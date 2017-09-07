 Канал изготовления фальшивых документов и переправки нелегалов в страны Евросоюза ликвидирован на Буковине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что местный частный предприниматель, который является основателем "консультационного Центра по предоставлению визовых услуг", вместе с двумя сообщниками организовали противоправный механизм для получения украинскими гражданами и иностранцами паспортов стран ЕС. Дельцы изготавливали фальшивые документы, необходимые для получения гражданства. Затем пакет поддельных "бумаг" они передавали для официального оформления документов.
Оперативники спецслужбы во время проведения обысков по месту жительства и работы злоумышленников изъяли документацию, которая доказывает проведения противоправных сделок. У дельцов изъяты незаполненные бланки свидетельств о рождении и заключении брака, паспорта иностранцев, которые официально на территорию нашей страны не заезжали, внутренние и заграничные паспорта граждан Украины и сертификаты о получении иностранного гражданства.
Открыто уголовное производство по ст. 201, 332 и 358 Уголовного кодекса Украины.
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