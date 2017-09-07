EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество, Фоторепортаж
  2441  9
Все про:армия (8131) Минобороны (5336) учения (2003)

 Сборы резервистов ВСУ начались на Черниговщине: участвует свыше тысячи человек, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на одном из полигонов на Черниговщине начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Почти со всей Украины призвали более 1000 человек, которые в течение месяца в составе штатных расчетов отработают все элементы боевой подготовки и практически отработают тактические учения с боевой стрельбой.

Основной целью проведения данного мероприятия является возобновление обученности личного состава оперативного резерва к действиям в составе подразделений и подготовка к выполнению задач по назначению", - сказано в сообщении.

Сборы резервистов ВСУ начались на Черниговщине: участвует свыше тысячи человек, - Минобороны 01

В Минобороны отметили, что в состав оперативного резерва первой очереди входят военнослужащие, которые уже отслужили год мобилизации, имеют опыт ведения боевых действий в районе проведения АТО и продолжают наращивать приобретенные навыки по своим специальностям во время проведения подобных учений и сборов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Сборы резервистов ВСУ начались на Черниговщине: участвует свыше тысячи человек, - Минобороны 02

В ведомстве также добавили, что во время прохождения таких сборов резервисты имеют возможность заключить контракт и продолжить службу именно в той воинской части, в которой они проходят сборы без дополнительной переподготовки в учебных подразделениях.

"На время проведения сборов, резервисты будут поставлены на все виды военного обеспечения, без утраты прежнего места работы и им будет начислено финансовое обеспечение, в зависимости от занимаемой должности.

Сборы резервистов ВСУ начались на Черниговщине: участвует свыше тысячи человек, - Минобороны 03

Завершающим этапом сборов станет проведение тактических учений с боевой стрельбой, при которых будет оценена степень подготовленности как индивидуально каждого, так и степень слаженности действий подразделений в целом", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сборы резервистов ВСУ начались на Черниговщине: участвует свыше тысячи человек, - Минобороны 04
Фото: пресс-служба Минобороны
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Армія України це чудово, всі вони вже герої ! Але армія героїв має бути керована найкращим воїном.а не чужинцем ворюгою баригю з Ізраїля ! дивіться щб ті пейсаті командири в пастку не завели. Пом'ятайте панове ! Армія левів під керівництвом козла ,то приречена армія !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты, жулик, не платящий налоги о воровстве заговорил? Смешно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Улібнуло
Голос Мордора‏ @spacelofdrock

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хорошая, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоОбществоСборы резервистов ВСУ начались на Черниговщине: участвует свыше тысячи человек, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти