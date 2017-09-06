 Канал контрабанды в Украину сырья для изготовления "экстази" ликвидирован в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Организатор наркобизнеса заказывал из Европы ингредиенты для "производства" синтетических психотропов через международные почтовые отправления под видом продуктов питания. Затем делец через Интернет находил наркозависимых клиентов для сбыта и посылал "товар" посылками по всей территории Украины.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из столичных почтовых отделений столицы во время получения очередной партии наркосырья. Во время обысков по месту жительства организатора сотрудники СБУ изъяли большое количество психотропного вещества МДМА и оборудования для его изготовления.
Правоохранители также обнаружили сто двадцать емкостей с прекурсорами, которые злоумышленник использовал для изготовления психотропов.
205 3
Канал контрабанды наркотиков перекрыт на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж(1)
Перекрыт канал контрабандной поставки марихуаны в Россию, - СБУ. ФОТО(76)
Валютные мошенники, завладевшие суммой, эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура. ФОТО(17)
СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж(30)
Очень дорогой наш Киев(0)
Военнослужащий, торговавший боеприпасами из зоны АТО, задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО(6)
У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж(21)
Ответить
Ответить
Ответить