EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2042  29
Все про:Балога (1359) ВР (22977) Геращенко Ирина (990) Добкин (1026) Королевская (818) Ляшко (1526) Новинский (367) Парубий (1572) Порошенко (13726) Турчинов (3317) Луценко Ирина (259) Геллер (18) Соболев Егор (404) Кононенко (348) Южанина (48) Мосийчук (250) Грановский (38)

 Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады. ФОТОрепортаж

Сегодня Рада заслушала ежегодное послание президента о внешнем и внутреннем положении Украины.

В своем выступлении перед парламентом Президент Петр Порошенко отметил успех в развитии украинской армии: "Это тот случай, когда говорят "заново родился"", а также то, что курс Украины на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Вместе с тем, Порошенко напомнил об успехах декоммунизации.

Кроме того, президент попросил Раду заняться земельной реформой.

Также он отметил, что Украина почти 2 года не покупает газ у РФ.

В то же время под Радой второй день продолжается акция владельцев автомобилей с еврономерами с требованием доступных условий растаможки.

После выступления Порошенко Рада одобрила законопроект №7052 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги, которым разрешила не облагать любые доходы, полученные нерезидентами по государственным ценным.

Затем нардепы проигнорировали и не приняли предложение спикера работать сегодня без перерыва и обеда.

После этого нардепы принялись рассматривать 4384 поправки и предложения к законопроекту по судебной реформе о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (новая редакция, №6232). До обеда нардепы успели рассмотреть 184 поправки.

Рабочий день Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 01

Президент Петр Порошенко выступает с ежегодным обращением к парламенту.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 02

Послушать обращение президента пришли секретарь СНБО Александр Турчинов (третий слева), глава АП Игорь Райнин (второй слева).

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 03

В Раде сегодня был аншлаг.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 04Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 05Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 06

Послушать Порошенко пришел и Кабинет Министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 07

Евгения Геллера ("Видродження", слева), наверное, что-то в речи Порошенко рассмешило. Тем временем его коллега Валерий Писаренко ("Видродження", справа) внимательно слушает президента.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 08

Часть нардепов притомилась, слушая полуторачасовое выступление Порошенко.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 09

Нардеп Александр Кирш (НФ, слева) закрыл глаза для лучшего восприятия речи президента, Александр Романовский (НФ, по центру) сложил руки обдумывая услышанное, а Павел Унгурян (НФ) немного зазевался.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 10

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 11

Нардеп Елена Кондратюк ("Батькивщина") держит на рабочем месте маленькую тряпичную куклу.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 12

Нардепы от БПП Игорь Кононенко (первый слева, в синем костюме), Александр Грановский (второй слева, в сером костюме) и Мария Ионова (второй ряд, первая слева) смеются над чем-то, пока их коллеги по фракции Нина Южанина (третья слева), Маским Саврасов (крайний справа) и Ирина Луценко (второй ряд, вторая слева) внимательно слушают обращение Порошенко.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 13

Олег Ляшко (РП) встал слушая выступление Порошенко.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 14

Игорь Мосийчук (РП) призадумался о чем-то.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 15

Тем временем Порошенко продолжал рассказывать парламентариям о положении Украины.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 16

Виктор Балога (внефракционный) слушая Порошенко, очевидно, решил написать сообщение о его речи, объединив упомянутые Порошенко "популизм" и "шапито" - вышло "популістичне шапіто".

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 17Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 18

После этого Виктор Балога решил почитать свою электронную почту. К нему пришло письмо от его сына Андрея Балоги, который является мэром Мукачево, под названием: "Пропозиці Audi A8 L". В свою очередь, Андрей Балога получил это письмо от пользователя Романа Романюка, электронный адрес которого заканчивался на "zet.com.ua". Именно такой адрес имеет сайт компании "ЗакарпатЕвроТранс Автоград". Директором которой и числиться Роман Романюк, а совладельцем является Андрей Петевка, сын двоюродного брата Виктора Балоги, нардепа Василия Петевки ("Воля народа").

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 19Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 20

После ознакомления с предложениями по автомобилю Балога решил почитать Фейсбук. Внимание нардепа привлек пост под названием: "Весь мир у твоих ног".

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 21

Тем временем Наталья Королевская ("Оппоблок"), которая пришла на открытие Рады в новом имидже, и себе делала пометки относительно выступления Порошенко.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 22

В частности Королевская написала в заметках: "Успишна крайна, успишных украйнцив", "Хэштег", "Телемедицина", "Айтигалу..."

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 23

Также своим гаджетом был увлечен и нардеп Сергей Шахов ("Воля народа").

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 24

Шахов вел перписку с абонентом подписанным Лариса Але...

Лариса Але...: "Она сейчас работает и.о. замдиректора завода пластмасс в Броварах. Но хочет перспективу роста. На работе она ведет всю бухгалтерию"

Шахов: "Пусть резюме пришлет и напишет, что от тебя"

Лариса Але...: "Сереж, по дому не скучаешь? Что там нового? Не в курсе?" (Стоит отметить, что Шахов жил и учился в оккупированных наемниками РФ Брянке и Кадиевке (Стаханове) на Луганщине).

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 25

Михаил Добкин ("Оппоблок"), слушает Порошенко

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 26

Нардепы от "Самопомочи" Егор Соболев, Тарас Пастух и Павел Костенко устроили молчаливую акцию во время выступления Порошенко. Они подняли листочки, кторые создавали один плакат с лозунгом: "Коррупция + Репрессии = Потеря государственности".

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 27

Порошенко перекинулся парой фраз с первым вице-спикером Ириной Геращенко.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 28

Порошенко и спикер Андрей Парубий.

Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 29Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады 30

Вадим Новинский ("Оппоблок") подошел пообщаться к Виктору Балоге.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXdGtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNUWpnd1NsQlJkR1JIUVRCTVJGSnBaRU14TUV3elVYVjBReXRKVGtOWk1GbEVVWFZPUXprd1RFSTRNRXBVVVhaMFEzZ3dUSEpSZFU1RE9XWk9RMkV3VERkU1owNURLekJNZGxGMFpFTjVNRmxJVVhWMFEzY3dXVGs0TUVwMlVtbzVSMGt3VEhKUmRtNTZVVzVrUXlzd1RFeFJkVTVET1RCWlNGRjFkRU0wTUV4c09EQktMMUZ6VGtkQk1GbFFVWE5rUXpRd1RHdzRNRW92VVhaMFIwRXdURGRTYVU1RE1UQk1NMUYxZEVNclprNURhVEJaVUZKblRrZElNRXhxVVhaa1F5c3dURW80TUVwMlVtYzVSMGN3VEZoUmRtUkROakJNTkdjd1NtcFNaMDVETkRCTU0xRnpTSHBSYXpsRE1UQk1kbEYxT1VNeE1GbENPREJMU0ZGMmRFTjRNRXczVVhVNVF6RXdURWxuTUVwWVVYTTVReXN3V1VJNE1FcHlVWFowUXprd1REZFJkbVJETVRCTU0xRjFkRU1yWms1RGRUQk1ZbEZ6VGtNNU1FeHFVWFprUTNkbVRrTmpNRXczVW1ka1F6UXdURzVTYURsSFJEQk1jRGd3U2xCU1owNURkekJNTTFGMmRFTjVNRmxJVVhWMFF6UXdUR3QyVERsRFV6QkxRVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жаль не послушал это ля-ля. Говорят полтора часа бахвалился, и басни травил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блок БПП и примыкающие к нему кнопкодавы!

 показать весь комментарий
Ответить
 
Балога сейчас враг для Пеци. Его сынок, мэр Мукачево, посмел закупить для города автобусы, и вдумайтесь, не Богданы. Так что дело уже возбуждено...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В раде аншлаг?! Я смотрел по ящику этот "аншлаг" когда шло обсуждение поправок к судейской реформе.Там, в том цирке, было половина депутатов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Им наплевать на Украину, наплевать на законы, наплевать на Президента, а мы лезем из шкуры вон, чтобы содержать эту шелупонь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне и президента наплевать. В идеале сдох бы он в один день со всеми 450 гнид.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему Петя предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года, а почему не сейчас? Пусть до новых выборов будет видно кто есть кто. А то только обещают каждый раз отменить когда в депутаты лезут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кажуть, шо Будкостроитель невыездной. Смотрите какой успешный визит в Раду зробыв! Шах и мат, зрадофилы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Коррупция + Репрессии = Потеря государственности"

... а остальным, как и самому собственно пороху - похуй на Это.. я думаю..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После красивых слов об Европейском курсе Украины Барыга дал приказ зачистить АВТОЕВРОМАЙДАН под Радой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У АВТОЕВРОМАЙДАНОВЦЕВ полицейские отобрали Первые Бочки,они оказались пустыми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
АвтоЕвроМайдан?
А может, сборище бляхарей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
По-моему, всем понятно, почему Ляшко слушал стоя. Кто постарше, помнят Никулина в "Кавказской пленнице" на суде.
-А он не может сесть! Ха-ха-ха!
Ляшко, понятно, не Моргунов, но тоже сесть не может...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПослание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти