 "Укроборонпром" планирует участие в программе модернизации Т-72 ВС Польши по стандартам НАТО. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна.
Одна из версий модернизации польских Т-72 - танк ПТ-17, модернизированный "Укроборонпромом" совместно с польской Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" S.A, презентован потенциальному заказчику в ходе проходящей 5-8 сентября в Кельце (Польша) международной оборонной MSPO-2017.
Модернизация проведена в рамках заключенного сторонами в апреле соглашения, и включает замену пушки танка на натовский калибр 120 мм, а также обновление, в том числе, автоматов заряжания, двигателя, трансмиссии, систем управления огнем и динамической защиты танка. Ключевые системы обновленного Т-72 разработаны и изготовлены украинской стороной, уточняет пресс-служба.
Как отметили в "Укроборонпроме", позитивное решение Минобороны Польши о закупке ПТ-17 позволит оборонно-промышленному комплексу Украины принять участие в масштабной, стоимостью несколько сот миллионов долларов США, программе перевооружения парка Т-72 ВС Польши.
Ранее, в январе 2016 года "Укроборонпром" обнародовал планы по участию в программе модернизации польских ОБТ РТ-91, являющихся лицензионной версией советских Т-72М1.
По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВС Польши находится более 700 ед. Т-72, из них свыше 200 ед. - танки РТ-91. Парк украинских Т-72 оценивается в около 400 ед.
Международная выставка оборонных технологий MSPO - одна из крупнейших выставок оборонной промышленности в Европе, проводится под патронатом президента Польши.
В этом году центральной темой стенда "Укроборонпрома" на выставке стало высокоточное наземное вооружение: в активе двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС), в том числе, лазерный ПТРК Pirat дальностью 2,5 км, разработки ГККБ "Луч" и польской Mesko.
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Т-72 -1973-й...
Срок эксплуатации Абрамса планируется продлить до 2050 года...
И шо ты хотел сказать?...
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http://4put.ru/pictures/max/471/1448594.jpg
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