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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1677) оружие (4097) Нацполиция (8610) Аброськин (438)

 Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин. ФОТОрепортаж

В спецмероприятиях задействованы более 200 сотрудников. Подобные спецоперации будут проходить и в других регионах.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 5 утра по тревоге мной были подняты территориальные подразделения полиции Одесской области. Здесь в Одесской области дан старт проведению практического этапа общегосударственных мероприятий "Оружие". Силами подразделений департаментов уголовного розыска, противодействия наркопреступности, борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции совместно с ГУНП Одесской на территории области осуществляются масштабные мероприятия с целью изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов. В спецмероприятий задействованы более 200 сотрудников уголовного блока и бойцов спецподразделений Нацполиции Украины. Это только начало", - рассказал он.

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Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 01

Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 02Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 03

Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 04

Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 05Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 06

Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 07

Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 08

Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 09

Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин 10

"Наша основная цель - безопасность граждан на территории всей страны. Только за последние сутки работники полиции изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, около двух тысяч боеприпасов и шесть взрывных устройств. Поэтому, мы усиливаем свою работу по противодействию распространению оружия, чтобы обезопасить каждого украинца", - отметил Вячеслав Аброськин.

Первый заместитель главы Нацполиции отметил, что нелегальное оружие - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев при обращении с ним, которые в последнее время увеличились в мирных регионах страны. Усиленные меры, в первую очередь, направлены на то, чтобы спасти жизнь и здоровье граждан, а также предотвратить преступления с использованием оружия.

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Всего с начала 2017 г. были изъяты около 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия, 916 гранат, 21 взрывное устройство и более 120 000 патронов.

Полиция обращает внимание граждан, что незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность, за исключением, когда граждане добровольно сдают его в подразделения полиции.
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На вилучення зброї без бронежилетів та шоломів? Так це фейкові навчання?
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Сама организация - фейк. Ничего от яныка на деле не поменено.
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Нагадує якісь радянські навчання по цивільній обороні. Відірвали поліцію від виконання реального патрулювання і граються в якісь ігри. Але що чекати від Аброськіна, достатньо було подивитись як він збирався захищати РОВД від терористів, катаючись перед будівлею РОВД на БРДМ. Перший постріл гранатомета терористів зупинив би цей маразм і призвів би до загибелі поліцейських і тих що в машині і тих які прийшли б їм на допомогу. Але про це ніхто не подумав, головне красиво покатати БРДМ перед камерами телевізійників. Тепер Аброськіна підвищили і він продовжує втілювати свої маразматичні ідеї прапорщика в життя.
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В Одеській області керує луганський мент, Дмитро Головін, який в Криму тісно "працював" з прокуроршою Поклонською, у всіх областях на керівників поліції призначені путінські агенти.
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Перочинные ножи сфоткали )) За каких же лохов они нас держат ! Эти авакавские "соколы".
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Сколько человеку нужно "перочинных ножей"?
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в большинстве случаях такой пистолет с разрешением
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Но они же ищут незаконное оружие и не стали бы демонстрировать оружие, если на него есть разрешение...
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Я на рыбалке постоянно теряю. А если грибок найду, так и срезать нечем. Всегда в машине запасной лежит.
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Так они ещё и мелочи по карманам натырили! Фото тому подтверждением.
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Что там уже Барыгам 3-й Майдан приснился? 4 года войны не было никаких спецопераций а как только возмущенные люди начали выходить под администрации во власти начался кипишь.
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Так Киселёв сказал правду, что на Майдане протестующие убивали беркутню?
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Вот именно, об этом я и говорю, а то была попытка представить, что на Майдан граждане вышли с оружием и напали на беззащитную беркутню...
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"Беззащитная" беркутня українська зараз чмирить російських громадян на мітингах Мааскви.
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Знаю, одного бывшего командира даже была фотография показана во время разгона, может быть и на Цензоре она была.
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Ой мамочки! У меня тоже есть перочинный ножик "VICTORINOX"
Может самому сдаться, пока не поздно?
Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2140
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А у меня есть деньги, судя по данному фотоотчету, это в Украине уже тоже незаконно.
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ёлки-палки, смотрю на швейцарский ножик и думаю: надо трофейную бритву "Золинген", которую дед со Второй Мировой войны привёз сдать добровольно, шоб не посадили.
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"На одесском,на майдане шум-переполох,полицмейстер Геловани проглотил свисток"...(с).
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Власти всё равно кирдык и изъятие ножика и сабельки соевых упырей не спасёт ! Все на борьбу с ворами !
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Когда в Украине ножи перестанут быть оружием смешно смотреть на эти фотки желательно для красоты пейзажа еще пару арматурин,булыжников и кирпичей нужно положить... банда однако.
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Травматы, перочинные ножики... И это только начало: скоро дойдет до зубочисток.
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Вот-вот. Он там потом как раз какую-то зубочистку в мусоре нашел. Публика в ужасе телепортировалась
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"Следком РФ объявил в международный розыск трех россиян из "Правого сектора""

всё согласовано. кгб координирует операции. барыга разоружает патриотов. а перочинные ножики - это хуйло над хохлами-вадинтур знущаеся
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Опять спектакль для лохов. Пусть себе эти перочинные ножики в зад засунут, операцию они начали.
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Просто офигеть один пистолет и складные ножи,которые спокойно продаются на базаре и в интернете и это спецоперация! Ну ну.
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ты попади с бытовым ножом на природе, когда к тебе не неожиданно подошли представители МВД, а тебе надо было колбаску хлеб овощи порезать, а тебе рассказуют как ты хотел убить этим ножом своих знакомых на пикнике, ересь 100% во всех случаях.
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В Одессу приедет премьер Гройсман

Завтра Одессу посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Об этом сообщили в областной государственной администрации.
Глава правительства примет участие в работе международной транспортной конференции «Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия» и проинспектирует капитальный ремонт участка трассы Одесса - Киев.
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Перочинный нож (не оружие, а бытовой нож) и пистолет (супер арсенал). Ну не серьезно
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Народ а у мене є пневматичний шмайсер,сокира,коса,лом,ніж для різання свині-я виходить теж злочинець і жінка моя бо має купу кухонних ножів та вилок ?
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То на гелікоптерах когось звозили а тепер якісь" операції"-цирк поїхав а клоуни залишились.
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Непонятно, что это за операция? Они отрабатывают наводки или как? 200 ментов на одного задержаного с травматом и перочинными ножиками? На основании чего и кого они шмонают?
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Маса одиниць різної незареєстрованої зброї на руках у населення і всі срати хотіли на ці "спецоперації"... А бандити і сєпари гидуть навіть нах послати - просто ігнорують. Але "результат" буде безумовно - підуть по дідах-мисливцях, інвалідах похилого і старшого віку і "конфіскують" мисливські рушниці минулого сторіччя, котрі не пройшли термінів перереєстрації, або не прострочена медкомісія, за яку просто немає грошей заплатити і здоров"я вистоювати в чергах.І сфоткаються ззаді і спереді, і медалі навішають, і звання... Лягавими і мусорами їх називали ще при Союзі - зараз ситуація значно погіршилася.... БЕЗДАРНА ПОКАЗУХА ВІД БЕЗДАРІВ. За наші гроші, доречі.
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"Наша основная цель - безопасность граждан на территории всей страны"

Ни одно государство не может гарантировать безопасности граждан.
Эта цель таким образом недостижима.
Оружие должно быть у граждан, а не у чиновников.
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7000 гривен и 600 баксов это явно были семейные сбережения, а 100 грн заначка от жены. Ну и ключи от реношки. Может это бляхарей щемить начали за вчерашнее собрание в Киеве?
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Давно пора было незаконное оружие изъять. Кстати у Пашинского пистолет забрали или он и дальше будет расстреливать избирателей в Украине?
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так у него законное, подарочное не конфескуется никак
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А то что он из этого подарочного безоружному человеку ногу отстрелил, это ничего?
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Так самый чесный суд сказал уже своё слово, он весь в шоколаде
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Дешевые понты дешевой мусорни.
У нас что, уже запрещены складные ножи?
Или у этих мусоро-дегенератов других фото нет???
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а че и складные ножи тоже забирать будут....
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баксы походу тоже выметают из заначек...а че что бы оружие небыло за что купить...незаконное
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Ибанашка Аброськин, может покажешь, где у нас есть закон про оружие?
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Интересно, а почему Сабаков и Авоськин не прводят такие спецоперации на неокупированной территории Дамбаза? Сцут, что ли? Или их не колышет, что там сплошная рускамирская сволочь под прикрытием украинских паспортов вооружена и готова действовать?
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Перочинные ножи...
Я восхищен!

И что, всех подряд шмонают, черные воронки?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПодразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин. ФОТОрепортаж
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