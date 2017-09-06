 В результате столкновения легковушки и лесовоза на Ривненщине погибли 4 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"6 сентября около 6:54 на автодороге "Киев - Варшава" вблизи с. Масевичи Рокитнянского района, водитель легкового автомобиля "OPEL Omega", допустил столкновение с грузовым автомобилем "DAF" (лесовоз). В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия, один пассажир легковушки в тяжелом состоянии госпитализирован в Рокитнянскую ЦРБ. Личности травмированного и погибших устанавливаются", - сказано в сообщении.
Сообщается, что для освобождения травмированного и погибших был задействован дежурный караул ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области.
На месте работает СОГ ГУ ЧП Украины в Ривненской области.
Фото: пресс-служба ГСЧС
Автодорога "Киев - Варшава" на участке возле с. Масевичи Рокитнянского района перекрыта, движение транспорта проводится через пгт Рокитное Ривненской области.
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Откуда выскочил, из кювета, дятел?
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