 Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Участвуют взводы, которые стали лучшими в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах и высокомобильных десантных войсках Вооруженных Сил Украины. Всего - 3 команды по 12 военнослужащих в каждой.
Танкисты выступают в следующих номинациях: оборонительный и наступательный бой, вождение, профессиональная и спортивная номинации. Также впервые в этом году добавлены такие упражнения, как скоростная стрельба из пистолета и преодоления психологической полосы препятствий.
Команды от Военно-морских сил и Сухопутных войск представлены танками Т-64, а десантники соревнуются на боевых машинах Т-80.
Призовой фонд соревнований составляет 200 тыс. гривен. Поэтому кроме переходного кубка - макета танка, команда-победитель получит 100 тыс. гривен. За второе место предусмотрено вознаграждение в 60 тыс., а бронза оценивается в 40 тыс. гривен.
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