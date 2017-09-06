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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боевик (19112) Луганщина (4167) ГФС (3203)

 "Фантом" задержал российского наемника на Луганщине. ФОТО

В Луганской области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” совместно с Национальной полицией задержали российского наемника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

Отмечается, что на трассе Лисичанск - Бахмут был задержан житель Алчевска, который на собственном автомобиле Opel перевозил с неподконтрольной территории в скрытом виде 181 тысячу гривен наличными. Как показала проведенная проверка, задержанный является участником незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Луганской и Донецкой областей.

В настоящее время указанный гражданин, его автомобиль и деньги переданы Национальной полиции. Материалы проверки направлены в управление СБУ в Луганской области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ задержала наемника РФ на Луганщине. ВИДЕО

Фантом задержал российского наемника на Луганщине 01Фантом задержал российского наемника на Луганщине 02

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Сейчас угадаю он только охранял склады и стоял на блокпостах в военных действиях участия не принимал !
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Ще кашу варив та бабусь через дорогу переводив.
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На кухне борщ варил, или электриком работал, провода в подвал вел, чтобы похищенным террористами украинцам светлее от разрядов было...
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возвращался по программе "на тебе чекають вдома"
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Сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом", походу, святые...
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Машину и деньги - на оборону, гниложопого - на рудник.
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Ему сделают ..Марию Ивановну.. Расскаже. всё рассккажет
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"Москва предложит на обсуждении в ООН введение миротворческого контингента в Донбасс, состоящего из российских голубых касок.Об этом пишет газета РБКDaily со ссылкой на источник, близкий к российской делегации на переговорах в Минске по украинскому кризису" - Ну шо, будем соглашаться?!
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Ходока якогось за продуктами поймали.Придивиться,рядом з пакетом ковбаса та сір,а відают за сепара
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По Таганке ходят НАТО танки

"Фантом" задержал российского наемника на Луганщине - Цензор.НЕТ 2754starshinazapasaSeptember 5th, 14:12

"Фантом" задержал российского наемника на Луганщине - Цензор.НЕТ 3482

Как «Абрамсы» на Тверской задели-то. Лайфньюс третий текст по этому поводу пишет. Ну, раз вас так интересует эта тема, давайте я вам расскажу, друзья мои, как это будет.
Колонна «Абрамсов» пройдет по Тверской и остановится на Манежке. Благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки.
Я буду сидеть на броне, молча курить, и также молча смотреть на вас. Иногда делая фотографии. Вы будете смущенно улыбаться, махать американскими флажками и всячески выказывать свое дружелюбие.
Я докурю, молча выкину бычок, так же молча спущусь в люк, вылезу из него со старым кожаным американским военным ремнем со звездой в кругу на пряжке и скажу: «Ну, что. Становись в очередь».
Снимай штаны, братцы. Ща лекарство принимать будем. От величия. От имперства. От шовинизма. От ксенофобии. От желания чужих земель. От желания войны. От ненависти. От человеконенавистничества. От рабства. От мракобесия. Чей, говоришь, Крым?
И через каждые сто метров будут стоять бочки из-под соляры, на которых доктора пряжками будут ставить печать на оголенные задницы восьмидесяти шести процентов: "Вылечен! Лейтенант Маккарти".
А потом мы поедем в Останкино.
Нет-нет. Не надо плакать. Не надо рассказывать про ипотеку, про то, что надо было кормить детей, про то, что просто делал свою работу, что ты всего лишь водитель или уборщица. Плакать надо было раньше. А теперь уже поздно. Лечение будет комплексным. В этот раз мы такой ошибки уже не допустим. И это вам еще повезло. Слышите эти крики? Это из здания ФСБ. Вот где сейчас настоящая терапия проходит.
Ну, а что вы думали. Нет, как в прошлый раз уже не будет. Никаких больше "О-Раша-Горбачьёв-Перйестройкйа-Дружьбйа-Жевачкья". Неа. В этот раз вы умудрились за...бать всех уже окончательно. Так что теперь вместо "Ра-ра-распутин" будет программа «Нефть в обмен на продовольствие», внешнее управление и денацификация лет так на двадцать.
А потом мы поедем в Ольгино. На Лайфньюс. На Рен-ТВ. И далее по списку. Никто не будет забыт. Ничто не будет забыто. За травлю. За разжигание ненависти. За призывы к захватам. К убийствам. К войне. За коллажик ваш вот этот вот сраненький. Ремень из старой дубленой кожи, все выдержит.
И это еще только начало. Самое интересное впереди. Гаагу посмотрите. Оцените архитектурные красоты здания международного трибунала.
Доктор едет - едет сквозь снежную равнину...
А потом прозревшие восемдесят шесть процентов будут подходить, потирая пропечатанные задницы, благодарить за науку, и рассказывать. Как оно вам тут живется. И как нам обустроить Россию.
- В Москве еще ничего, жить можно, собачатины хватает, да и к вареной траве привыкнуть можно, - будете говорить вы. - Но вот в ста километрах отсюда уже совсем все плохо. Гражданская война, через каждые пять километров свое отдельное ДНР с алкоголиками на блокпостах, Россия разваливается, не могли бы вы…
- Нет.
- Почему?
- Нам пох...й.
Точнее, нам даже не то, что пох...й. Мы не то, что не собираемся обустраивать Россию. Ровно напротив. Мы категорически поддерживаем развал вашей е...аной империи. Десяток удельных княжеств нас вполне устроит. Ядерный чемоданчик вот сюда вот поставьте. Молодец. На тебе банку тушенки.
Просто вы пока еще не поняли главного, братцы.
Не освобождать мы вас пришли. А лечить.
Не мир принесли мы вам, но - люстрацию.
И так - двадцать лет. Как с Германией.
А там посмотрим.
На качество выученных уроков.
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Податківці затримали. Гад, податки заникав! А МНС, кажуть, ДРГ загасило. Прямо у зоні. А лісники - корегувальника залізничними потоками продукції Рошен і Уралвагонлзаводу через лінію Мужено.
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Та чого ви нервуєте... Ну, дадуть йому строк в Україні, сидітиме, годуватимуть, охоронятимуть, лікуватимуть... І все - з державний рахунок, тобто, за наш з вами... А так - гроші конфіскують, сидітиме на "голодному пайку у себе в ОРДЛО, зубами скреготітиме... А якщо гроші не його, а сепаратистів, то вони йому "кишки на кулак намотають...". Буде радий, коли взагалі живого залишать...
Анекдот для підняття настрою (згадав, як прочитав "русько-украйонський" коментар "Саші 777"). Молочниця розповідала якось: "Приходить внук (городський), та й каже:
- Бабушка, я хочу вареников с творогом...
- Зараз дома сиру немає, я ще не відтопила. На гроші, сходи в магазин, купи, я зварю...
Пішов, повертається:
- Бабушка, а вареников с творогом нет...
- Як, нема? А з чим є?
- Ну, были с печёнкой, с картошкой и с каким-то "сиром"...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Фантом" задержал российского наемника на Луганщине. ФОТО
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