EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
  760  2
Все про:алкоголь (1669) контрафакт (277) налоговая милиция (1591) фальсификат (339) Донецкая область (4644)

 “Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” совместно с областным управлением налоговой милиции и областной прокуратурой ликвидировали подпольный цех, в котором осуществлялось производство фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Читайте также: Киевская компания уклонилась от уплаты более 48 млн грн налогов, государству уже возмещено 14 миллионов, - ГФС

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 ( незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории одного из городов области в складском помещении гражданин организовал работу цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Фальсификат реализовывался через одну из торговых сетей.

В результате обысков, проведенных по местам изготовления, хранения и реализации алкоголя было обнаружено и изъято около 100 литров спирта, две тонны спиртосодержащей смеси, более 300 пачек сигарет, черновые записи и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 726 тысяч гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

“Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 01“Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 02“Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 03“Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 04

Смотрите также: В Черкасской области на АЗС незаконно продавали топливо и алкоголь: стоимость изъятого - более 550 тысяч гривен. ФОТОрепортаж

“Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 05“Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 06“Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 07“Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 08
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRM2N3VEhaUmRYUkRLekJNVUZGMmRFTTNNRmw0T0RCTWNsRjJkRU01TUZsTVVtZE9RM2N3V1ZSUmMwNUROakJaU2pnd1dWUlJjMDVETnpCWmVsSm5aRU0wTUZsVVVYVk9Rell3VEVSU1oyNTZVWFprUTNjd1RIWlJkblJEZWpCTU4xRnpkRU4zTUZrNFp6Qk1lbEYxVGtNM01FeHFVbWgwUXpRd1dUazRNRXBVVVhaMFF6a3dURmhTYUhSRE5qQk1SRkpxZVVSUmRuUkRlREJNZGxGelRrZENNRmxNVW1wQlBUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну а як занесуть американського бабла куди треба,то воно,пійло це,глядиш,уже й не фальсифіковане...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины“Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти