 Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 5 утра по тревоге мной были подняты территориальные подразделения полиции Одесской области. Здесь в Одесской области дан старт проведению практического этапа общегосударственных мероприятий "Оружие". Силами подразделений департаментов уголовного розыска, противодействия наркопреступности, борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции совместно с ГУНП Одесской на территории области осуществляются масштабные мероприятия с целью изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов. В спецмероприятий задействованы более 200 сотрудников уголовного блока и бойцов спецподразделений Нацполиции Украины. Это только начало", - рассказал он.
"Наша основная цель - безопасность граждан на территории всей страны. Только за последние сутки работники полиции изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, около двух тысяч боеприпасов и шесть взрывных устройств. Поэтому, мы усиливаем свою работу по противодействию распространению оружия, чтобы обезопасить каждого украинца", - отметил Вячеслав Аброськин.
Первый заместитель главы Нацполиции отметил, что нелегальное оружие - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев при обращении с ним, которые в последнее время увеличились в мирных регионах страны. Усиленные меры, в первую очередь, направлены на то, чтобы спасти жизнь и здоровье граждан, а также предотвратить преступления с использованием оружия.
Всего с начала 2017 г. были изъяты около 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия, 916 гранат, 21 взрывное устройство и более 120 000 патронов.
Полиция обращает внимание граждан, что незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность, за исключением, когда граждане добровольно сдают его в подразделения полиции.
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Может самому сдаться, пока не поздно?
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всё согласовано. кгб координирует операции. барыга разоружает патриотов. а перочинные ножики - это хуйло над хохлами-вадинтур знущаеся
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Завтра Одессу посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Об этом сообщили в областной государственной администрации.
Глава правительства примет участие в работе международной транспортной конференции «Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия» и проинспектирует капитальный ремонт участка трассы Одесса - Киев.
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Ни одно государство не может гарантировать безопасности граждан.
Эта цель таким образом недостижима.
Оружие должно быть у граждан, а не у чиновников.
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У нас что, уже запрещены складные ножи?
Или у этих мусоро-дегенератов других фото нет???
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Я восхищен!
И что, всех подряд шмонают, черные воронки?
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