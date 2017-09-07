 Пограничники пресекли переправку в Кувейт психотропных веществ стоимостью в $15 млн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Отмечается, что разработка преступников правоохранителями проводилась в течение года. В ходе спецоперации, на выезде из Одессы, правоохранители задержали микроавтобус, в котором было обнаружено 250 кг таблеток "каптагона". Груз в дальнейшем планировалось переместить в упаковках из-под надувных лодок авиационным сообщением через аэропорт "Борисполь" (Киев) в Кувейт.
Во время обысков по месту жительства задержанных членов преступной группы выявлены все доказательства их преступной деятельности, а также еще 105 кг психотропного вещества.
Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и объявления о подозрении членам ОПГ.
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Зрада нємажлівая!!!
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Каптагон - наркотик, относящийся к группе психостимуляторов. Основной препарат группы психостимуляторов амфетамин и производные фенилэтиламина, которые включают в себя, среди прочего, амфетамин, метамфетамин, эфедрин и фенитиллин, торговой маркой которого является каптагон. Этот препарат впервые был выпущен в 1960 году для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей (СДВГ), нарколепсии и депрессии . Тем не менее, спустя двадцать лет было обнаружено, что каптагон при длительном применении вызывает сильную психическую зависимость и запретили его использование в качестве лекарственного средства. Тем не менее, сегодня он продолжает применяться в качестве лекарственного средства. В настоящее время таблетки каптагона производятся в Сирии и могут быть приобретены на всем Ближнем Востоке. Подозревают в их использовании, среди прочего, бойцов Исламское государства (ИГИЛ) с целью повысить эффективность тела во время боя!!!!
Интересная цепочка получается.... значит все-таки ...Катар....
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http://medicalit.ru/otravlenija/otravleniya-lekarstvennyimi-preparatami/kaptagon/
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