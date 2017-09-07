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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1358) конопля (105) Нацполиция (8612) марихуана (104) Аброськин (440)

 Аэроразведка полиции обнаружила плантацию конопли на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники полиции по противодействию наркопреступности в Днепропетровской области совместно с аэроразведкой полиции обнаружили на одном из полей плантацию конопли.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера сотрудники полиции по противодействию наркопреступности в Днепропетровской области в ходе проведения специальных мероприятий совместно с аэроразведкой полиции на сельскохозяйственном поле обнаружили 36 отдельных участков (50 на 100 метров), где выращивали каннабис (от 70 до 120 шт, всего 3 133 шт)", написал он.

Аброськин также сообщил, что уже установлен и задержан гражданин 1980 года рождения, который организовал весь процесс.


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Аэроразведка полиции обнаружила плантацию конопли на Днепропетровщине 03Аэроразведка полиции обнаружила плантацию конопли на Днепропетровщине 04

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Аэроразведка полиции обнаружила плантацию конопли на Днепропетровщине 05
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Теперь понятно, где депутаты и министры великолепную шмаль берут!
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Ну от конопли только польза а вот от власти соевых барыг только вред ...
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ща твой комент затрут...как и мой
Цензор против легалайза
ЗЫ Ноль - Иду, курю
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Да Цензор это холуи соевых мудаков ,но затирай-не затирай а правду её не спрятать ...
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то не конкуренты. то схема. сами посеяли- выросло. устроили шоу типа "накрыли". сожгли левую солому. шмаль-продали.
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Важно, конечно; но всё же начинать надо с производителей и распространителей героина, айса и проч. дряни. Конопля, в конце-концов, очень забористое курево; а вот героин - средство геноцида коренного населения.
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Мне кажется или человек на фото как то неестественно смеется?
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Кстати читал,что от простуды хорошая тема.
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а от бессонницы лучше всего помогает слабительное, уснуть вы все равно не уснете, но зато будет чем заняться ))
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разве это конопля? вот раньше, помню, сажали коноплю, так она выростала под 3 метра ввысоту. хлебный фургон в ней просто "терялся" и комбайном не могли ее убрать. так она и оставалась зимовать. зимой ее разбирали люди с округи. на растопку. было это лет под 40 назад на границе харьковской и днепропетровской областей.
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тільки мерам не роздавайте сєй продукт, бо нестимуть казна що
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Цензор, ты новость выкладываешь, а адрес почему-то скрываешь !
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Щось одни поля з конопель,а де мак?
-Тут одно из двух куме.Або нет приказа трогать,або в Украине он не ростёт
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Приятно смотреть на довольного человека на последней фотке.Наконец то...
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Всё по плану.Люди,як каже Петя заведены глубокое уныние, апатию и агрессию.Им конопля ни к чему.
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что хочу то и курю, это моё личное дело и ни какая сволочь мне этого не запретит! В жопу трахаться пожалуйста, а курить нельзя, что за понятия дебильные?!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАэроразведка полиции обнаружила плантацию конопли на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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