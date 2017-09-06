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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Канал контрабанды в Украину сырья для изготовления "экстази" ликвидирован в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киеве канал контрабанды в нашу страну прекурсоров для изготовления синтетического наркотика "экстази".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организатор наркобизнеса заказывал из Европы ингредиенты для "производства" синтетических психотропов через международные почтовые отправления под видом продуктов питания. Затем делец через Интернет находил наркозависимых клиентов для сбыта и посылал "товар" посылками по всей территории Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из столичных почтовых отделений столицы во время получения очередной партии наркосырья. Во время обысков по месту жительства организатора сотрудники СБУ изъяли большое количество психотропного вещества МДМА и оборудования для его изготовления.

Канал контрабанды в Украину сырья для изготовления экстази ликвидирован в Киеве, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Канал контрабанды наркотиков перекрыт на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Канал контрабанды в Украину сырья для изготовления экстази ликвидирован в Киеве, - СБУ 02
Канал контрабанды в Украину сырья для изготовления экстази ликвидирован в Киеве, - СБУ 03
Канал контрабанды в Украину сырья для изготовления экстази ликвидирован в Киеве, - СБУ 04

Смотрите также: СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Канал контрабанды в Украину сырья для изготовления экстази ликвидирован в Киеве, - СБУ 05
Канал контрабанды в Украину сырья для изготовления экстази ликвидирован в Киеве, - СБУ 06

Правоохранители также обнаружили сто двадцать емкостей с прекурсорами, которые злоумышленник использовал для изготовления психотропов.

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