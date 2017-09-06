 Минфин внес проект Госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина: доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн, - Данилюк. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Минфина Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня внес Бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект Госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое. Но здесь дело не только в соблюдении сроков, но и в качестве самого документа. Бюджет на 2018 год - реалистичный, сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу. Это бюджет развития и будущего роста страны, закладывает основу для проведения системных глубоких реформ. Для эффективного использования бюджетных средств мы определили основные приоритеты Бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог и тому подобное. Впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции - внедряем более предсказуемую бюджетную политику. Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета сократился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн и достигли 1,03 трлн грн", - рассказал Данилюк.
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Так он АТО закончил просто тем что поменял название было АТО а стало ВОЙНА причем торговля и взаимотношения с агресором не прекращены! Ты тут наверно самый умный ДА? Такое придумать недуюжие мозги надо иметь!!
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Факти не придумуються.
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Например, закупочные цены на свинину у нас уже превысили европейские. Я тут пошарил немного по инету: на Львовщине за килограмм живого веса уже просят/дают по 51 гривне. Или по курсу НБУ- 1,65 Евро.
В Германии свинину у производителей закупают по 50, 79 гривен, если на наши деньги. Во Франции - по 49 гривен 99 копеек. В Бельгии - вообще по 48,78 гривен.
Интересно, расскажет ли завтра во время выступления в ВР об этом ошеломляющем успехе Украины президент Петр Алексеевич Порошенко?
И приоткроет ли завесу тайны над вопросом, куда же мы все-таки идем? Коли Европу как-то тихо и незаметно проминули?
Виталий Рябошапка
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"Правительство Украины прогнозирует, что к 2020 году страна сумеет увеличить рост экономики до 5%.
Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины, которое транслировал телеканал NewsOne.
"Правительство прогнозирует рост экономики в 2020 году в 4-5%. Но он зависит от скорости реформ и глубины преобразований", - подчеркнул Гройсман.
Тобто в рік по 1,5%, тобто реально мінус 7% порівняно з іншими європейськими країнами, а враховуючи "длящееся" повне розкрадання (робота олігархічного бізнесу що у владі лише у власних інтересех та власного гешефту у т.ч. на крові українців - тепер АТО назвуть ОПЕРАЦІЄЮ ПО ОБОРОНІ УКРАЇНИ і немає війни як не було, і судитимуть добровольців та військових як тепер - за заявами сепарів за законами мирного часу )
Нафіг цей Кабмін із Гросею - від нього нічого не залежить, а лише (за його словами) від швидкості фейкових реформ, і швидкість від Гросі не залежить - сидить у Кабміні і руцями розводить
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Бюджет - 20 млрд долл
Ватсон, все сходится
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