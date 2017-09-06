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 При получении миллионной взятки на Буковине задержан начальник объединенной областной налоговой инспекции, - ГПУ. ФОТО

Правоохранители задержали руководителя одной из объединенных государственных налоговых инспекций Государственной фискальной службы в Черновицкой области по подозрению в вымогательстве 1 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "Следователями управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 06.09.2017 при осуществлении расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции Государственной фискальной службы в Черновицкой области, который требовал неправомерную выгоду в размере 1 млн грн от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с возмещением НДС.

Указанное должностное лицо задержано во время получения второй части взятки в сумме 100 тыс грн в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всего указанное лицо получила 200 тыс грн неправомерной выгоды.

Сейчас органом досудебного расследования готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Справка: за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, определено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества".

Смотрите также: Сотрудник налоговой попался на взятке 10 тысяч в Вышгороде Киевской области, - прокуратура. ФОТО

При получении миллионной взятки на Буковине задержан начальник объединенной областной налоговой инспекции, - ГПУ 01

При получении миллионной взятки на Буковине задержан начальник объединенной областной налоговой инспекции, - ГПУ 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудник налоговой задержан за попытку продать конфиденциальную базу данных за 26 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Не! Сто тысяч залога и свободен. В итоге 900 тысяч навара.
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Григорий Барковский 5bc4f112 - где-то уже подобное было, вроде во Львове. Спиздил на 1 лям, отпустили под 50 чи 100 штук
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надоело читать... откупится и выпустят с повышением...
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Это тот который собирался автомобили на зарубежной регистрации пустить под пресс... Ромчик уже отпрессовался
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Якщо копнути, то можна будь-якого начальника податкової, в будь-якій податковій впіймати на отриманні хабаря - вони всі без винятку хоча б раз у житті, а брали хабар і про це всі знають!
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А вы что думали , что они в вдруг станут белыми и пушистыми?
Даже если им и подняли зарплату они уже привыкли жить не на зарплату.
И они и их жены и дети. Надо, все же, вводить смертную казнь для гос. чиновников иначе эту заразу не вылечить .Только смертная казнь их может остановить
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Ну и шо ?

Выпустят, это же бизнес, а за бизнес не садят.
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На то она и "обьединенная", было бы 10 по 100 тысяч, а так лимон в одни руки.
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карусель карусель начинай сначала 4 года карусели это все дойка или четко налаженный бизнес власти никто не посажен никто не сидит из властніх структур все єто обман и лапша я думаю уже 54% єто понимают остальніе еще в амбиозном состоянии
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Нихрена ему не будет, сажают только тех кто курицу стащил
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Надо быть полным дебилом чтобы Лям брать без крыши. Но он же взял, значит не дебил и крыша есть. ))) Какая власть такие и слуги!!!
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Цензор, а именно Бутусов - вот промониторте свою новость "При получении миллионной взятки на Буковине задержан начальник объединенной областной налоговой инспекции, - ГПУ. ФОТО", и чем это все закончится, соответственно опубликуйте результат.
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пользуюсь случаем, если Бутусов читает, на него в суд подали мукачевские чиновники за клевету не прохлопайте суд.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении миллионной взятки на Буковине задержан начальник объединенной областной налоговой инспекции, - ГПУ. ФОТО
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