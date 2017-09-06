 Развертывание временных погрангородков сократит число нарушений госграницы, - Цигикал. ФОТО

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, информирует Цензор.НЕТ.
Реализовать данную инициативу предлагается путем развертывания временных отделений пограничной службы и активизацией деятельности института пограничных инспекторов.
Отделения пограничников на государственной границе будут располагаться на расстоянии не более 20 км друг от друга.
"Развертывание таких временных городков не требует много времени и дополнительного выделения земель. В то же время это существенно позволит повысить плотность и эффективность охраны госграницы", - подчеркнул он.
Глава ведомства уточнил, что на восточном, южном и северном участках "имеем реальную гибридную угрозу, генерируемой Россией". "Постоянная активность преступных групп, занимающихся организацией контрабандных каналов и переправкой незаконных мигрантов на западном участке также вызывает серьезное беспокойство", - отметил он.
По его словам, усиление ответственности за незаконное нарушение границы и контрабанду также поможет минимизировать противоправную деятельность на кордоне.
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Вопрос - сколько будет стоить строительство и материальная база 1 в/г для бюджета ?!
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