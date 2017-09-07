EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Фоторепортаж, За рубежом
  1152  18
Все про:армия (8124) Молдова (873) учения (2000) Додон (76)

 Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы. ФОТОрепортаж

Несмотря на неоднократные попытки молдавского президента и главнокомандующего армии страны Игоря Додона запретить военным принимать участие в учениях НАТО Rapid Trident 2017 на территории Украины, контингент в составе 57 военнослужащих отправился на Яворовский полигон.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Командир подразделения подполковник Александру Маркуца отметил, что цель этих учений - развитие взаимодействия войск, усиление обороноспособности и поддержка на международной арене позитивного образа армии Молдовы для ее участия в миротворческих миссиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Додон приостановил решение правительства Молдовы об участии армии в учениях в Украине

"Контингент Национальной армии, состоящей из 57 военнослужащих, примет участие в учениях Rapid Trident 2017 в Международном миротворческом центре "Яворив" в Украине с 7 по 23 сентября


Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы 01

Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы 02

Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы 03

Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы 04

5 сентября молдавский президент Игорь Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены. 6 сентября правительство Молдовы приняло решение об участии армии страны в учениях, на что Додон еще раз заявил о запрете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Додон запретил участие молдавских военных в международных военных учениях в Украине

Завтра во Львовской области начнутся учения Rapid Trident 2017, в которых примут участие до 2,5 тысяч украинских военных и военнослужащих стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. Учения пройдут с "большим размахом, чем прежде", заявили в Минобороны, и завершатся 23 сентября.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, кто скажет, что они "ослушались Закона"? Тролли, налетай!
 показать весь комментарий
Ответить
 
они все чаще и чаще мокают презика в что то ....гов....е
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мой батальон на заднем фоне. Я там служил. Парням удачи в Украине, а Хандона нах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти учения - плацдарм для решения приднестровского вопроса. Имхо там будут отработаны варианты по взятию под контроль Приднестровского района.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наш Додон запрещает солдатам на передовой открывать ответный огонь,а Молдаване на своего Додона болт ложили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Представники уряду Молдови - респект!
У нас в Україні таких додонів теж, хоч греблю гати, тому я розумію яку відразу викликають ці брудні кремлядські лярви. Зраджує свою країну! Як воно потім, падло, спить. Мені гидко навіть дивитися у бік мордори, а воно їм підмахує! Тьху, гидота!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оффтоп
Про Сирию

Сегодня ВВС Израиля нанесли нанесли ракетный удар по Научно-исследовательскому центру Сирии в Масьяф (провинция Хама), где предположительно производилось химическое оружие.
Походу хорошо так нанесли.
А для Российских С300/С400, в радиусе действия которых находится этот центр, опять тихо пердели в лужу. Наверное Земля в том местеслишком кривая.
Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы - Цензор.НЕТ 2422
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот...порядок. Здоровые институты и общество игнорируют Трампадона Молдова- это Европа, только хорошо вооруженная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажМолдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти