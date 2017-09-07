 Житель Луганщины получил многочисленные ранения при попытке разобрать боеприпас, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.
С тяжелыми телесными повреждениями мужчину госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него травматическое повреждение глазных яблок, многочисленные колото резаные раны лица, травматическую ампутацию верхней левой конечности по среднюю треть предплечья, травматическую ампутацию 3, 4 пальцев правой руки, травматическую ампутация нижних конечностей по нижнюю треть голени и многочисленные осколочные ранения туловища.
В его доме полицейские обнаружили другие взрывоопасные предметы: две части гранаты ПГ-7Л, часть гранаты ОГ-9М, 2 взрывателя РГН - 2Н, боеприпас для ГП-25П, боеприпас для РПГ-26.
По заключению специалистов-взрывотехников ГУНП в Луганской области обнаруженные взрывоопасные предметы относятся к категории крайне опасных и запрещенных для транспортировке.
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Причем в самом прямом смысле слова... (
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теперь без ног, руки и глаз - будет что вспомнить????
на что надеялся?
где инстинкт самосохранения?
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