 Подросток на Днепропетровщине получил ранения в результате взрыва гранаты Ф-1, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
ЧП произошло 5 сентября в с. Новолозоватовка Меживского района Днепропетровщины. Около 17:30 в полицию сообщили, что на обочине дороги парень нуждается в медицинской помощи. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали взрывное ранение живота и внутрибрюшное кровотечение.
Полицейские установили, что 13-летний парень получил в результате взрыва гранаты Ф-1 во время движения на велосипеде. Выяснилось, что опасный боеприпас привез из зоны АТО дядя потерпевшего. Несколько лет граната хранилась на чердаке бабушки парня, пока она не попала в руки подростка. Во время обыска в доме полицейские обнаружили еще 6 патронов калибра 5,45 мм.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "несчастный случай".
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