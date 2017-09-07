 Сборы резервистов ВСУ начались на Черниговщине: участвует свыше тысячи человек, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Почти со всей Украины призвали более 1000 человек, которые в течение месяца в составе штатных расчетов отработают все элементы боевой подготовки и практически отработают тактические учения с боевой стрельбой.
Основной целью проведения данного мероприятия является возобновление обученности личного состава оперативного резерва к действиям в составе подразделений и подготовка к выполнению задач по назначению", - сказано в сообщении.
В Минобороны отметили, что в состав оперативного резерва первой очереди входят военнослужащие, которые уже отслужили год мобилизации, имеют опыт ведения боевых действий в районе проведения АТО и продолжают наращивать приобретенные навыки по своим специальностям во время проведения подобных учений и сборов.
В ведомстве также добавили, что во время прохождения таких сборов резервисты имеют возможность заключить контракт и продолжить службу именно в той воинской части, в которой они проходят сборы без дополнительной переподготовки в учебных подразделениях.
"На время проведения сборов, резервисты будут поставлены на все виды военного обеспечения, без утраты прежнего места работы и им будет начислено финансовое обеспечение, в зависимости от занимаемой должности.
Завершающим этапом сборов станет проведение тактических учений с боевой стрельбой, при которых будет оценена степень подготовленности как индивидуально каждого, так и степень слаженности действий подразделений в целом", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
Фото: пресс-служба Минобороны
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Ах да, вот:
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Голос Мордора @spacelofdrock
Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хорошая, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?
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