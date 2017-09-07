 Налоговики ликвидировали цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, изготовленных из некачественного сырья, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей ) УК, было установлено, что двое граждан организовали в нежилом помещении, расположенном в одном из городов Сумской области, работу подпольного цеха по производству фальсифицированного спирта.
Изготовление спирта осуществлялось путем промышленной очистки антиобледенительных жидкостей, состоящих из этилового спирта с содержанием функциональных компонентов. Очищенный с помощью серной кислоты и расфасованный спирт оптовыми партиями реализовывался потребителям Черниговской и Сумской областей и использовался в качестве сырья для незаконного изготовления алкогольных напитков. Объем переработки спирта в данном цеху составлял 25 - 30 тонн в неделю.
В результате 11 обысков, проведенных в местах изготовления и хранения спирта, а также в двух автомобилях, были обнаружены и изъяты почти 60,8 тысячи литров спирта, 200 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, серная кислота, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Также изъят один автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет более 11,3 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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неужели это выгоднее, чем омывайку продавать.
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