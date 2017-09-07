 Аэроразведка полиции обнаружила плантацию конопли на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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"Вчера сотрудники полиции по противодействию наркопреступности в Днепропетровской области в ходе проведения специальных мероприятий совместно с аэроразведкой полиции на сельскохозяйственном поле обнаружили 36 отдельных участков (50 на 100 метров), где выращивали каннабис (от 70 до 120 шт, всего 3 133 шт)", написал он.
Аброськин также сообщил, что уже установлен и задержан гражданин 1980 года рождения, который организовал весь процесс.
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Цензор против легалайза
ЗЫ Ноль - Иду, курю
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-Тут одно из двух куме.Або нет приказа трогать,або в Украине он не ростёт
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