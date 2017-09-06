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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:бюджет (4343) госбюджет (560) Кабмин (10533) Минфин (1178) Данилюк Александр (211)

 Минфин внес проект Госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина: доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн, - Данилюк. ФОТО

Среди приоритетов на следующий год в бюджете образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Минфина Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня внес Бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект Госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое. Но здесь дело не только в соблюдении сроков, но и в качестве самого документа. Бюджет на 2018 год - реалистичный, сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу. Это бюджет развития и будущего роста страны, закладывает основу для проведения системных глубоких реформ. Для эффективного использования бюджетных средств мы определили основные приоритеты Бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог и тому подобное. Впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции - внедряем более предсказуемую бюджетную политику. Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета сократился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн и достигли 1,03 трлн грн", - рассказал Данилюк.

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Минфин внес проект Госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина: доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн, - Данилюк 01

Минфин внес проект Госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина: доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн, - Данилюк 02
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А средняя пенсия в Украине упала с 200 долларов при Януковиче до 70 долларов к сегодняшнему дню. Что то это не похоже на Францию, которую нам обещали. Может в консерватории что поправить надо?
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Поправляй- тільки ніхто не обіцяв все й одразу. Ще й у воюючій країні.
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как это никто?! а ПЕЦЯ почитай его обещания много интересного узнаешь!!
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ПЕЦЯ войну за 2 недели обещал закончить!! и много много другого очень интересного! ну ты даже читать не хочешь!
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АТО, а не війну- війна почалася після Іловайська, якщо не знав.
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АААА
Так он АТО закончил просто тем что поменял название было АТО а стало ВОЙНА причем торговля и взаимотношения с агресором не прекращены! Ты тут наверно самый умный ДА? Такое придумать недуюжие мозги надо иметь!!
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Назву ніхто не міняв- ти де був, що нічого не знаєш про останні події?
Факти не придумуються.
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Это ты живешь в выдуманом тобой мире! Нравится тебе или нет но у нас АТО и по документам и на международном уровне и везде токо такие как ты ДОЛБОДЯТЛЫ говорят про войну!!
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До чого тут мої вподобання? Важливіші інтереси держави- а державі було вигідно війну називати АТО. Пояснювати це не буду- інфи на цю тему доста, шукай та читай.
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если ты интересы страны сравниваешь с интересами кошелька некоторых граждан то да АТО будет выгоднее!!
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Держава- не країна. І державницькі інтереси- це не твій чи будь-який інший гаманець.
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Ще тільки вечір- чекай ночі та свою Шехерезаду. А я все сказав.
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С кем у нас война? В какой стране мы отозвали своих послов?
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В яку країну везуть труни з окупованого Донбасу- з тією і війна.
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Что ты здесь виляешь, как уж под вилами? Простые вопросы ставят тебя в тупик? Думаешь все видят кто куда и что везет?
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Так у яку країну везуть, вуж "Костянтин Гризодубо"?
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Після цього запитання з тобою нема про що говорити.
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Ты прав. Коммунизма мы с 60 годов двадцать лет ждали. А коболеву и его сподвижникам почему без обещаний дали все и сразу, не знаешь? Ну и что бы два раза не вставать: а с кем у нас война, если не секрет? Ты пьяный, да?
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Не такий п'яний як ті, хто досі комунізм чекають.
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То двоє діло, чого саме ти чекаєш- мені це не цікаво.
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Э нет, приятель, это наше дело. Вор должен сидеть в тюрьме!

Минфин внес проект Госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина: доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4489
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Ето как радоваться что теперь у пана полные амбары которые он наполнил собирая дать у селян.
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Включите печатный станок на полную мощность и вполне бюджет и до 10трилионов дотяните!!
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И сколько из трлн гривасов уйдет на создание новых производств, новых рабочих мест?? Или снова бюджет воровства и просирания?
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З держбюджету - 0. СРСР закінчився, вітаю з виходом з анабіозу.
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Всё, возвращаюсь на госслужбу. В бизнесе нефиг ловить.
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для начала надо создать "министерство по созданию новых раб. мест"
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Вот теперь заживем. Хрен с ней, с коммуналкой, с ценами в магазинах, с низкими зарплатами, у нас теперь доходы общего фонда сводного бюджета целый 1 трлн грн! Вот радость какая.
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Для кого эта клоунада,бюджет не может быть на 100 страницах,или это Данилюк триллион гривасиков стоит?
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у сени вообще пустые страницы были, ниче прокатило же.
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девальвуйте гривню ще в три рази - і бюджет буде три трильона. Гройсманоміка, б...ть!
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В любом бюджете всегда одни цифры и "пересичному громадянину" трудно понять что он нам принесет, поэтому нужно дождаться комментарии экспертов а не слушать браваду Кабмина..
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Украина уверенно вошла в Европу, прошла ее с гордо поднятой головой, и смело пошагала куда-то дальше.
Например, закупочные цены на свинину у нас уже превысили европейские. Я тут пошарил немного по инету: на Львовщине за килограмм живого веса уже просят/дают по 51 гривне. Или по курсу НБУ- 1,65 Евро.
В Германии свинину у производителей закупают по 50, 79 гривен, если на наши деньги. Во Франции - по 49 гривен 99 копеек. В Бельгии - вообще по 48,78 гривен.
Интересно, расскажет ли завтра во время выступления в ВР об этом ошеломляющем успехе Украины президент Петр Алексеевич Порошенко?
И приоткроет ли завесу тайны над вопросом, куда же мы все-таки идем? Коли Европу как-то тихо и незаметно проминули?
Виталий Рябошапка
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У Сталина примерно такая же економика была. Собрать побольше с населения и похвастаться результатами и выдать себе орден. Про том что население умерало с голоду всем тоже было наплевать.
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Жак Фреско, Обучение человека- Реальное образование Видео https://www.youtube.com/watch?v=w3xqjNWpyU8
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Худо жники

"Правительство Украины прогнозирует, что к 2020 году страна сумеет увеличить рост экономики до 5%.
Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины, которое транслировал телеканал NewsOne.
"Правительство прогнозирует рост экономики в 2020 году в 4-5%. Но он зависит от скорости реформ и глубины преобразований", - подчеркнул Гройсман.
Тобто в рік по 1,5%, тобто реально мінус 7% порівняно з іншими європейськими країнами, а враховуючи "длящееся" повне розкрадання (робота олігархічного бізнесу що у владі лише у власних інтересех та власного гешефту у т.ч. на крові українців - тепер АТО назвуть ОПЕРАЦІЄЮ ПО ОБОРОНІ УКРАЇНИ і немає війни як не було, і судитимуть добровольців та військових як тепер - за заявами сепарів за законами мирного часу )

Нафіг цей Кабмін із Гросею - від нього нічого не залежить, а лише (за його словами) від швидкості фейкових реформ, і швидкість від Гросі не залежить - сидить у Кабміні і руцями розводить
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Гривен ? Тю,так в гривнах можно и до 10 и до 100 триллионов довести ,стоит только ещё пару раз обвалить гривну,как это уже было сделано соевой бандой ...
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Хотелось бы узнать какой курс заложен на 2018, тогда станет понятно вырастут доходы или упадут а рост в гривнах это ниочём.
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Пора б уже доходи вимірювати в твердій валюті, і мірятися не доходами, а прибутками.
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Доллар по 50
Бюджет - 20 млрд долл
Ватсон, все сходится
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2013.Надходження до держбюджету склали 340 млрд.гр.(доляр по 8 - 42 млрд.зелених).2018.Планується 1 трл.гр.(доляр по 26 +- - 38 млрд.зелених).42 і 38.О як.
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Ще інфляцію підігнати, і не про такі досягнення відзвітують.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинфин внес проект Госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина: доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн, - Данилюк. ФОТО
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