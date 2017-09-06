 Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, акцию проводила общественная организация "Защита обычных людей", зарегистрированная в Киеве. Ее председатель, Дмитрий Павличенко, рассказал, что причиной для протеста стали "люди, которые были обмануты во времена, когда областную мэрию возглавлял господин Саакашвили".
Напомним, что с мая 2015 по ноябрь 2016 Михеил Саакашвили был председателем Одесской облгосадминистрации.
"Очень много людей пострадало от произвола и нарушения их законных прав. Мы приехали из Киева, также нас здесь поддержали еще люди, которые разделяют наши взгляды. А взгляды наши следующие: мы против иностранных коллаборационистов, мы считаем, что правительством должны управлять украинцы и мы против развала страны. Сейчас мы видим, что ситуация очень опасная. Видим, что противостояние между Порошенко и Саакашвили - искусственное. Мы считаем, что надо свести на "нет" такое противостояние. Поэтому мы сюда пришли, чтобы предупредить его", - заявил Павличенко.
В официальной заявке целью акции было указано "привлечение внимания общественности к неравенству институтов страны перед законом".
Участие в акции приняли несколько десятков человек, около половины из них - в возрасте до 20 лет. Большинство из них держали одинаковые украинские флаги и плакаты с лозунгами, написанными на картоне (некоторые - с ошибками). Участники отказывались называть свои имена, прятали лица от фотокамер и неохотно рассказывали, почему они пришли на площадь. По словам молодежи, они узнали об акции в соцсетях, от знакомых или просто "проходили рядом". Свою мотивацию протестующие описывали как "пришли за Украину", "хотели поддержать народ" и "вы сами все видите".
В конце непродолжительной акции участники подожгли перед ратушей соломенное чучело, которое символизировало Михеила Саакашвили.
Между прочим, организатор акции Дмитрий Павличенко подчеркнул, что он не выступает против Андрея Садового - а наоборот, хочет поддержать львовского городского голову.
"Все, кто пришел, пришли выразить свою позицию. Мы даже были против, чтобы любые плакаты рисовали против Садового. Несмотря на это, пришли люди с несколькими плакатами против него - я им запретил это. Я сейчас здесь для того, чтобы поддержать господина Садового, чтобы он не втягивался в политические игрища. Это опасно сейчас для Украины. Украине нужна сейчас тишина и покой", - заявил председатель общественной организации.
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тепер цирк - боротьба з Саакашвілі
- хвора влада олігархату -
усіма засобами хоче зберегти свою владу
і тепер застосовує гібридні засоби проти українців
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цього хоче тільки "італієць" bbc 965160aa.. І то, не в Італії, а в Україні шоб той Мхихо був президентом))
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Я не прихильник Міхо.
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"причиной для протеста стали "люди, которые были обмануты во времена, когда областную мэрию возглавлял господин Саакашвили". - и кто эти люди? Собрали какой-то сброд. Какая нелепость.
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