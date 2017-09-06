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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авто (4541) Николаев (1329) Нацполиция (8604)

 Полиция нашла "кладбище" автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Николаеве предприниматель создал подпольную организацию по продаже и техобслуживанию автомобилей исключительно марки BMW.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации областной полиции.

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Правоохранители сообщают, что разоблачили продавца нелегальных иномарок после того, как полиция изъяла автомобиль BMW у одного из жителей города, который он только что купил и успел доехать на нем до первого наряда патрульных. Оказалось, что автомобиль имеет признаки подделки, поэтому был изъят.

По данному факту было начато уголовное производство и расследование. В результате сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска установили 41-летнего организатора подпольной ремонтной станции, который занимался ремонтом и продажей нелегальных авто.

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Мужчина арендовал ряд помещений (в одних находились машины на ходу для продажи, в другом те, которые владельцы оставили для ремонта, и место для так называемого кладбища BMW), набрал штат рабочих и наладил работу с постоянными клиентами. Слесари, монтажники, комплектовщики и ремонтники работали круглосуточно и, как оказалось, не только с легальными транспортными средствами.

Также полицейские обнаружили авто, которые не подлежат восстановлению и могли выступать так называемыми "донорами" для других и целый склад запчастей, которые использовались для сборки автомобилей.

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На свалке BMW находились машины, поврежденные после ДТП или пожаров, с иностранной регистрацией, находящиеся в розыске или не числящиеся в каких-либо базах данных.

По предварительной информации, у мужчины обслуживались около 70% владельцев автомобилей марки BMW Николаева. Дома у николаевца правоохранители также нашли пистолет " Сталкер ", патроны к нему и вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли.

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Мужчине инкриминируется подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.4 ст.358 УК Украины); незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины); незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (ч.1 ст.309 УК); уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства (ст. 290 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.

Следствие продолжается. На данный момент решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.

Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 01Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 02Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 03Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 04Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 05Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 06Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 07Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 08Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 09Полиция нашла кладбище автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве 10


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О шустрый какой! Может ему ЗАЗ возглавить, умеет же человек работу наладить)))
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Обычно такие станции принадлежат бывшим гейцам или сотрудникам МРЭО...
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Разгромили, падлы, отлично работающую фирму
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Ага, что бы ты запел, когда у тебя бумер украдут и разберут в такой "отлично работающей фирме"
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никто в таких мастерских угнанные не покупает, в основном нерастаможенные, это и дешевле и проще и безопасней
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и подбросили какое-то говно, типа мужик если шел по незаконке купил бы себе такой ствол и такое ВЕЩЕСТВО

Дома у николаевца правоохранители также нашли пистолет " Сталкер ", патроны к нему и вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Источник: https://censor.net.ua/p454233
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Николаев - как Авгиевы конюшни - чистить и чистить. Как и всю Украину, к сожалению.
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Всё в интересах людей делается. Может государство тогда какой шрот организует, работу наладит?
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куча гамна для тех кто не умеет этим заниматься
мусара пусть в штаты на кладбище машин заскочат)))
будут писать протоклы всем составом стопицот лет)))
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У нас теперь бизнес под запретом... только Рошен, только.
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нада же 20 лет не видали а тут прозрели)))
кто и каму не занес)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция нашла "кладбище" автомобилей BMW и крупное подпольное СТО в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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