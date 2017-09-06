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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авто (4544) Николаев (1329) Нацполиция (8605)

 Полиция нашла "кладбище" автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Николаеве предприниматель создал подпольную организацию по продаже и техобслуживанию автомобилей исключительно марки BMW.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации областной полиции.

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Правоохранители сообщают, что разоблачили продавца нелегальных иномарок после того, как полиция изъяла автомобиль BMW у одного из жителей города, который он только что купил и успел доехать на нем до первого наряда патрульных. Оказалось, что автомобиль имеет признаки подделки, поэтому был изъят.

По данному факту было начато уголовное производство и расследование. В результате сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска установили 41-летнего организатора подпольной ремонтной станции, который занимался ремонтом и продажей нелегальных авто.

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Мужчина арендовал ряд помещений (в одних находились машины на ходу для продажи, в другом те, которые владельцы оставили для ремонта, и место для так называемого кладбища BMW), набрал штат рабочих и наладил работу с постоянными клиентами. Слесари, монтажники, комплектовщики и ремонтники работали круглосуточно и, как оказалось, не только с легальными транспортными средствами.

Также полицейские обнаружили авто, которые не подлежат восстановлению и могли выступать так называемыми "донорами" для других и целый склад запчастей, которые использовались для сборки автомобилей.

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На свалке BMW находились машины, поврежденные после ДТП или пожаров, с иностранной регистрацией, находящиеся в розыске или не числящиеся в каких-либо базах данных.

По предварительной информации, у мужчины обслуживались около 70% владельцев автомобилей марки BMW Николаева. Дома у николаевца правоохранители также нашли пистолет "Сталкер", патроны к нему и вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли.

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Мужчине инкриминируется подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.4 ст.358 УК Украины); незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины); незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (ч.1 ст.309 УК); уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства (ст. 290 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.

Следствие продолжается. На данный момент решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.

Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 01Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 02Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 03Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 04Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 05Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 06Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 07Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 08Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 09Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве 10


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О шустрый какой! Может ему ЗАЗ возглавить, умеет же человек работу наладить)))
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Обычно такие станции принадлежат бывшим гейцам или сотрудникам МРЭО...
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Разгромили, падлы, отлично работающую фирму
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Ага, что бы ты запел, когда у тебя бумер украдут и разберут в такой "отлично работающей фирме"
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никто в таких мастерских угнанные не покупает, в основном нерастаможенные, это и дешевле и проще и безопасней
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Ага, и на запчасти новые не крадут.
Расскажите.
У моей знакомой украли новенькую Тойоту (в прошлом году) - только из салона, менты сказали - если за месяц не найдут - то всё! или номер переварят и продадут, или разберут на запчасти.
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Пускай ищет среди салоновских, кто там отпечатки ключей снял, дамп памяти с копьютера и сигнализации,
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Адекватний водій, купивши б/у авто, наступного же дня перепрописує ключі та брелки у майстра, якому довіряє. Особливо застережливі ще міняють ключі та личинки замків. Нехтувати цими правилами не можна.
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Случай из жизни. Купил я чит жигуля, пошел купил личинки и поменял все замки, когда продавал было, естественно по ДВА ключа, у покупателя челюсть отвисла, короче, окупились те личинки по своей цене в сто раз
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Вам пощастило. Жигуль відкривається металевою лінійкою. У сусіда відкривали бомжі щоби просто поспати.
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разборщики этим не занимаются, палево, максимум - продать ворам вырезки с вин-кодами. Знакомой вашей могу только посочувствовать
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Ето к мусорам идти. За пару штук баксов откупа *найдут* быстро.
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и подбросили какое-то говно, типа мужик если шел по незаконке купил бы себе такой ствол и такое ВЕЩЕСТВО

Дома у николаевца правоохранители также нашли пистолет " Сталкер ", патроны к нему и вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Источник: https://censor.net.ua/p454233
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характерный признак устанавливали методом поджигания и вдыхания
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"Отличная работающая фирма" вырезающая номера кузова со стоек ???
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99% что потом вваривала от украинских битков. Не вижу тут преступления, человек и так заплатил все налоги и пошлины за такое же авто которое разбилось в ДТП и с которого выварили номер.
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Николаев - как Авгиевы конюшни - чистить и чистить. Как и всю Украину, к сожалению.
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Всё в интересах людей делается. Может государство тогда какой шрот организует, работу наладит?
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куча гамна для тех кто не умеет этим заниматься
мусара пусть в штаты на кладбище машин заскочат)))
будут писать протоклы всем составом стопицот лет)))
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У нас теперь бизнес под запретом... только Рошен, только.
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А в чем заключается этот бизнес пригнать из Европы пиZженную машину тут разобрать ее не запчасти продать и ни копейки не заплатить в бюджет????
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От не надо свистеть, фиг ты машину из базы Интерпола в Украину сейчас загонишь. Нерастаможка - да, но тут не вижу криминала.
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надо разрешить официально завозить автохлам с евромусорников.

Пы.СЫ.Пригнать через всю Европу через все таможни пограничников и базы даных пи ..нную ммашины то стоит продать в Голливуд сюжет и все окупится, а исполнтелю -Оскара
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Помоему ето темя в детстве пистили ногами поетому ты такой дебил. Расскажи как писшеную машину из Европы через границу лесами сигаретные челноки переносили?
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нада же 20 лет не видали а тут прозрели)))
кто и каму не занес)))
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Тем ,кому не занёс уже далече.Кто в Ростове.кто то в ОРДЛО освобождает Донбасс от хунты,кто то в москве и питере разгоняет демонстрации
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Походу местный мусор рядом открыл свою *мастерскую* и убирает конкурентов.
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"Крыша" меняется.Все персонажи Мультика обретут(после сходняка Луцика) Пультика.На экране кинотеатра Украина покажут кадры жуткого наследства Мультика:подпольные бордели, казино,станции переделки украденных машин,ну то что в каждом городе Украины крышуется Мультиками под надзором местных силовиков. "Этто тайна",которая выходит наружу при внутренних разборках и смене крыш для показа пиплу в кинотеатре Украина.Смотри как мы можем за три года Мультика рассекретили и ниччегошшеньки о нем не ведали.Пипл схаваешь?
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Мужчине инкриминируется подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.4 ст.358 УК Украины); незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины); незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (ч.1 ст.309 УК); уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства (ст. 290 УК Украины). Источник: https://censor.net.ua/p454233

Ого, судя по статье за разборку старых машин и продажу запчастей могут пришить половину Уголовного кодекса???
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До суда скорее всего дойдет 358/2 и 290, остальное для объема папки докинули.
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Если есть спрос-будет и предложение.
Пока цена на авто фантастически высока-будут перебивать номера и собирать машины из кусочков!
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Мультяшное хозяйство мабуть разгребают.
-Скориш подгребають куме.
-Та я все ж верю в краще.
-Ну ну
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Вопрос?
А почему в Украине не наладить официальные поставки б/у автомобилей на запчасти?
В Италии бизнес б/у запчастей к авто - абсолютно легальный бизнес.
Официальные магазины авто запчастей торгуют на 98% (Китай).Новый оригинал и ( оригинал ли)- дорого.
Государство должно помогать развиваться - любому Законному бизнесу.
А у Нас как то всё шиворот на выворот!
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Так оно и так налажено. По этой теме они ему ничего не пришьют как бы не хотели. За подделку номеров агрегатов и свидетельств - могут.
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Вот недавно покупал боковое стекло с битка с разборки через olx, заплатил 300 грн и получил на следующий день через НП, у официалов такое же стекло под заказ через неделю и 1800 грн.
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По предварительной информации, у мужчины обслуживались около 70% владельцев автомобилей марки BMW Николаева.Источник: https://censor.net.ua/p454233
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Доска преступлений Аваковщины заполняется рчень быстро.На выборах за Орехи,Мёд,БМВ и другие омерзительные притеснения украинцев надо явочным порядком дать в зад оборзевшим клептократам.Надо портретами бенефициаров обклеить все крышки унитазов.
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Надо же,Баяна хлопнули. Лет 15 работал он, да и я у него запчасти брал когда бэха была.
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Такое "кладбище" в гаражах каждого большого района можно найти, новость прямо всеукраинского масштаба
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желтая заряженная. біла е60 лучше наверно трудно что то найти
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"автомобиль имеет признаки подделки"

ебнрт.
он что в автосалоне легальное новье брал? нет.

а если тюнинг на машину делать это тоже подделка.
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тю... я не пойму...
что наши полицаи ездят на новых машинах все ?
и незнают что такое разобрка ? клоунада какая-то...

двойники конечно плохо... но как это относится к донорству не понятно...
завозить из европы старье чтобы ездить нельзя , на з/ч тоже ?
бля так напишите зкаон что ездить можно только на таврии и мерседесе причем S или GLE класса ! и все.. Зравствуй КНДР.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция нашла "кладбище" автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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