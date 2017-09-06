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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В результате столкновения легковушки и лесовоза на Ривненщине погибли 4 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате столкновения легкового автомобиля "Opel Omega" с грузовым автомобилем-лесовозом "DAF" 4 человека погибли на месте, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"6 сентября около 6:54 на автодороге "Киев - Варшава" вблизи с. Масевичи Рокитнянского района, водитель легкового автомобиля "OPEL Omega", допустил столкновение с грузовым автомобилем "DAF" (лесовоз). В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия, один пассажир легковушки в тяжелом состоянии госпитализирован в Рокитнянскую ЦРБ. Личности травмированного и погибших устанавливаются", - сказано в сообщении.


В результате столкновения легковушки и лесовоза на Ривненщине погибли 4 человека, - ГСЧС 01

Сообщается, что для освобождения травмированного и погибших был задействован дежурный караул ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области.

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На месте работает СОГ ГУ ЧП Украины в Ривненской области.

В результате столкновения легковушки и лесовоза на Ривненщине погибли 4 человека, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Автодорога "Киев - Варшава" на участке возле с. Масевичи Рокитнянского района перекрыта, движение транспорта проводится через пгт Рокитное Ривненской области.
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На волах вам їздити, а не на іномарках, дятли.
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это варшавка, машина идет на скорости, населенных пунктов почти нет, 100 % вина лесовоза , выскочил на трассу из леса, жаль людей
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У ботов всё по 100%, ничего не видел ничего не знает, а уже 100%.
Откуда выскочил, из кювета, дятел?
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закрой плювательницу, осел из каждого квартала леса есть выезд на трассу( учи матчать)
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сразу же возникает вопрос: что лесовоз делал посреди ночи в лесу и почему его нет на фото? что-то здесь нечисто...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате столкновения легковушки и лесовоза на Ривненщине погибли 4 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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