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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:армия (8119) танк (772) учения (1997) Черниговщина (537)

 Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В Черниговской области продолжается конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Участвуют взводы, которые стали лучшими в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах и высокомобильных десантных войсках Вооруженных Сил Украины. Всего - 3 команды по 12 военнослужащих в каждой.

Танкисты выступают в следующих номинациях: оборонительный и наступательный бой, вождение, профессиональная и спортивная номинации. Также впервые в этом году добавлены такие упражнения, как скоростная стрельба из пистолета и преодоления психологической полосы препятствий.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине 01

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Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине 02
Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине 03

Команды от Военно-морских сил и Сухопутных войск представлены танками Т-64, а десантники соревнуются на боевых машинах Т-80.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине 04

Смотрите: Соревнования на звание лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине. ВИДЕО

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине 05
Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине 06

Призовой фонд соревнований составляет 200 тыс. гривен. Поэтому кроме переходного кубка - макета танка, команда-победитель получит 100 тыс. гривен. За второе место предусмотрено вознаграждение в 60 тыс., а бронза оценивается в 40 тыс. гривен.

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вот и чудесненько! Катайтесь по Черниговской области, пока у ватных полудурков учения не закончатся!
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Мдаа. И вот мысля, а почему никто из Укроборонпрома не предложил модернизации БМП-1(их у нас на 2016 около 200 штук) до уровня артобеспечения. А именно убрать из БМП-1 2А28 Гром у которой угол возвышения всего-то 30 град. А она сама 73-мм. И заменить ее скажем тем же Васильком 2Б9, который собственно 82-мм. И заметьте работает автоматом!!! Вот вам и поддержка танков навесным огнем, вот вам и АГС, вот вам и калибр. А что заменить карусель и поставить новый податчик кассет. И все. Ну как вам рацуха?
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А венгры их делали и на МТ-лб ставили. Кстати....их собственное производство..
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бойова машина піхоти, які функції виконує?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСоревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж
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