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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (2208) Львов (3681) Саакашвили (1934)

 Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи. ФОТОрепортаж

В среду, 6 сентября, на площади Рынок во Львове под стенами ратуши состоялся пикет против возвращения в Украину Михеила Саакашвили. Участие в акции приняли несколько десятков человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, акцию проводила общественная организация "Защита обычных людей", зарегистрированная в Киеве. Ее председатель, Дмитрий Павличенко, рассказал, что причиной для протеста стали "люди, которые были обмануты во времена, когда областную мэрию возглавлял господин Саакашвили".

Напомним, что с мая 2015 по ноябрь 2016 Михеил Саакашвили был председателем Одесской облгосадминистрации.

"Очень много людей пострадало от произвола и нарушения их законных прав. Мы приехали из Киева, также нас здесь поддержали еще люди, которые разделяют наши взгляды. А взгляды наши следующие: мы против иностранных коллаборационистов, мы считаем, что правительством должны управлять украинцы и мы против развала страны. Сейчас мы видим, что ситуация очень опасная. Видим, что противостояние между Порошенко и Саакашвили - искусственное. Мы считаем, что надо свести на "нет" такое противостояние. Поэтому мы сюда пришли, чтобы предупредить его", - заявил Павличенко.

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В официальной заявке целью акции было указано "привлечение внимания общественности к неравенству институтов страны перед законом".

Участие в акции приняли несколько десятков человек, около половины из них - в возрасте до 20 лет. Большинство из них держали одинаковые украинские флаги и плакаты с лозунгами, написанными на картоне (некоторые - с ошибками). Участники отказывались называть свои имена, прятали лица от фотокамер и неохотно рассказывали, почему они пришли на площадь. По словам молодежи, они узнали об акции в соцсетях, от знакомых или просто "проходили рядом". Свою мотивацию протестующие описывали как "пришли за Украину", "хотели поддержать народ" и "вы сами все видите".

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В конце непродолжительной акции участники подожгли перед ратушей соломенное чучело, которое символизировало Михеила Саакашвили.

Между прочим, организатор акции Дмитрий Павличенко подчеркнул, что он не выступает против Андрея Садового - а наоборот, хочет поддержать львовского городского голову.

"Все, кто пришел, пришли выразить свою позицию. Мы даже были против, чтобы любые плакаты рисовали против Садового. Несмотря на это, пришли люди с несколькими плакатами против него - я им запретил это. Я сейчас здесь для того, чтобы поддержать господина Садового, чтобы он не втягивался в политические игрища. Это опасно сейчас для Украины. Украине нужна сейчас тишина и покой", - заявил председатель общественной организации.

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Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 01Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 02Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 03Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 04Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 05Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 06Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 07Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 08Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 09Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 10Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 11Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 12Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 13Чучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи 14
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То сміттєву блокаду влаштували для Львова,
тепер цирк - боротьба з Саакашвілі

- хвора влада олігархату -
усіма засобами хоче зберегти свою владу
і тепер застосовує гібридні засоби проти українців
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Титушня ксенофобная! Позор - про iноземець*! В Италии везде выставлены плакаты с разных цветов людьмы, держащимися за руки с надписью " В моём городе никто не есть иностранец"! Со Львова, кстати, ооочень много в Италии, ещё с конца 90-х. Никто им не заявил *Iноземцi геть*. Ганьба - в Европу маршируем.
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то італійці просять тих іноземців стати їх президентом?? Здається що ти брешеш.
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бо протестувальники ПРОТИ Сакашвілі саме у владі, а не в Україні. Хоч почитай зміст плакатів)))
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Кілька днів тому вона обзивала мене лугандонцем і тому подібне. Мадам не та, ким хоче здаватися.
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напевно.. рюзьге духом дуже потягує з того боку)))
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А Італія не хоче поставити Президентом Саакашвілі?
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..

цього хоче тільки "італієць" bbc 965160aa.. І то, не в Італії, а в Україні шоб той Мхихо був президентом))
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Во всех городах Италии повсюду встретите такие плакаты "В моём городе никто не есть иностранец". Здесь даже никогда не принято говорить на нас иностранцы*. Я НИКОГДА за 17 лет не почувствовала себя иностранкой. Спасибо европейскому менталитету за гуманизм. И вы будьте такими. Бог насказал евреям хорошо обращатьмя с иноземными гражданами "...потому что и вы были в Египте иноземцами!!!".
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Моя особиста думка: не знаю і гадати не буду, але добре хтось проплатив акцію. Плакатики на однаковісінькому папері, навіть формат один і той же. Чому не в Запоріжжі, Дніпрі чи Полтаві...? Тут і до гадалки не ходи: вигідно "друзям" щоб з обох боків тиснуло.
Я не прихильник Міхо.
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Молодцы ребята -рыгозрадофиллов прям выворачивает)))
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Судя как они одеты я на 100% даю ,что это не Львовские . Да и Львовские как раз поддерживают Саакашвили.
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осточортів вже той Сакашвілі та весь цей галас навколо нього. В нас немає проблем окрім біглого грузинського президента та його подальшої долі???
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У нас есть ещё проблема надо побыстрее увидеть на каштанах пороха и его банду
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Отличная группа поддержки у нашего президента. Павлюченко уже на подтанцовке у власти..
"причиной для протеста стали "люди, которые были обмануты во времена, когда областную мэрию возглавлял господин Саакашвили". - и кто эти люди? Собрали какой-то сброд. Какая нелепость.
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що не ясно? Садовий оголосив, що поїде зустрічати Сааку, а тепер, мабуть, передумав і може сказати: народ не пускає.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧучело Саакашвили во Львове сожгла группа неизвестных во главе с амнистированным убийцей судьи. ФОТОрепортаж
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