5719) Польша (4065) танк (774) Укроборонпром (471)

 "Укроборонпром" планирует участие в программе модернизации Т-72 ВС Польши по стандартам НАТО. ФОТО

Госконцерн "Укроборонпром" планирует принять участие в программе модернизации находящихся на вооружении Вооруженных сил Польши танков Т-72 до стандартов НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

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Одна из версий модернизации польских Т-72 - танк ПТ-17, модернизированный "Укроборонпромом" совместно с польской Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" S.A, презентован потенциальному заказчику в ходе проходящей 5-8 сентября в Кельце (Польша) международной оборонной MSPO-2017.

Модернизация проведена в рамках заключенного сторонами в апреле соглашения, и включает замену пушки танка на натовский калибр 120 мм, а также обновление, в том числе, автоматов заряжания, двигателя, трансмиссии, систем управления огнем и динамической защиты танка. Ключевые системы обновленного Т-72 разработаны и изготовлены украинской стороной, уточняет пресс-служба.

Как отметили в "Укроборонпроме", позитивное решение Минобороны Польши о закупке ПТ-17 позволит оборонно-промышленному комплексу Украины принять участие в масштабной, стоимостью несколько сот миллионов долларов США, программе перевооружения парка Т-72 ВС Польши.

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Ранее, в январе 2016 года "Укроборонпром" обнародовал планы по участию в программе модернизации польских ОБТ РТ-91, являющихся лицензионной версией советских Т-72М1.

По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВС Польши находится более 700 ед. Т-72, из них свыше 200 ед. - танки РТ-91. Парк украинских Т-72 оценивается в около 400 ед.

Международная выставка оборонных технологий MSPO - одна из крупнейших выставок оборонной промышленности в Европе, проводится под патронатом президента Польши.

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В этом году центральной темой стенда "Укроборонпрома" на выставке стало высокоточное наземное вооружение: в активе двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС), в том числе, лазерный ПТРК Pirat дальностью 2,5 км, разработки ГККБ "Луч" и польской Mesko.

Укроборонпром планирует участие в программе модернизации Т-72 ВС Польши по стандартам НАТО 01

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...на деньги, которые будут получены в результате выполнения контрактов...
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Нужно обеспечить поступление денег в экономику страны. Это двигатель, который раскрутит и военку и науку и все остальное.
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и депутатам деньжат подкинет, под кровать наличкой.
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Какая хрен разница, если в Украине есть мощности и специалисты для его модернизации?
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Модереизируйте Т-35 по стандартам НАТО. Тоже "новейший" танк
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Абрамс -1979 год
Т-72 -1973-й...
Срок эксплуатации Абрамса планируется продлить до 2050 года...
И шо ты хотел сказать?...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Укроборонпром" планирует участие в программе модернизации Т-72 ВС Польши по стандартам НАТО. ФОТО
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