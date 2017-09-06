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Все про:боеприпасы (1263) граница (3174) Крым (20612) оккупация (7294) Херсонщина (762)

 Через границу с оккупированным Крымом нарушитель пытался пронести в носках патроны, - Херсонская ОГА. ФОТО

Военнослужащие отдела "Преображенка" Херсонского погранотряда предупредили попытку незаконного перемещения боеприпасов через админграницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу украинского погранведомтва.

"В контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на автомобиле "OPEL VIVARO" прибыл 31-летний гражданин Украины, который направлялся из Николаева в аннексированный Крым. Во время осмотра транспортного средства, под передним пассажирским сиденьем пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили 100 патронов калибра 22 LR иностранного производства, которые запрещены для перемещения через админграницу. Чтобы скрыть патроны, водитель завернул их в носки", - сказано в сообщении.

Найденные боеприпасы сотрудники ГПСУ передали представителям Каланчакского отделения Национальной полиции и сообщили о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", добавили в ведомстве.

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Через границу с оккупированным Крымом нарушитель пытался пронести в носках патроны, - Херсонская ОГА 01

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Надо было одеть водителю носки, и заставить попрыгать.
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Может он собирался пристрелить Гоблина, а ему помешали, пускай бы себе ехал
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Через границу с оккупированным Крымом нарушитель пытался пронести в носках патроны,

а в трусах яйца.
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History Ukraine‏ @History_Ukraine 3 ч.3 часа назад
Східний Донбас - українська територія анексована Росією 16 жовтня 1925 року

Через границу с оккупированным Крымом нарушитель пытался пронести в носках патроны, - Херсонская ОГА - Цензор.НЕТ 5670
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Мелкашка на фотке выглядит как снайперские)))))
Они разве не в свободной продаже?
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Нет конечно, строго по разрешению на малокалиберное нарезное.
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Это когда бред случился?Помню свободно были как и охотничьи в любом магазине типа "Рыболов и Охотник"...Охотничьи тоже чтоль не продают?
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Ну во певрых это не совсем тот "мелкаш" привычный совковому менталитету. А во вторых продажа свободная, а вот перевоз через границу нет. Или вы новость не читали? так глянули фотки пукнули в лужу и пошли дальше?
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Я хз о каком совке ты пишешь и причем тут совок,не ясно.Что значит не тот мелкаш?Не строительный,а для спортивной стрельбы?Дебилу понятно.А на счет пука в лужу...Я по чем должен понять о ЗАПРЕТЕ?Вот по этому?-передали представителям Каланчакского отделения Национальной полиции и сообщили о возможном факте уголовного преступления,Источник:https://censor.net.ua/p454258
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ВОЗМОЖНОООООГМ ФАКТЕ....они сами не уверенны.
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Наоборот бы ему ещё пояс шахида привязали. Сами ничего не делают и другим не дают.
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пистолет не нашли. дежурный проктолог в отгуле.
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Поставьте клизьму - наверняка там гранатомёт.
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неа. там ножовка для распила крымской ваты. Ехал себе укрдргшник пилить очередную опору, а ему помешали
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Домовляйся і вози хоч вантажівками, не заплатив, то навіть в трусах знайдуть не те що у шкарпетках.
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то патроны провезти на оккупированую территорию не дают, то гашишь изымут, я прямо весь в сомнениях чья это погранслужба.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧерез границу с оккупированным Крымом нарушитель пытался пронести в носках патроны, - Херсонская ОГА. ФОТО
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