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Все про:боеприпасы (1265) взрыв (4301) Луганщина (4169) Нацполиция (8610)

 Житель Луганщины получил многочисленные ранения при попытке разобрать боеприпас, - Нацполиция. ФОТО

В руках 38-летнего жителя с. Дмитровка Новоайдарского района взорвался боеприпас, который он пытался разобрать.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

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С тяжелыми телесными повреждениями мужчину госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него травматическое повреждение глазных яблок, многочисленные колото резаные раны лица, травматическую ампутацию верхней левой конечности по среднюю треть предплечья, травматическую ампутацию 3, 4 пальцев правой руки, травматическую ампутация нижних конечностей по нижнюю треть голени и многочисленные осколочные ранения туловища.

В его доме полицейские обнаружили другие взрывоопасные предметы: две части гранаты ПГ-7Л, часть гранаты ОГ-9М, 2 взрывателя РГН - 2Н, боеприпас для ГП-25П, боеприпас для РПГ-26.

По заключению специалистов-взрывотехников ГУНП в Луганской области обнаруженные взрывоопасные предметы относятся к категории крайне опасных и запрещенных для транспортировке.

Житель Луганщины получил многочисленные ранения при попытке разобрать боеприпас, - Нацполиция 01Житель Луганщины получил многочисленные ранения при попытке разобрать боеприпас, - Нацполиция 02

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Житель Луганщины получил многочисленные ранения при попытке разобрать боеприпас, - Нацполиция 03Житель Луганщины получил многочисленные ранения при попытке разобрать боеприпас, - Нацполиция 04

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Житель Луганщины получил многочисленные ранения при попытке разобрать боеприпас, - Нацполиция 05

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"Люди гибнут за металл!"
Причем в самом прямом смысле слова... (
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Каждому жителю лугандона по боеприпасу для разборки ...
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Дебил. Почти 40 лет от роду, а ума как у младенца. И никакого инстинкта самосохранения. От таких любознательных у нас и в армии небоевые потери.
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от, просто нет слов!
теперь без ног, руки и глаз - будет что вспомнить????
на что надеялся?
где инстинкт самосохранения?
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После войны с немцами дети баловались следующим образом находили каску ней накрывали гранату и за шнурок дергали кольцо -каска разлеталась в хлам радости было не мерено. ..а в этой истории мужик не додумался что так возможно...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Луганщины получил многочисленные ранения при попытке разобрать боеприпас, - Нацполиция. ФОТО
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