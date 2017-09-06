 При получении миллионной взятки на Буковине задержан начальник объединенной областной налоговой инспекции, - ГПУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в У

правлении по связям с общественностью и СМИ

Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "Следователями управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 06.09.2017 при осуществлении расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции Государственной фискальной службы в Черновицкой области, который требовал неправомерную выгоду в размере 1 млн грн от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с возмещением НДС.





Указанное должностное лицо задержано во время получения второй части взятки в сумме 100 тыс грн в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всего указанное лицо получила 200 тыс грн неправомерной выгоды.





Сейчас органом досудебного расследования готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.



