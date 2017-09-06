 Через границу с оккупированным Крымом нарушитель пытался пронести в носках патроны, - Херсонская ОГА. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу украинского погранведомтва.
"В контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на автомобиле "OPEL VIVARO" прибыл 31-летний гражданин Украины, который направлялся из Николаева в аннексированный Крым. Во время осмотра транспортного средства, под передним пассажирским сиденьем пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили 100 патронов калибра 22 LR иностранного производства, которые запрещены для перемещения через админграницу. Чтобы скрыть патроны, водитель завернул их в носки", - сказано в сообщении.
Найденные боеприпасы сотрудники ГПСУ передали представителям Каланчакского отделения Национальной полиции и сообщили о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", добавили в ведомстве.
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а в трусах яйца.
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Східний Донбас - українська територія анексована Росією 16 жовтня 1925 року
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Они разве не в свободной продаже?
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ВОЗМОЖНОООООГМ ФАКТЕ....они сами не уверенны.
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