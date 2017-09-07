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 Политика Украины
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 Для него было принципиально наказать виновных, - адвокат Маселко продолжит заниматься делом погибшего в ДТП политолога Карагяура против судьи Марцинкевича. ФОТО

Погибший накануне в ДТП политолог Владимир Карагяур в январе 2014 года, во время событий Революции достоинства, был задержан при покупке бензина на заправке и обвинен в массовых беспорядках. Судья Днепровского райсуда города Киева Виталий Марцинкевич отправил Карагяура и еще двух активистов за решетку на 2 месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, член Общественного совета доброчестности, член Совета общественного контроля в НАБУ Роман Маселко.

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"19 января 2014 года Владимир Карагяур и еще двух активистов задержали, когда они покупали бензин на заправке. Их обвинили в массовых беспорядках. Доказательств - никаких, но судья Марцинкевич бросил задержанных за решетку на 2 месяца. Им светило до 15 лет", - напомнил он.

"В 2015 году ВСЮ установил, что судья нарушил присягу при вынесении этого постановления и должен быть уволен. В 2016 его наконец то уволили. Но судья Марцинкевич не соглашается с увольнением и до сих пор судится за свое восстановление. На одном из заседаний Владимир успел побывать. Прокурор Пономаренко Я.В. и следователь Кожаненко Д.В, которые вели дело и поддерживали представление о его взятии под стражу вообще продолжают работать и не понесли никакого наказания. Об этом пишет Ольга Худетская", - добавил адвокат.

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"С Владимиром мы познакомились уже в 2016. Для него было принципиально наказать виновных и не допустить повторения такого же произвола. Поэтому он попросил заниматься делом Марцинкевича. Единственное, что теперь я могу сделать для него - это выполнить его желание и довести дело до реального наказания виновных. И я это сделаю, даже если на это придется потратить еще 3,5 года", - пообещал Маселко.

"Следующее заседание по судье Марцинкевичу - 25 сентября. 14:00. Высший административный суд. Киев, Московская, 8, корпус 5. Судья-докладчик - Калашникова", - сообщил адвокат.

Для него было принципиально наказать виновных, - адвокат Маселко продолжит заниматься делом погибшего в ДТП политолога Карагяура против судьи Марцинкевича 01

Для него было принципиально наказать виновных, - адвокат Маселко продолжит заниматься делом погибшего в ДТП политолога Карагяура против судьи Марцинкевича 02

Для него было принципиально наказать виновных, - адвокат Маселко продолжит заниматься делом погибшего в ДТП политолога Карагяура против судьи Марцинкевича 03

Как сообщалось ранее, в результате столкновения легкового автомобиля "Opel Omega" с грузовым автомобилем-лесовозом "DAF" погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никоноров, Володимир Карагяур. В реанимации умер директор компании "Офис реформ в Донецкой области" Сергей Попов.

Для него было принципиально наказать виновных, - адвокат Маселко продолжит заниматься делом погибшего в ДТП политолога Карагяура против судьи Марцинкевича 04

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А то ДТП расследовали? Помню что писали про ту аварию с Черноволом
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«Судя по предварительным данным следствия, он или задремал или не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину вынесло на встречку, что привело к лобовому столкновению с лесовозом. Попытка водителя лесовоза уклониться от столкновения была неуспешной», - сообщил Геращенко.
Он добавил, что полицией Ровненской области начато криминальное производство.
«Все вместе, они возвращались из Варшавы, где были на международной конференции по гибридной войне», - рассказал Геращенко.
6 сентября автомобиль «Opel Omega», двигаясь по трассе вблизи села Масевичи, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли четыре политолога и журналист.
http://pl.com.ua/stalo-izvestno-kto-byl-za-rulem-mashiny-v-kotoroj-pogib-zhurnalist-i-politologi/
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Журналист Владимир Карагяур, который находился за рулем автомобиля, попавшего в смертельную аварию с известными украинскими политологами, мог уснуть за рулем, так как даже не пытался затормозить.
Об этом в сюжете ТСН сообщил водитель грузовика Игорь.
"Я уходил на обочину - не успел, слишком быстро было. Расстояние было буквально метров 20. Не было ни машин - ничего. И за мной не было машин. Я увидел, что он идет прямо в лоб. Я думаю, он (водитель легковушки. - Ред.) просто уснул", - рассказал Игорь.

Отмечается, что мужчина чудом уцелел, из кабины его доставали свидетели аварии.

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Версию водителя подтвердил начальник Рокитнянского отделения полиции Михаил Евтушик.
"Возможно, был уставший с дороги, были плохие погодные условия - шел дождь утром, был туман. Эти все моменты будут при воспроизведении определены", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее было опубликовано последнее прижизненное фото погибших.
https://www.obozrevatel.com/crime/smertelnoe-dtp-s-politologami-voditel-furyi-raskryil-zhutkie-podrobnosti-avarii.htm
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДля него было принципиально наказать виновных, - адвокат Маселко продолжит заниматься делом погибшего в ДТП политолога Карагяура против судьи Марцинкевича. ФОТО
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