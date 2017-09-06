 Налоговики ликвидировали крупный завод по незаконному производству ГСМ на Сумщине. Изъято 62 тонны нефтепродуктов. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Ранее, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК по факту подделки документов, используемых для незаконной транспортировки нефтепродуктов, в одном из городов области совместно с работниками Национальной полиции был проведен осмотр территории одного из предприятий. Тогда было обнаружено 14 тонн ГСМ, которые согласно документации, принадлежали одной из топливных компаний.
Как показала проверка, данная топливная компания не является плательщиком акцизного налога, при этом она занимается изготовлением, хранением и реализацией продуктов нефтепереработки без каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности. Незаконно изготовленное топливо продавалось без уплаты акцизного налога. В процессе производства ГСМ использовалось арендованное оборудование.
В результате обыска, проведенного на территории завода в производственных, складских и административных помещениях, было обнаружено и изъято около 62 тонн нефтепродуктов и оборудование для переработки нефти.
Общая стоимость изъятого составляет более 11,5 миллиона гривен. Также были изъяты бухгалтерские документы, печать предприятия, черновые записи и компьютерная техника. В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
1158 13
Полиция пресекла деятельность подпольных автозаправок на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(15)
В оккупированном Крыму ощущается дефицит топлива, - журналист(32)
В Сумской области налоговики разоблачили должностных лиц компании, которые реализовывали подакцизную продукцию без уплаты налогов. ФОТО(0)
Налоговики в Донецкой области пресекли производство и продажу фальсифицированного топлива. ФОТОрепортаж(3)
Карасев: Дело Насирова может опять появится в топе новостей(0)
В оккупированном Донецке остановился металлургический завод, - СМИ(108)
Рада отложила до 2020 года введение экологического стандарта "Евро-6" для автотранспорта(29)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лайк если считаешь Шария пидором. Пусть он увидит этот пост и знает про это
ОТВЕТИТЬ504
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить