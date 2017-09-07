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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1593) спирт (250) Сумщина (647) ГФС (3207)

 Налоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн. ФОТОрепортаж

На территории Сумской области сотрудники налоговой милиции Черниговской области совместно с Черниговской областной прокуратурой ликвидировали цех, в котором изготавливался фальсифицированный спирт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, изготовленных из некачественного сырья, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей ) УК, было установлено, что двое граждан организовали в нежилом помещении, расположенном в одном из городов Сумской области, работу подпольного цеха по производству фальсифицированного спирта.

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Изготовление спирта осуществлялось путем промышленной очистки антиобледенительных жидкостей, состоящих из этилового спирта с содержанием функциональных компонентов. Очищенный с помощью серной кислоты и расфасованный спирт оптовыми партиями реализовывался потребителям Черниговской и Сумской областей и использовался в качестве сырья для незаконного изготовления алкогольных напитков. Объем переработки спирта в данном цеху составлял 25 - 30 тонн в неделю.

В результате 11 обысков, проведенных в местах изготовления и хранения спирта, а также в двух автомобилях, были обнаружены и изъяты почти 60,8 тысячи литров спирта, 200 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, серная кислота, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Также изъят один автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет более 11,3 миллиона гривен.

Налоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн 01Налоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн 02Налоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн 03Налоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн 04Налоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн 05Налоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн 06Налоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн 07Налоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн 08

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Власть воровскую надо ликвидировать,чтобы не стоила водка по 80гривен за пол литра ...
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Отбояривайся и продолжай не останавливаясь!
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Значит не этаноловый, а метаноловый, изопропиловый и т.д. Отрава с запахом спирта.
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Небось у казламордых научились, они же большие ценители стекломоя.
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из омывайки спирт восстанавливали?
неужели это выгоднее, чем омывайку продавать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировал цех по производству фальсифицированного спирта, изъято товаров более чем на 11 млн грн. ФОТОрепортаж
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