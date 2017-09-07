 Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады. ФОТОрепортаж

В своем выступлении перед парламентом Президент Петр Порошенко отметил успех в развитии украинской армии: "Это тот случай, когда говорят "заново родился"", а также то, что курс Украины на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Вместе с тем, Порошенко напомнил об успехах декоммунизации.
Кроме того, президент попросил Раду заняться земельной реформой.
Также он отметил, что Украина почти 2 года не покупает газ у РФ.
В то же время под Радой второй день продолжается акция владельцев автомобилей с еврономерами с требованием доступных условий растаможки.
После выступления Порошенко Рада одобрила законопроект №7052 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги, которым разрешила не облагать любые доходы, полученные нерезидентами по государственным ценным.
Затем нардепы проигнорировали и не приняли предложение спикера работать сегодня без перерыва и обеда.
После этого нардепы принялись рассматривать 4384 поправки и предложения к законопроекту по судебной реформе о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (новая редакция, №6232). До обеда нардепы успели рассмотреть 184 поправки.
Рабочий день Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Президент Петр Порошенко выступает с ежегодным обращением к парламенту.
Послушать обращение президента пришли секретарь СНБО Александр Турчинов (третий слева), глава АП Игорь Райнин (второй слева).
В Раде сегодня был аншлаг.
Послушать Порошенко пришел и Кабинет Министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом.
Евгения Геллера ("Видродження", слева), наверное, что-то в речи Порошенко рассмешило. Тем временем его коллега Валерий Писаренко ("Видродження", справа) внимательно слушает президента.
Часть нардепов притомилась, слушая полуторачасовое выступление Порошенко.
Нардеп Александр Кирш (НФ, слева) закрыл глаза для лучшего восприятия речи президента, Александр Романовский (НФ, по центру) сложил руки обдумывая услышанное, а Павел Унгурян (НФ) немного зазевался.
Нардеп Елена Кондратюк ("Батькивщина") держит на рабочем месте маленькую тряпичную куклу.
Нардепы от БПП Игорь Кононенко (первый слева, в синем костюме), Александр Грановский (второй слева, в сером костюме) и Мария Ионова (второй ряд, первая слева) смеются над чем-то, пока их коллеги по фракции Нина Южанина (третья слева), Маским Саврасов (крайний справа) и Ирина Луценко (второй ряд, вторая слева) внимательно слушают обращение Порошенко.
Олег Ляшко (РП) встал слушая выступление Порошенко.
Игорь Мосийчук (РП) призадумался о чем-то.
Тем временем Порошенко продолжал рассказывать парламентариям о положении Украины.
Виктор Балога (внефракционный) слушая Порошенко, очевидно, решил написать сообщение о его речи, объединив упомянутые Порошенко "популизм" и "шапито" - вышло "популістичне шапіто".
После этого Виктор Балога решил почитать свою электронную почту. К нему пришло письмо от его сына Андрея Балоги, который является мэром Мукачево, под названием: "Пропозиці Audi A8 L". В свою очередь, Андрей Балога получил это письмо от пользователя Романа Романюка, электронный адрес которого заканчивался на "zet.com.ua". Именно такой адрес имеет сайт компании "ЗакарпатЕвроТранс Автоград". Директором которой и числиться Роман Романюк, а совладельцем является Андрей Петевка, сын двоюродного брата Виктора Балоги, нардепа Василия Петевки ("Воля народа").
После ознакомления с предложениями по автомобилю Балога решил почитать Фейсбук. Внимание нардепа привлек пост под названием: "Весь мир у твоих ног".
Тем временем Наталья Королевская ("Оппоблок"), которая пришла на открытие Рады в новом имидже, и себе делала пометки относительно выступления Порошенко.
В частности Королевская написала в заметках: "Успишна крайна, успишных украйнцив", "Хэштег", "Телемедицина", "Айтигалу..."
Также своим гаджетом был увлечен и нардеп Сергей Шахов ("Воля народа").
Шахов вел перписку с абонентом подписанным Лариса Але...
Лариса Але...: "Она сейчас работает и.о. замдиректора завода пластмасс в Броварах. Но хочет перспективу роста. На работе она ведет всю бухгалтерию"
Шахов: "Пусть резюме пришлет и напишет, что от тебя"
Лариса Але...: "Сереж, по дому не скучаешь? Что там нового? Не в курсе?" (Стоит отметить, что Шахов жил и учился в оккупированных наемниками РФ Брянке и Кадиевке (Стаханове) на Луганщине).
Михаил Добкин ("Оппоблок"), слушает Порошенко
Нардепы от "Самопомочи" Егор Соболев, Тарас Пастух и Павел Костенко устроили молчаливую акцию во время выступления Порошенко. Они подняли листочки, кторые создавали один плакат с лозунгом: "Коррупция + Репрессии = Потеря государственности".
Порошенко перекинулся парой фраз с первым вице-спикером Ириной Геращенко.
Порошенко и спикер Андрей Парубий.
Вадим Новинский ("Оппоблок") подошел пообщаться к Виктору Балоге.
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Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко(103)
"Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять решение в ее пользу", - Порошенко(103)
"Недоверие людей к государственным институтам, политикам перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию", - Порошенко(191)
Украина почти 2 года не покупает газ у РФ. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом, - Порошенко(153)
"Кто сказал, что внеблоковый статус Украины - это гарантия безопасности? Россия напала на внеблоковую страну и убила более 10 тыс граждан", - Порошенко(80)
"Разведчики - это элита нации и ВСУ", - Порошенко поздравил военную разведку с профессиональным праздником(36)
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... а остальным, как и самому собственно пороху - похуй на Это.. я думаю..
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А может, сборище бляхарей?
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-А он не может сесть! Ха-ха-ха!
Ляшко, понятно, не Моргунов, но тоже сесть не может...
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