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Все про:Черновицкая область (322) нелегалы (241) подделка (271) СБУ (14861)

 Канал изготовления фальшивых документов и переправки нелегалов в страны Евросоюза ликвидирован на Буковине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и прокуратурой перекрыли в Черновицкой области канал незаконной переправки нелегалов в страны Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный частный предприниматель, который является основателем "консультационного Центра по предоставлению визовых услуг", вместе с двумя сообщниками организовали противоправный механизм для получения украинскими гражданами и иностранцами паспортов стран ЕС. Дельцы изготавливали фальшивые документы, необходимые для получения гражданства. Затем пакет поддельных "бумаг" они передавали для официального оформления документов.

Оперативники спецслужбы во время проведения обысков по месту жительства и работы злоумышленников изъяли документацию, которая доказывает проведения противоправных сделок. У дельцов изъяты незаполненные бланки свидетельств о рождении и заключении брака, паспорта иностранцев, которые официально на территорию нашей страны не заезжали, внутренние и заграничные паспорта граждан Украины и сертификаты о получении иностранного гражданства.

Канал изготовления фальшивых документов и переправки нелегалов в страны Евросоюза ликвидирован на Буковине, - СБУ 01

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Канал изготовления фальшивых документов и переправки нелегалов в страны Евросоюза ликвидирован на Буковине, - СБУ 02

Открыто уголовное производство по ст. 201, 332 и 358 Уголовного кодекса Украины.

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Не знаю Али кто это, ведь сделать оригинальный румынский паспорт не есть проблема, видимо услуга востребована у тех кто наследил в ЕС .
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