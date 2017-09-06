 Полиция нашла "кладбище" автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Правоохранители сообщают, что разоблачили продавца нелегальных иномарок после того, как полиция изъяла автомобиль BMW у одного из жителей города, который он только что купил и успел доехать на нем до первого наряда патрульных. Оказалось, что автомобиль имеет признаки подделки, поэтому был изъят.
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По данному факту было начато уголовное производство и расследование. В результате сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска установили 41-летнего организатора подпольной ремонтной станции, который занимался ремонтом и продажей нелегальных авто.
Мужчина арендовал ряд помещений (в одних находились машины на ходу для продажи, в другом те, которые владельцы оставили для ремонта, и место для так называемого кладбища BMW), набрал штат рабочих и наладил работу с постоянными клиентами. Слесари, монтажники, комплектовщики и ремонтники работали круглосуточно и, как оказалось, не только с легальными транспортными средствами.
Также полицейские обнаружили авто, которые не подлежат восстановлению и могли выступать так называемыми "донорами" для других и целый склад запчастей, которые использовались для сборки автомобилей.
На свалке BMW находились машины, поврежденные после ДТП или пожаров, с иностранной регистрацией, находящиеся в розыске или не числящиеся в каких-либо базах данных.
По предварительной информации, у мужчины обслуживались около 70% владельцев автомобилей марки BMW Николаева. Дома у николаевца правоохранители также нашли пистолет "Сталкер", патроны к нему и вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли.
Мужчине инкриминируется подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.4 ст.358 УК Украины); незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины); незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (ч.1 ст.309 УК); уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства (ст. 290 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.
Следствие продолжается. На данный момент решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.
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Расскажите.
У моей знакомой украли новенькую Тойоту (в прошлом году) - только из салона, менты сказали - если за месяц не найдут - то всё! или номер переварят и продадут, или разберут на запчасти.
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Дома у николаевца правоохранители также нашли пистолет " Сталкер ", патроны к нему и вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Источник: https://censor.net.ua/p454233
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мусара пусть в штаты на кладбище машин заскочат)))
будут писать протоклы всем составом стопицот лет)))
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Пы.СЫ.Пригнать через всю Европу через все таможни пограничников и базы даных пи ..нную ммашины то стоит продать в Голливуд сюжет и все окупится, а исполнтелю -Оскара
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кто и каму не занес)))
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Ого, судя по статье за разборку старых машин и продажу запчастей могут пришить половину Уголовного кодекса???
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Пока цена на авто фантастически высока-будут перебивать номера и собирать машины из кусочков!
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-Скориш подгребають куме.
-Та я все ж верю в краще.
-Ну ну
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А почему в Украине не наладить официальные поставки б/у автомобилей на запчасти?
В Италии бизнес б/у запчастей к авто - абсолютно легальный бизнес.
Официальные магазины авто запчастей торгуют на 98% (Китай).Новый оригинал и ( оригинал ли)- дорого.
Государство должно помогать развиваться - любому Законному бизнесу.
А у Нас как то всё шиворот на выворот!
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ебнрт.
он что в автосалоне легальное новье брал? нет.
а если тюнинг на машину делать это тоже подделка.
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что наши полицаи ездят на новых машинах все ?
и незнают что такое разобрка ? клоунада какая-то...
двойники конечно плохо... но как это относится к донорству не понятно...
завозить из европы старье чтобы ездить нельзя , на з/ч тоже ?
бля так напишите зкаон что ездить можно только на таврии и мерседесе причем S или GLE класса ! и все.. Зравствуй КНДР.
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