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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (2020) наркотики (1591) СБУ (14854) Ивано-Франковская область (313)

 Канал контрабанды наркотиков перекрыт на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Ивано-Франковской области контрабанду наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Четверо местных жителей заказывали в Европе наркосодержащие таблетки "Subutex", координировали их перевозку через границу и реализовывали на территории области.

Оперативники спецслужбы задержали двух участников группы во время контрабанды партии в более 6,5 тыс. таблеток. По заключению экспертов, стоимость изъятого препарата на "черном рынке" составляет почти 1,2 млн. гривен.

Канал контрабанды наркотиков перекрыт на Ивано-Франковщине, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Канал контрабанды наркотиков перекрыт на Ивано-Франковщине, - СБУ 02

Одновременно в Ивано-Франковске сотрудники СБУ провели обыски у участников группировки. Дома у организатора правоохранители обнаружили 23 тыс. евро и более двух килограммов марихуаны. По месту жительства еще одного из наркодельцов изъято 300 граммов амфетамина и около 100 граммов марихуаны.

Канал контрабанды наркотиков перекрыт на Ивано-Франковщине, - СБУ 03

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Канал контрабанды наркотиков перекрыт на Ивано-Франковщине, - СБУ 04

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины
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