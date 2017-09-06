 Канал контрабанды наркотиков перекрыт на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Четверо местных жителей заказывали в Европе наркосодержащие таблетки "Subutex", координировали их перевозку через границу и реализовывали на территории области.
Оперативники спецслужбы задержали двух участников группы во время контрабанды партии в более 6,5 тыс. таблеток. По заключению экспертов, стоимость изъятого препарата на "черном рынке" составляет почти 1,2 млн. гривен.
Одновременно в Ивано-Франковске сотрудники СБУ провели обыски у участников группировки. Дома у организатора правоохранители обнаружили 23 тыс. евро и более двух килограммов марихуаны. По месту жительства еще одного из наркодельцов изъято 300 граммов амфетамина и около 100 граммов марихуаны.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины
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