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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин. ФОТО

Волонтер Юрий Мысягин просит украинцев помочь в обеспечении украинских военных, дислоцированный в районе Светлодарской дуги, специальными приборами для незаметной для врага подсветки шкалы в минометах, буссолях и АГС. Это поможет сделать более скрытыми для противника украинские позиции в ночное время, так как на данный момент воинам приходится эти шкалы подсвечивать фонариком или телефоном. Кроме того, волонтеры просят помочь обеспечить специальными шкалами БМП, что позволит им работать из закрытых/скрытых позиций. Общая сумма проекта 182 900 грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

"Наша армия хорошо отражает ночные атаки и провокации об###ченцев на Светлодарской дуге, а потом под носом у противника занимает новые позиции - мы хотим чтобы они делали это ещё лучше, агрессивней и безопасней для себя! Мы берёмся за проект, который пока ещё в Украине никто не делал. Мы давно его анонсировали, долго готовили и теперь начинаем. Он масштабный тем, что хотим полностью обеспечить одним очень нужным волонтерским изобретением 2 полные механизированные бригады и ещё 4-е полных дополнительных батальона. Друзья, мы с Вами постараемся закрыть одну очень и очень важную проблему, которая несёт в себе риск для бойцов Украинской армии на передовой. И риск этот, постоянно присутствует не только у боевого старшего брата из ВСУ, но и у его младшего брата из Национальной гвардии, зашедшего недавно на позиции Светлодарской дуги", - рассказал он, отметив, что в волонтерский проект будут реализовывать для: 53-й бригады, 54-й бригады, 43-го батальона, 25-й батальон "Київська Русь", 24-го батальона "Айдар", подразделения 4-й бригады Нацгвардии.

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"В минометах ( старые модели ), буссолях и АГС (автоматический гранатомёт) в оптике есть шкалы. Вечером чтобы их рассмотреть, прицелиться или рассчитать расстояние до противника - бойцам на передке надо их подсвечивать чем либо. Обычно, это фонарик или мобильный телефон - больше в армии ничего нет. По-другому в тёмное время суток увидеть шкалы прицела нет возможности. А приближается период года, когда на передке уже в 5 вечера будет так темно, что иногда побратима не видно, что тогда говорить о шкалах. Представьте, это все происходит в полях Светлодарской дуги, где напротив тебя сидит враг, который охотится за каждой вспышкой на наших позициях и расстояния там порой от 300 метров и до 3 км. Плюс ко всему постоянные провокации со стороны диверсионно-разведывательных групп, в составе, которых есть снайпера с оружием большого калибра и хорошей ночной оптикой, приехавшие из соседнего восточного государства "убивать укропов". Есть уникальная специальная подсветка придуманная и изготовляемая волонтёрами. Уникальность ее в том, что она устанавливается в своё штатное место и подсвечивает шкалы оптики всего с нескольких см и видит это только тот, кто с ней работает. Это остаётся невидимым для противника и таким способом сохраняет жизнь нашим бойцам. Данная система не требует замены элемента питания - в ней идёт встроенная батарея с ресурсом работы более 10 лет. Уникальная вещь!!!", - пояснил Мысягин.

"Также, мы хотим обеспечить все наши БМП-1 в которых пока еще их нет) на Светлодарской дуге, специальными шкалами для того, чтобы наши боевые машины пехоты могли работать по врагу с закрытых-скрытых позиций. Ручные гранатомёты РПГ- 7 будут обеспечены специальными шкалами "Вибачатор", для более точной стрельбы по противнику. Для полей Светлодарской дуги - самое то. Все эти системы разработаны и опробованы волонтёрами в зоне АТО. Они отлично зарекомендовали себя в разных подразделениях на передовой за время войны. Но такого большого объёма, ещё никто не поставлял. Мы будем первые", - добавил волонтер.

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"Идёт подготовка к "зимовке" 53-й бригады на передовой. Нужны бензопилы, генераторы и кабель и др", - также отметил Мысягин.

"И так:
1. Подсветки для шкал оптики - 140 шт
2. Шкалы для БМП -1 - 30 шт.
3. Кронштейн - переходник на РПГ-7 - АГС-7 - 6 шт
4. Шкалы на прицел РПГ -7 - 12 шт
5. Металлоискатель - 2 шт.
6. Бензопилы - 15 шт
7. Станок для заточки цепей - 1 шт
8. Генератор 2,5 кВт - 3 шт.
9. Кабель силовой - 1500 метров.
10. Повербанки 20000 мА + зарядки к ним ( для пехоты ) - 10 комплектов.

"Айдар"

11. Специальные военные защитные чехлы для волонтёрских планшетов с программами для точной стрельбы артиллерии - 13 шт
12. Повербанки 20000 мА + зарядки к ним ( для пехоты ) - 13 комплектов", - обнародовал волонтер список необходимого.

"Общая сумма всего этого масштабного проекта 182 900 грн. Мы за один раз можем решить этот вопрос для подразделений воюющих на передовой Светлодарской дуги под Дебальцево. Прошу всех своих друзей и подписчиков помочь этому важному проекту. Работаем на Победу Украины", - резюмировал Мысягин.

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Карта Приватбанка

5363 5423 0554 3606 ( гривна )

Мысягин Юрий Михайлович

Тел для связи +38 (067) 737-22-44 Юрий.

.-----------------------------------------

Для перевода гривны на нашу карту, с других банков Украины.
ПАО КБ "Приватбанк"
ОКПО 14360570
МФО 305299
Счет получателя 29244825509100
Назначение платежа 5363 5423 0554 3606
Мысягин Юрий Михайлович

-----------------------------------------

Если вы живёте не в Украине, напишите Дiду Панасу.
Через него для нас, из любой страны, в том числе из России, можно абсолютно анонимно перевести деньги на его биткоин-кошелёк
( пометка для Юрия Мысягина )
https://www.facebook.com/boris.nemirovski.3?__mref=message

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Можно сделать перевод через Western Union, MoneyGram или любой другой системой работающей в Украине.

Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 01Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 02Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 03Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 04Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 05Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 06Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 07Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 08Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 09Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проекту по спортивному протезированию для ветеранов АТО в Днепре помогают волонтеры из 4 стран, - руководитель проекта Кумка. ВИДЕО

Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 11Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 12Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 13

Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 14

Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 15

Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин 16
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А зачем их подсвечивать, если из них стрелять запрещено?
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Петро казав шо армия всім забеспечена,то хто бреше?
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парубию надо эту маляву послать
пусть в раде перед обедом зачитает и предложит скинуться слугам народным кто сколько сможет из карманных денег
может еще и на танк хватит
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Правильно, и не продолжать заседание, пока не скинутся.
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а що Липецкий главнокомандующий?
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он за мыр. ему на такое деньги давать нельзя. иначе у него путен отпадет. И люди на дамбасе наши по соевой версии, и даже гдето адиннарот.
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а гучнi дихвирамби муженки-парашенки... где помощь нашим ребятам?
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Что её необходимо армии, чего не сделали "муженки-порошенки"?
Можно по списку?
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Я спросил о неуказанных "необходимостях". Они не просят, они разработали и предлагают:
"Все эти системы разработаны и опробованы волонтёрами в зоне АТО. Источник: https://censor.net.ua/p454377 "
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А хіба забезпеченням портеб воюючої армії,крім волонтерів, не повинні опікуватись міноборони та генштаб?
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А ви бачили нову партію тушонки,з будівельників,прям тушили їх у рукавицях.
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Ну а этим псевдо волонтёрам и паЦриотом с чего жить,они ж уже отвыкли работать за 3,5 года.да и ни когда не работали,там добрая половина аферюг и ворюг типа Бирючины,этого Мысягина и прочих шаровиков
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А куди пійшли 500000000 гривень від Президента Бариги? Він так гарно розповідав про свою допомогу ВЗУ,ротами порохососів.
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как прочел новость все время думал о параде и не хотел язвить,но я не понимаю логики.
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Дай денег,дай денег ,дай денег Папа
https://www.youtube.com/watch?v=s6misiHhxn4
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У нас до сих пор волонтеры суетят военные вопросы?такнахера нам службы тыловые?
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Генералов кормить и дачи им строить. Или не так?
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обеспечение армии? Жутко воевать когда тебе не чем прицеливаться
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Зачем пррицеливатся,если стрелять запрещено?
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Увидели ребята/девчата проблему и, что важно, нашли решение, на что большинство не способно, а способно только ныть о проблеме.
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Нє,нє... Спортивні майданчики під час війни на мільярд грн.значно важливіші!
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7 тысяч долларов всего! для порошонки это раз плюнуть! Но разве он плюет без выгоды для себя?
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перевел. Мочите русню, ребята!!!!

Слава Украине!
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Уникальность ее в том, что она устанавливается в своё штатное место и подсвечивает шкалы оптики всего с нескольких см и видит это только тот, кто с ней работает
А штатная подсветка типа не обеспечивает скрытность? Мы для экономии вместо лампочек светодиоды ставили и работали норм. Что то волонтёр фигню несёт. Походу очередной развод...
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Шел 4-й год войны отношений с торговыми партнерами.
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Жена министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, Светлана Бевза, якобы сделала предзаказ на элитное авто Maybach Coupe, стоимость которого составляет 2 734 000 евро.
Об этом сообщает французский таблоид L'express.
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главком-барыга,мегапатриот долбаный занят,на сходке нэдоторканых лапшу свежую раздаёт.
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Лучше верните армии средства украденные на складах 65 арсенала в Балаклее
и
5 (ПЯТЬ)миллионов $ USA < у чиновницы - фонда гарантирования вкладов бедных Украинцев.
Для справки б о т о в -
https://censor.net.ua/news/443451/popavshayasya_na_vzyatke_upolnomochennaya_fonda_garantirovaniya_vkladov_vzyata_pod_straju_s_vozmojnostyu

Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин - Цензор.НЕТ 5049
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воинам приходится эти шкалы подсвечивать фонариком или телефономИсточник: https://censor.net.ua/p454377

ідіоти... до чого там подсвєтка?.. Кацапи стріляють по телефонах.
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-для б о т о в -
http://censor.net.ua/forum/912150/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard_dollarov/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
13.04.17 08:19 В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский.
Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин - Цензор.НЕТ 2363
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВолонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин. ФОТО
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