 Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.
"Наша армия хорошо отражает ночные атаки и провокации об###ченцев на Светлодарской дуге, а потом под носом у противника занимает новые позиции - мы хотим чтобы они делали это ещё лучше, агрессивней и безопасней для себя! Мы берёмся за проект, который пока ещё в Украине никто не делал. Мы давно его анонсировали, долго готовили и теперь начинаем. Он масштабный тем, что хотим полностью обеспечить одним очень нужным волонтерским изобретением 2 полные механизированные бригады и ещё 4-е полных дополнительных батальона. Друзья, мы с Вами постараемся закрыть одну очень и очень важную проблему, которая несёт в себе риск для бойцов Украинской армии на передовой. И риск этот, постоянно присутствует не только у боевого старшего брата из ВСУ, но и у его младшего брата из Национальной гвардии, зашедшего недавно на позиции Светлодарской дуги", - рассказал он, отметив, что в волонтерский проект будут реализовывать для: 53-й бригады, 54-й бригады, 43-го батальона, 25-й батальон "Київська Русь", 24-го батальона "Айдар", подразделения 4-й бригады Нацгвардии.
"В минометах ( старые модели ), буссолях и АГС (автоматический гранатомёт) в оптике есть шкалы. Вечером чтобы их рассмотреть, прицелиться или рассчитать расстояние до противника - бойцам на передке надо их подсвечивать чем либо. Обычно, это фонарик или мобильный телефон - больше в армии ничего нет. По-другому в тёмное время суток увидеть шкалы прицела нет возможности. А приближается период года, когда на передке уже в 5 вечера будет так темно, что иногда побратима не видно, что тогда говорить о шкалах. Представьте, это все происходит в полях Светлодарской дуги, где напротив тебя сидит враг, который охотится за каждой вспышкой на наших позициях и расстояния там порой от 300 метров и до 3 км. Плюс ко всему постоянные провокации со стороны диверсионно-разведывательных групп, в составе, которых есть снайпера с оружием большого калибра и хорошей ночной оптикой, приехавшие из соседнего восточного государства "убивать укропов". Есть уникальная специальная подсветка придуманная и изготовляемая волонтёрами. Уникальность ее в том, что она устанавливается в своё штатное место и подсвечивает шкалы оптики всего с нескольких см и видит это только тот, кто с ней работает. Это остаётся невидимым для противника и таким способом сохраняет жизнь нашим бойцам. Данная система не требует замены элемента питания - в ней идёт встроенная батарея с ресурсом работы более 10 лет. Уникальная вещь!!!", - пояснил Мысягин.
"Также, мы хотим обеспечить все наши БМП-1 в которых пока еще их нет) на Светлодарской дуге, специальными шкалами для того, чтобы наши боевые машины пехоты могли работать по врагу с закрытых-скрытых позиций. Ручные гранатомёты РПГ- 7 будут обеспечены специальными шкалами "Вибачатор", для более точной стрельбы по противнику. Для полей Светлодарской дуги - самое то. Все эти системы разработаны и опробованы волонтёрами в зоне АТО. Они отлично зарекомендовали себя в разных подразделениях на передовой за время войны. Но такого большого объёма, ещё никто не поставлял. Мы будем первые", - добавил волонтер.
"Идёт подготовка к "зимовке" 53-й бригады на передовой. Нужны бензопилы, генераторы и кабель и др", - также отметил Мысягин.
"И так:
1. Подсветки для шкал оптики - 140 шт
2. Шкалы для БМП -1 - 30 шт.
3. Кронштейн - переходник на РПГ-7 - АГС-7 - 6 шт
4. Шкалы на прицел РПГ -7 - 12 шт
5. Металлоискатель - 2 шт.
6. Бензопилы - 15 шт
7. Станок для заточки цепей - 1 шт
8. Генератор 2,5 кВт - 3 шт.
9. Кабель силовой - 1500 метров.
10. Повербанки 20000 мА + зарядки к ним ( для пехоты ) - 10 комплектов.
"Айдар"
11. Специальные военные защитные чехлы для волонтёрских планшетов с программами для точной стрельбы артиллерии - 13 шт
12. Повербанки 20000 мА + зарядки к ним ( для пехоты ) - 13 комплектов", - обнародовал волонтер список необходимого.
"Общая сумма всего этого масштабного проекта 182 900 грн. Мы за один раз можем решить этот вопрос для подразделений воюющих на передовой Светлодарской дуги под Дебальцево. Прошу всех своих друзей и подписчиков помочь этому важному проекту. Работаем на Победу Украины", - резюмировал Мысягин.
Карта Приватбанка
5363 5423 0554 3606 ( гривна )
Мысягин Юрий Михайлович
Тел для связи +38 (067) 737-22-44 Юрий.
.-----------------------------------------
Для перевода гривны на нашу карту, с других банков Украины.
ПАО КБ "Приватбанк"
ОКПО 14360570
МФО 305299
Счет получателя 29244825509100
Назначение платежа 5363 5423 0554 3606
Мысягин Юрий Михайлович
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Если вы живёте не в Украине, напишите Дiду Панасу.
Через него для нас, из любой страны, в том числе из России, можно абсолютно анонимно перевести деньги на его биткоин-кошелёк
( пометка для Юрия Мысягина )
https://www.facebook.com/boris.nemirovski.3?__mref=message
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Можно сделать перевод через Western Union, MoneyGram или любой другой системой работающей в Украине.
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пусть в раде перед обедом зачитает и предложит скинуться слугам народным кто сколько сможет из карманных денег
может еще и на танк хватит
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Можно по списку?
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"Все эти системы разработаны и опробованы волонтёрами в зоне АТО. Источник: https://censor.net.ua/p454377 "
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https://www.youtube.com/watch?v=s6misiHhxn4
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Слава Украине!
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А штатная подсветка типа не обеспечивает скрытность? Мы для экономии вместо лампочек светодиоды ставили и работали норм. Что то волонтёр фигню несёт. Походу очередной развод...
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войныотношений с торговыми партнерами.
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Об этом сообщает французский таблоид L'express.
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и
5 (ПЯТЬ)миллионов $ USA < у чиновницы - фонда гарантирования вкладов бедных Украинцев.
Для справки б о т о в -
https://censor.net.ua/news/443451/popavshayasya_na_vzyatke_upolnomochennaya_fonda_garantirovaniya_vkladov_vzyata_pod_straju_s_vozmojnostyu
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ідіоти... до чого там подсвєтка?.. Кацапи стріляють по телефонах.
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http://censor.net.ua/forum/912150/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard_dollarov/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
13.04.17 08:19 В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский.
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