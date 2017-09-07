 Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК и его супруги Натальи Семененко в Фейсбуке.
"Сегодня подорвался на растяжке и погиб мой муж - Олег 25.10.1974-06.09.2017 г. Ты был хорошим человеком и настоящим воином... мне очень жаль, Олег.. спасибо за все... спи.. буду молится за тебя... похороны состоятся завтра на Кушугумському кладбище (Запорожье. - Ред.)", - написала супруга павшего украинского воина Наталья Семененко.
"В небо ушел наш воин - друг Егерь (Дынька Олег Николаевич). 6 сентября, во время выполнения боевого задания в районе Донецка воин-доброволец подорвался на вражеской растяжке. Егерь был одним из лучших воинов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага. Всегда шел первым в бой и требовал полной очистки украинских земель от российского оккупанта и предателей Украины. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего Героя. Спи спокойно, друг", - рассказали в 1-й отдельной штурмовой роте ДУК, где служил украинский герой.
Олегу было 42 года. Он подорвался на растяжке в Песках и погиб от полученных травм, сообщил изданию 061.ua друг погибшего воина Александр Лебедь.
"Олег, ну как так... Человек который не вылезал с "ноля". Которого не взяли в ВСУ из-за какой то мелочи. Человек, который сражался за Украину.Спи спокойно, земляк", - сказал Лебедь.
В Фейсбуке Олег Дынька был известен, как Олег Цихерблок.
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