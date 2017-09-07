 “Фантом” ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 ( незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории одного из городов области в складском помещении гражданин организовал работу цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Фальсификат реализовывался через одну из торговых сетей.
В результате обысков, проведенных по местам изготовления, хранения и реализации алкоголя было обнаружено и изъято около 100 литров спирта, две тонны спиртосодержащей смеси, более 300 пачек сигарет, черновые записи и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 726 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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