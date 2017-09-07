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 Общество, Фоторепортаж
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 Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги. ФОТО

Волонтеры просят помочь в обустройстве нового жилища для девочки Наташи Лафазан, которая вследствие обстрела под Мариуполем потеряла мать и лишилась части ноги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с такой просьбой обратилась волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Киевкская).

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"В июне этого года я уже обращалась к Вам за помощью о сборе материальной помощи для пострадавшей в страшной войне Наташи Лафазан и ее Папы. Напомню, что Наташа Лафазан - это 12-летняя девочка, которая два года назад в результате страшного обстрела в Сартане (под Мариуполем) потеряла самого родного человека Маму (она накрыла ее своим телом, тем самым спасла ребенку жизнь ценой своей жизни), а сама Наташа осталось без ножки. Два года прошло, а Наташе очень тяжело психологически даже на минутку вернуться в то место- где родилась и выросла, и уже так много потеряла. Они с Папой теперь одни, по крупинкам строят новую жизнь", - рассказала волонтер.

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 01

На средства благотворителей в этом году удалось купить и оформить для Наташи с папой полдома в Броварах. Девочка там уже пошла в школу. Она старательна и обдарована, приобщается к жизни в новых условиях.

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 02

"Затраты на необходимый ремонт дома и покупку всей нужной мебели и техники-очень велики. Папа мастер на все руки, он все делает сам, работает по максимуму, но сам не вытянет, к сожалению", - поясняет Лазебник.

Волонтер призвала помочь семье обустроить новое жилье перед зимой:

"Вместе с Вами в июне нам удалось насобирать сумму на поддержку семьи Лафазан в Словении, где Наташенька проходила повторное протезирование и реабилитацию (оплату протезирования полностью взяло на себя правительство Словении) и дальнейший ремонт. Папа очень скромный, экономный и ответственный человек. Все чеки, от уже потраченных денег на ремонт и тротуарную плитку прилагаю. Но для полноценного функционирования дома еще нужны газовая плита, письменный стол, кровать для Наташи (пока она спит на полу) и многое другое…. А также много всего для поточного ремонта дома, который он делает своими "золотыми" руками".

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 03

Чеки и отчеты Лазебник обещает представлять на своей странице в Фесбуке.

Карточка Приватбанка для сбора денег на имя Лафазан Александр - 5168745601634691.

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 04

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 05

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 06

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 07

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 08

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 09

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 10

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 11

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 12

Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги 13

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Политика соевой банды воров не предусматривает забот о безногих,убогих,нищих,голодных и обездоленных ,их политика это грабь лохов-спасай россию !!!
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Ви ж добра людина,патріот,ще й в штатах проживаєте...
Допоможіть дитині.
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Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги - Цензор.НЕТ 9780 Илья Гуляйпольский 5914cfa3

правда в том, что неравнодушные, как Вы и многие другие форумчане, решили перечислить пару копеек (с миру - по нитке, и то дело), а не заводить излюбленную шарманку... И кстати, вот в этой правде - и есть наша сила. Этой правдой остановили кацапню, когда всей страной помогали волонтерам одеть-обуть-накормить-вооружить нашу армию. А что касается сои - так оно все временное...
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Думаю, эти штаты( в которых он проживает) ,находятся в ОРДЛО
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дайте № счета.
я хоть и получаю пенсии от рыбы уши,но маленькой перечислю
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Я только перечислил по привату. Прошло без проблем.
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Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги - Цензор.НЕТ 2954 Глеб Тищенко
Политика соевой банды воров не предусматривает забот о безногих,убогих,нищих,голодных и обездоленных ,их политика это грабь лохов-спасай россию !!!
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Це звернення до всіх небайдужих...
Не потрібно кивати на когось,є можливість- то допомагаємо.
Нехай буде щастя цій дитині.
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Полностью поддерживаю Ваши слова. В данный момент перечислил сколько смог. Не зря говорят - "С миру по нитке, голому одежда". Тем более я помню в новостях об этой девочке.
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Я вошел в Приват24. Ввел только номер карточки в строку где ПЕРЕВОД, указал сумму и прошел перевод. В счете автоматически указалась ФИО получателя. Почему у Вас не получилось не знаю. Может перечисление как предприятие, тогда требуется МФО?
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Карточка Приватбанка для сбора денег на имя Лафазан Александр - 5168745601634691.
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5 минут назад перечислил через приват. Все получилось, получатель Лафазан Олександр Константинович
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Где фото дома, который ремонтирует папа-навсерукимастер.

Куча чеков - никто не проверит откуда.

Сейчас моного есть волонтеров, которые собирают деньги себе на зарплату.

Такая новая технология.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги. ФОТО
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