 Волонтеры призывают помочь обустроить новое жилище для девочки, потерявшей из-за обстрела на Донбассе маму и лишившейся части ноги. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, с такой просьбой обратилась волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Киевкская).
"В июне этого года я уже обращалась к Вам за помощью о сборе материальной помощи для пострадавшей в страшной войне Наташи Лафазан и ее Папы. Напомню, что Наташа Лафазан - это 12-летняя девочка, которая два года назад в результате страшного обстрела в Сартане (под Мариуполем) потеряла самого родного человека Маму (она накрыла ее своим телом, тем самым спасла ребенку жизнь ценой своей жизни), а сама Наташа осталось без ножки. Два года прошло, а Наташе очень тяжело психологически даже на минутку вернуться в то место- где родилась и выросла, и уже так много потеряла. Они с Папой теперь одни, по крупинкам строят новую жизнь", - рассказала волонтер.
На средства благотворителей в этом году удалось купить и оформить для Наташи с папой полдома в Броварах. Девочка там уже пошла в школу. Она старательна и обдарована, приобщается к жизни в новых условиях.
"Затраты на необходимый ремонт дома и покупку всей нужной мебели и техники-очень велики. Папа мастер на все руки, он все делает сам, работает по максимуму, но сам не вытянет, к сожалению", - поясняет Лазебник.
Волонтер призвала помочь семье обустроить новое жилье перед зимой:
"Вместе с Вами в июне нам удалось насобирать сумму на поддержку семьи Лафазан в Словении, где Наташенька проходила повторное протезирование и реабилитацию (оплату протезирования полностью взяло на себя правительство Словении) и дальнейший ремонт. Папа очень скромный, экономный и ответственный человек. Все чеки, от уже потраченных денег на ремонт и тротуарную плитку прилагаю. Но для полноценного функционирования дома еще нужны газовая плита, письменный стол, кровать для Наташи (пока она спит на полу) и многое другое…. А также много всего для поточного ремонта дома, который он делает своими "золотыми" руками".
Чеки и отчеты Лазебник обещает представлять на своей странице в Фесбуке.
Карточка Приватбанка для сбора денег на имя Лафазан Александр - 5168745601634691.
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Допоможіть дитині.
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а куда от правды ???
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правда в том, что неравнодушные, как Вы и многие другие форумчане, решили перечислить пару копеек (с миру - по нитке, и то дело), а не заводить излюбленную шарманку... И кстати, вот в этой правде - и есть наша сила. Этой правдой остановили кацапню, когда всей страной помогали волонтерам одеть-обуть-накормить-вооружить нашу армию. А что касается сои - так оно все временное...
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я хоть и получаю пенсии от рыбы уши,но маленькой перечислю
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Политика соевой банды воров не предусматривает забот о безногих,убогих,нищих,голодных и обездоленных ,их политика это грабь лохов-спасай россию !!!
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Не потрібно кивати на когось,є можливість- то допомагаємо.
Нехай буде щастя цій дитині.
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у меня не проходит ...
просят какое то мфо ???
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Куча чеков - никто не проверит откуда.
Сейчас моного есть волонтеров, которые собирают деньги себе на зарплату.
Такая новая технология.
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