 Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении Минобороны Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Командир подразделения подполковник Александру Маркуца отметил, что цель этих учений - развитие взаимодействия войск, усиление обороноспособности и поддержка на международной арене позитивного образа армии Молдовы для ее участия в миротворческих миссиях.
"Контингент Национальной армии, состоящей из 57 военнослужащих, примет участие в учениях Rapid Trident 2017 в Международном миротворческом центре "Яворив" в Украине с 7 по 23 сентября
5 сентября молдавский президент Игорь Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены. 6 сентября правительство Молдовы приняло решение об участии армии страны в учениях, на что Додон еще раз заявил о запрете.
Завтра во Львовской области начнутся учения Rapid Trident 2017, в которых примут участие до 2,5 тысяч украинских военных и военнослужащих стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. Учения пройдут с "большим размахом, чем прежде", заявили в Минобороны, и завершатся 23 сентября.
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У нас в Україні таких додонів теж, хоч греблю гати, тому я розумію яку відразу викликають ці брудні кремлядські лярви. Зраджує свою країну! Як воно потім, падло, спить. Мені гидко навіть дивитися у бік мордори, а воно їм підмахує! Тьху, гидота!
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Про Сирию
Сегодня ВВС Израиля нанесли нанесли ракетный удар по Научно-исследовательскому центру Сирии в Масьяф (провинция Хама), где предположительно производилось химическое оружие.
Походу хорошо так нанесли.
А для Российских С300/С400, в радиусе действия которых находится этот центр, опять тихо пердели в лужу. Наверное Земля в том местеслишком кривая.
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