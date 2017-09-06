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Все про:топливо (429) ГФС (3205)

 Налоговики ликвидировали крупный завод по незаконному производству ГСМ на Сумщине. Изъято 62 тонны нефтепродуктов. ФОТОрепортаж

В Сумской области сотрудники налоговой милиции пресекли массовое незаконное производство горюче-смазочных материалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Ранее, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК по факту подделки документов, используемых для незаконной транспортировки нефтепродуктов, в одном из городов области совместно с работниками Национальной полиции был проведен осмотр территории одного из предприятий. Тогда было обнаружено 14 тонн ГСМ, которые согласно документации, принадлежали одной из топливных компаний.

Как показала проверка, данная топливная компания не является плательщиком акцизного налога, при этом она занимается изготовлением, хранением и реализацией продуктов нефтепереработки без каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности. Незаконно изготовленное топливо продавалось без уплаты акцизного налога. В процессе производства ГСМ использовалось арендованное оборудование.

В результате обыска, проведенного на территории завода в производственных, складских и административных помещениях, было обнаружено и изъято около 62 тонн нефтепродуктов и оборудование для переработки нефти.

Общая стоимость изъятого составляет более 11,5 миллиона гривен. Также были изъяты бухгалтерские документы, печать предприятия, черновые записи и компьютерная техника. В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики ликвидировали крупный завод по незаконному производству ГСМ на Сумщине. Изъято 62 тонны нефтепродуктов 01

Налоговики ликвидировали крупный завод по незаконному производству ГСМ на Сумщине. Изъято 62 тонны нефтепродуктов 02

Налоговики ликвидировали крупный завод по незаконному производству ГСМ на Сумщине. Изъято 62 тонны нефтепродуктов 03

Налоговики ликвидировали крупный завод по незаконному производству ГСМ на Сумщине. Изъято 62 тонны нефтепродуктов 04

Налоговики ликвидировали крупный завод по незаконному производству ГСМ на Сумщине. Изъято 62 тонны нефтепродуктов 05

Налоговики ликвидировали крупный завод по незаконному производству ГСМ на Сумщине. Изъято 62 тонны нефтепродуктов 06

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ликвидировали крупный завод?заставить завод работать на благо Украины нияк?терминаторы,блеать,сплошные...
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динозавры сраные. пора вышвырнуть из власти всех старше 35 лет
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Этот подпольный завод скорей всего перерабатывал ворованую нефть на врезках в нефтепроводы некоторые люди неплохое состояние себе заработали
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Не може бути щоб "Беніну" Качанівку "нашомпурили"???................. Скоріш за все - вкотре "перебивають кришу" якійсь мілюзгі.
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Не ликвидировать надо а проверить на качество, дать лицензию и пусть производят.
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A V A N T I3 месяца назад

Лайк если считаешь Шария пидором. Пусть он увидит этот пост и знает про это﻿
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... 62К литров вон чего бизина грех небольшой... Вот если бы отливали шоколат без Индульгенции - смертный грех
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ГФС пора разогнать , не дают бизнесу работать
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и правильно, сказали аграрная сверхдержава, значит аграрная, деиндустриализация необходима
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали крупный завод по незаконному производству ГСМ на Сумщине. Изъято 62 тонны нефтепродуктов. ФОТОрепортаж
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