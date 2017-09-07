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 Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке. ФОТОрепортаж

На Донбассе погиб воин-доброволец из 1-й отдельной штурмовой роты ДУК Олег Дынька с позывным "Егерь". Доброволец подорвался на растяжке боевиков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК и его супруги Натальи Семененко в Фейсбуке.

"Сегодня подорвался на растяжке и погиб мой муж - Олег 25.10.1974-06.09.2017 г. Ты был хорошим человеком и настоящим воином... мне очень жаль, Олег.. спасибо за все... спи.. буду молится за тебя... похороны состоятся завтра на Кушугумському кладбище (Запорожье. - Ред.)", - написала супруга павшего украинского воина Наталья Семененко.

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Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке 01

"В небо ушел наш воин - друг Егерь (Дынька Олег Николаевич). 6 сентября, во время выполнения боевого задания в районе Донецка воин-доброволец подорвался на вражеской растяжке. Егерь был одним из лучших воинов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага. Всегда шел первым в бой и требовал полной очистки украинских земель от российского оккупанта и предателей Украины. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего Героя. Спи спокойно, друг", - рассказали в 1-й отдельной штурмовой роте ДУК, где служил украинский герой.

Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке 02

Олегу было 42 года. Он подорвался на растяжке в Песках и погиб от полученных травм, сообщил изданию 061.ua друг погибшего воина Александр Лебедь.

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"Олег, ну как так... Человек который не вылезал с "ноля". Которого не взяли в ВСУ из-за какой то мелочи. Человек, который сражался за Украину.Спи спокойно, земляк", - сказал Лебедь.

В Фейсбуке Олег Дынька был известен, как Олег Цихерблок.

Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке 03

Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке 04Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке 05Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке 06Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке 07Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке 08Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке 09

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДоброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке. ФОТОрепортаж
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