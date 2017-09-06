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 Политика Украины, Фоторепортаж, Технологии
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Все про:Госпогранслужба (3028) граница (3176) Цигикал (18)

 Развертывание временных погрангородков сократит число нарушений госграницы, - Цигикал. ФОТО

цигикал

Повышение плотности охраны будет способствовать уменьшению случаев противоправной деятельности на границе.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, информирует Цензор.НЕТ.

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Реализовать данную инициативу предлагается путем развертывания временных отделений пограничной службы и активизацией деятельности института пограничных инспекторов.

Отделения пограничников на государственной границе будут располагаться на расстоянии не более 20 км друг от друга.

"Развертывание таких временных городков не требует много времени и дополнительного выделения земель. В то же время это существенно позволит повысить плотность и эффективность охраны госграницы", - подчеркнул он.

Глава ведомства уточнил, что на восточном, южном и северном участках "имеем реальную гибридную угрозу, генерируемой Россией". "Постоянная активность преступных групп, занимающихся организацией контрабандных каналов и переправкой незаконных мигрантов на западном участке также вызывает серьезное беспокойство", - отметил он.

По его словам, усиление ответственности за незаконное нарушение границы и контрабанду также поможет минимизировать противоправную деятельность на кордоне.

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мля... все больше и больше способов пилить бюджет находится((((
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- а современную стену, значит никак? Логичнее и современне людей техникой заменять а не города городить.
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Протяженность сухопутной границы 5.638 км., если строить через каждые 20 км, то грубо 300 в/г
Вопрос - сколько будет стоить строительство и материальная база 1 в/г для бюджета ?!
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А потом, ка к концлагерь для даунбасян использовать?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРазвертывание временных погрангородков сократит число нарушений госграницы, - Цигикал. ФОТО
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