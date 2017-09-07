EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Фоторепортаж
  382  7
Все про:Госпогранслужба (3031) Кувейт (18) наркотики (1595) Одесса (5893)

 Пограничники пресекли переправку в Кувейт психотропных веществ стоимостью в $15 млн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Государственной пограничной службы и правоохранительных органов в Одессе задержали членов организованной преступной группы, готовившей транзит 355 кг психотропного вещества "каптагон" из Украины в Кувейт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, на "черном рынке" стоимость задержанного груза может оцениваться в $15 млн.

Загрузка видео...

Смотрите также: Канал контрабанды в Украину сырья для изготовления "экстази" ликвидирован в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Отмечается, что разработка преступников правоохранителями проводилась в течение года. В ходе спецоперации, на выезде из Одессы, правоохранители задержали микроавтобус, в котором было обнаружено 250 кг таблеток "каптагона". Груз в дальнейшем планировалось переместить в упаковках из-под надувных лодок авиационным сообщением через аэропорт "Борисполь" (Киев) в Кувейт.

Во время обысков по месту жительства задержанных членов преступной группы выявлены все доказательства их преступной деятельности, а также еще 105 кг психотропного вещества.

Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и объявления о подозрении членам ОПГ.

Пограничники пресекли переправку в Кувейт психотропных веществ стоимостью в $15 млн 01Пограничники пресекли переправку в Кувейт психотропных веществ стоимостью в $15 млн 02Пограничники пресекли переправку в Кувейт психотропных веществ стоимостью в $15 млн 03Пограничники пресекли переправку в Кувейт психотропных веществ стоимостью в $15 млн 04
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На кожного нашого пенсіонера по баксу.

Зрада нємажлівая!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Огоо. Какая интересная ОПГ???? И кто такой .....кептагон? А вот он красавчег.
Каптагон - наркотик, относящийся к группе психостимуляторов. Основной препарат группы психостимуляторов амфетамин и производные фенилэтиламина, которые включают в себя, среди прочего, амфетамин, метамфетамин, эфедрин и фенитиллин, торговой маркой которого является каптагон. Этот препарат впервые был выпущен в 1960 году для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей (СДВГ), нарколепсии и депрессии . Тем не менее, спустя двадцать лет было обнаружено, что каптагон при длительном применении вызывает сильную психическую зависимость и запретили его использование в качестве лекарственного средства. Тем не менее, сегодня он продолжает применяться в качестве лекарственного средства. В настоящее время таблетки каптагона производятся в Сирии и могут быть приобретены на всем Ближнем Востоке. Подозревают в их использовании, среди прочего, бойцов Исламское государства (ИГИЛ) с целью повысить эффективность тела во время боя!!!!

Интересная цепочка получается.... значит все-таки ...Катар....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на конопляном экспорте в развитые страны могли бы зарабатывать миллионы долларов ежегодно...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники пресекли переправку в Кувейт психотропных веществ стоимостью в $15 млн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти